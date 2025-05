Bei einer extensiven Ausbreitung oder erneutem Auftreten wird Gebärmutterhalskrebs hauptsächlich wie folgt behandelt:

Chemotherapie

Eine Chemotherapie führt aber nur bei etwa der Hälfte der behandelten Frauen zu einer Reduzierung der Größe des Karzinoms und einer Kontrolle seiner Ausbreitung, und dieser vorteilhafte Effekt ist normalerweise auch nur vorübergehend. Die Behandlung mit einem weiteren Medikament (z. B. mit monoklonalen Antikörpern zur Behandlung mehrerer Krebsarten, einer sogenannten „Immuntherapie“) kann das Überleben um einige Monate verlängern.

Wenn der Krebs nach der Strahlentherapie im Becken verbleibt, kann der Arzt einen chirurgischen Eingriff empfehlen, um einige oder alle Organe des Beckens zu entfernen (Beckenexenteration genannt). Zu diesen Organen gehören die Fortpflanzungsorgane (Scheide, Gebärmutter, Eileiter und Eierstöcke), Blase, Harnröhre, Mastdarm und After. Welche Organe entfernt werden und ob alle entfernt werden, ist von vielen Faktoren abhängig, wie beispielsweise der Stelle, an der sich der Krebs befindet, der Anatomie der Frau und ihren Zielen nach der Operation. Es werden bleibende Öffnungen für Urin (Urostomie) und Stuhl (Kolostomie) in den Unterbauch gelegt, damit diese Abfallprodukte den Körper verlassen und in Beuteln aufgefangen werden können.