Ursachen in den ersten 12 Schwangerschaftswochen

Ein Problem mit dem Fötus, z. B. eine Fehlbildung oder eine Erbkrankheit

Manchmal hat der Fötus einen Defekt, der so gravierend ist, dass der Fötus höchstens ein oder zwei Monate im Mutterleib am Leben bleibt. Eine schwere Fehlbildung ist die häufigste Ursache für eine Fehlgeburt in den ersten 12 Wochen.