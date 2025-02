Unter einer Fehlgeburt versteht man einen Schwangerschaftsabgang vor der 20. Schwangerschaftswoche.

Fehlgeburten treten sehr häufig auf, insbesondere in der frühen Schwangerschaftsphase.

Meistens ist die Ursache einer Fehlgeburt unbekannt. Sie kann jedoch auftreten, weil sich der Fötus nicht normal entwickelt (manchmal aufgrund einer Genanomalie oder eines Geburtsfehlers) oder aufgrund eines gesundheitlichen Problems bei der schwangeren Frau, wie einer strukturellen Fehlbildung der Fortpflanzungsorgane, einer Infektion, der Verwendung von Substanzen (z. B. Kokain, Alkohol oder Nikotin) oder einer Verletzung.

Blutungen und Krämpfe können Symptome einer Fehlgeburt sein.

Der Arzt überprüft den fötalen Zustand mit einer Ultraschalluntersuchung und führt eine Untersuchung des Beckens durch.

Wenn eine Fehlgeburt bestätigt wird, kann die Frau mit dem Ausscheiden des Schwangerschaftsgewebes warten oder sie kann Medikamente einnehmen oder sich einem Verfahren unterziehen, um diesen Prozess zu unterstützen.

Schätzungsweise 10 bis 15 Prozent der bestätigten Schwangerschaften enden mit einer Fehlgeburt. Noch viel mehr Fehlgeburten verlaufen unbemerkt, da die Frauen bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts von ihrer Schwangerschaft wussten. Etwa 85 Prozent der Fehlgeburten treten in den ersten 12 Schwangerschaftswochen auf. Die verbleibenden 15 Prozent an Fehlgeburten ereignen sich in der 13. bis 20. Schwangerschaftswoche. Wenn eine Frau schwanger werden und ein Kind haben möchte, ist eine Fehlgeburt für sie und ihren Partner oft emotional schwierig und kann die Unterstützung von Angehörigen und medizinischen Fachkräften erfordern.

Die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt ist bei Risikoschwangerschaften höher, insbesondere wenn die Frauen keine angemessene medizinische Versorgung erhalten.

Ursachen einer Fehlgeburt Meistens ist die Ursache der Fehlgeburt unbekannt. Fehlgeburten, die in den ersten 10 bis 11 Wochen der Schwangerschaft auftreten, sind häufig auf eine chromosomale Störung zurückzuführen. Dies tritt häufiger bei Frauen auf, die jünger als 20 Jahre oder älter als 35 Jahre alt sind. Anatomische Anomalien im Fortpflanzungstrakt der Frau (z. B. eine Gebärmutter mit Myomen oder in seltenen Fällen mit 2 Kammern oder inneren Vernarbungen) können bis zur 20. Schwangerschaftswoche ebenfalls einen Abgang verursachen. Eine Fehlgeburt kann durch bestimmte Virusinfektionen wie eine Zytomegalievirusinfektion oder Röteln verursacht werden. Andere Ursachen sind Erkrankungen wie Diabetes oder Autoimmunerkrankungen. Bei Frauen mit einer Krankheit, die das Blut zu schnell gerinnen lässt (z. B. das Antiphospholipid-Syndrom), kann es zu wiederholten Fehlgeburten (einem sogenannten habituellen Abort) vor der 10. Schwangerschaftswoche kommen. Risikofaktoren (Bedingungen, die das Risiko einer Erkrankung erhöhen) für eine Fehlgeburt umfassen Folgendes: Jüngere oder ältere Mütter (jünger als 20 Jahre oder über 35 Jahre alt)

Fehlgeburten in früheren Schwangerschaften (habitueller Abort)

Rauchen von Zigaretten

Konsum von Substanzen wie z. B. Kokain und Alkohol

Bestimmte Erkrankungen bei der Frau, wie Diabetes,Bluthochdruck oder schwere Schilddrüsenerkrankungen, wenn sie während der Schwangerschaft nicht entsprechend behandelt und kontrolliert werden Ein schweres körperliches Trauma kann eine Fehlgeburt verursachen, wird aber wahrscheinlich nicht durch leichte Krafteinwirkung oder Verletzungen (z. B. durch Ausrutschen, Stürze oder Sport) verursacht. Ein plötzlicher emotionaler Schock (zum Beispiel wegen schlechter Nachrichten) ist nicht mit einer Fehlgeburt verknüpft. Begriffsglossar zum Schwangerschaftsverlust

Symptome einer Fehlgeburt Einer Fehlgeburt gehen gewöhnlich Scheidenblutungen, als Schmierblutungen mit hellem oder dunklem Blut oder als schwere Blutungen voraus. Die Gebärmutter ist ein Muskel, der sich bei einer Fehlgeburt zusammenzieht und Krämpfe verursacht. Dadurch kann sich der Muttermund öffnen (dilatieren). Scheidenblutungen treten jedoch häufig in der frühen Schwangerschaft auf, und oft gibt es auch keine Probleme mit der Schwangerschaft. Bei etwa 25 Prozent schwangeren Frauen treten mindestens einmal während der ersten 12 Wochen der Schwangerschaft Blutungen auf. Etwa 12 Prozent der Schwangerschaften mit Blutungen in den ersten 12 Wochen führen zu einer Fehlgeburt. In der Frühschwangerschaft zeigt sich als einziges Symptom vielleicht eine leichte Scheidenblutung. In der Spätschwangerschaft kann es aufgrund einer Fehlgeburt zu starken Blutungen kommen, wobei sich ein Blutschleim oder Blutgerinnsel bilden können. Die Krämpfe nehmen zu, bis die Gebärmutter sich schließlich zusammenzieht und den Fötus und die Plazenta ausstößt. Mitunter stirbt ein Fötus, ohne dass Symptome einer Fehlgeburt auftreten. Dies wird als ein verhaltener Abort bezeichnet. Wenn sich die Gebärmutter nicht vergrößert, kann ein verhaltener Abort vermutet werden. Manchmal wird ein verhaltener Abort bei einer routinemäßigen pränatalen Ultraschalluntersuchung festgestellt. Wenn nach einer Fehlgeburt Fragmente des Fötus oder der Plazenta in der Gebärmutter verbleiben, kann sich eine Infektion entwickeln. Eine Infektion der Gebärmutter, die während oder kurz vor oder nach einer Fehlgeburt oder einem eingeleiteten Schwangerschaftsabbruch auftritt, wird als febriler Abort bezeichnet. Diese Infektion kann sehr schwerwiegend und sogar lebensbedrohlich sein. Eine Frau sollte ärztliche Hilfe aufsuchen, wenn die Bauchschmerzen oder Scheidenblutungen einige Tage nach einer Fehlgeburt anhalten oder sich verschlimmern oder wenn sie Fieber hat. Wussten Sie ...

Diagnose einer Fehlgeburt Untersuchung durch den Arzt

Ultraschall

Bluttests Bei Blutungen und Krämpfen während der ersten 20 Schwangerschaftswochen wird von einem Arzt geprüft, ob eine Fehlgeburt droht. Bei einer Untersuchung des Beckens untersucht der Arzt den Muttermund, um festzustellen, ob er sich erweitert. Ist dies nicht der Fall, muss die Schwangerschaft nicht abgebrochen werden. Öffnet er sich vor der 20. Schwangerschaftswoche, kommt es höchstwahrscheinlich zu einer Fehlgeburt. Manchmal verwendet der Arzt ein Gerät, um den fötalen Herzschlag abzuhören. Außerdem wird eine Ultraschalluntersuchung mit einem Ultraschallgerät vorgenommen, das in die Scheide eingeführt wird (transvaginaler Ultraschall). Mittels Ultraschall kann festgestellt werden, ob eine Fehlgeburt vorliegt bzw. ob der Fötus noch am Leben ist. Die Ultraschallaufnahmen zeigen auch, ob der Fötus und die Plazenta nach einer Fehlgeburt vollständig ausgestoßen wurden. Gewöhnlich werden vom Arzt auch Blutuntersuchungen durchgeführt, um ein Hormon zu messen, das von der Plazenta in den ersten Schwangerschaftswochen produziert wird, das humane Choriongonadotropin (hCG). Die Ergebnisse bestätigen die Schwangerschaft. Normalerweise wird der Test alle paar Tage oder einmal pro Woche wiederholt, um festzustellen, ob eine Frau eine Extrauteringravidität (ektope Schwangerschaft) hat, die ebenfalls Blutungen verursachen kann, und um sicherzustellen, dass die Ausscheidung der Fehlgeburt abgeschlossen ist. Wenn sich die Gebärmutter nicht zunehmend vergrößert, kann ein verhaltener Abort vermutet werden. Das bedeutet, dass der Fötus gestorben ist, aber nicht aus der Gebärmutter ausgestoßen wurde oder Symptome verursacht hat (vaginale Blutungen oder Bauchschmerzen). Hatte eine Frau mindestens 2 Fehlgeburten, sollte sie zunächst einen Arzt aufsuchen, bevor sie versucht, erneut schwanger zu werden. Der Arzt kann sie auf Fehlbildungen oder anatomische Anomalien sowie andere Erkrankungen hin untersuchen, die ein erhöhtes Fehlgeburtsrisiko darstellen. Er kann dabei z. B. Folgendes vornehmen: Bildgebende Verfahren (z. B. Ultraschall, Hysteroskopie oder Hysterosalpingografie) zum Nachweis anatomischer Anomalien der weiblichen Fortpflanzungsorgane

Bluttests zum Nachweis bestimmter Erkrankungen, wie z. B. Antiphospholipid-Syndrom, Diabetes, Anomalien der Fortpflanzungshormone und Schilddrüsenerkrankungen

Gentests zum Nachweis von Chromosomenanomalien Wird die Ursache eines habituellen Aborts bestimmt, kann diese unter Umständen behandelt und eine erfolgreiche Schwangerschaft ermöglicht werden.