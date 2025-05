Was sind Intrauterinpessare (IUPs)?

Ein Intrauterinpessar (IUP) ist eine Form von Schwangerschaftsverhütung. Es ist ein kleines T-förmiges Teil aus Kunststoff, das der Arzt in Ihre Gebärmutter setzen kann, um eine Schwangerschaft zu verhüten. Ihre Gebärmutter ist das Organ, in dem die Babys heranwachsen, bevor sie geboren werden.

IUP werden in Ihre Gebärmutter über Ihre Scheide (Muskelröhre, die Ihre Gebärmutter mit dem Äußeren Ihres Körpers verbindet, auch Geburtskanal genannt) eingesetzt. Am IUP ist eine Kunststoffschnur befestigt. Mithilfe der Schnur können Sie sich vergewissern, dass das IUP noch an der richtigen Stelle sitzt, und Ihr Arzt kann damit das IUP entfernen.

IUP wirken sehr gut als Schwangerschaftsverhütung und können zwischen 3 und 10 Jahre lang verwendet werden.

IUP wirken sich nicht auf Ihren ganzen Körper aus.

Ein Arzt muss Ihr IUP einsetzen und wieder entfernen.

Sie können sofort nach Entfernen des IUP wieder schwanger werden.

Ein IUP kann sich darauf auswirken, wie stark Ihre Blutungen und Krämpfe während Ihrer Periode sind.

Wenn Sie ein Kupfer-IUP innerhalb von 5 Tagen einsetzen lassen, bevor oder nachdem Sie Geschlechtsverkehr haben, kann es als Notfallkontrazeption wirken.