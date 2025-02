Menstruationskrämpfe

Mehr als 50 Prozent der Frauen mit Dysmenorrhö haben eine primäre Dysmenorrhö. Bei ca. 5 bis 15 Prozent dieser Frauen sind die Krämpfe stark genug, um die täglichen Aktivitäten zu beeinträchtigen, und können zu Fehltagen in der Schule oder auf der Arbeit führen.

Experten glauben, dass die primäre Dysmenorrhö durch die Freisetzung von Substanzen, den sogenannten Prostaglandinen, in das Blut oder die Gewebe während der Menstruation verursacht werden könnte. Der Prostaglandinspiegel ist bei Frauen mit primärer Dysmenorrhö hoch. Prostaglandine können dazu führen, dass die Gebärmutter sich zusammenzieht (wie bei den Wehen), und der Blutfluss in die Gebärmutter verringert wird. Diese Kontraktionen können Schmerzen und Unbehagen verursachen. Prostaglandine machen die Nervenenden in der Gebärmutter schmerzempfindlicher.

Angstgefühle können ebenfalls die Schmerzen verstärken.

Sekundäre Dysmenorrhö wird durch Anomalien im Fortpflanzungsapparat verursacht. Sie wird häufig verursacht durch eine: