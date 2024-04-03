Die geburtshilfliche und gynäkologische Vorgeschichte wird oft als ein separater Bestandteil der Krankengeschichte betrachtet. Sie umfasst die medizinische Vorgeschichte einer Patientin im Zusammenhang mit ihrer reproduktiven und allgemeinen gynäkologischen Gesundheit, einschließlich Schwangerschaften, Menstruationsperioden, sexuellen Gesundheitsproblemen, Verhütung und Menopause.

Für Frauen kann es hilfreich sein, Themen wie Probleme mit der sexuellen Funktionsfähigkeit, Verhütung, Schwangerschaft und Wechseljahre mit einer Person ihres Vertrauens besprechen zu können. Die medizinische Fachkraft kann Gynäkologe, Hausarzt, Hebamme, Krankenpfleger oder Arzthelfer sein. Eine gynäkologische Beurteilung von Kindern und Mädchen im Jugendalter kann in der Regel vom Kinderarzt des Kindes durchgeführt werden.

Eine gynäkologische Beurteilung umfasst die geburtshilfliche und gynäkologische Vorgeschichte und in der Regel eine gynäkologische Untersuchung.

In Bezug auf die gynäkologische Vorgeschichte fragen Ärzte nach vergangenen und aktuellen Menstruationsperioden, früheren Schwangerschaften, sexuellen Aktivitäten sowie gynäkologischen Symptomen, Erkrankungen und Behandlungen, die eine Frau derzeit hat oder früher hatte.

Fragen zur Menstruation umfassen Folgendes:

Das Alter einer Frau bei der ersten Menstruationsblutung (Menarche)

Häufigkeit, Regelmäßigkeit und Dauer der Menstruation

Stärke der Menstruationsblutung

Wann die letzten Periode begann und endete

Etwaige Symptome während der Menstruation (wie z. B. Schmerzen, Krämpfe oder Durchfall)

Etwaige ungewöhnliche Blutungen einer Frau – zu viel, zu wenig oder zwischen Perioden

Fragen zu früheren Schwangerschaften umfassen Folgendes:

Anzahl der Schwangerschaften

Daten dieser Schwangerschaften

Ausgang ihrer Schwangerschaften (z. B. Lebendgeburt oder Fehlgeburt), und in welchem Gestationsalter

Ob Komplikationen (z. B. übermäßige Blutungen während oder nach der Schwangerschaft, Bluthochdruck, Diabetes) aufgetreten sind

Gynäkologische Symptome, die besprochen werden, wenn der Arzt die Krankengeschichte aufnimmt, umfassen Folgendes:

Der Arzt fragt in der Regel nach sexuellen Aktivitäten, um das Risiko für sexuell übertragbare Infektionen, Verhütung, Schwangerschaft und Bedenken bezüglich der sexuellen Gesundheit zu beurteilen. Die Frage nach der Verhütungsmethode wird gestellt, und ob die Frau zu einem bestimmten Thema hinsichtlich Verhütung, Schwangerschaftsvorbereitung oder in Bezug auf andere Informationen beraten werden möchte.

Der Arzt fragt die Frau, ob sie Schmerzen beim Geschlechtsverkehr hat, und zwar in der Mitte des Menstruationszyklus (was darauf hinweisen würde, dass die Schmerzen mit dem Eisprung in Zusammenhang stehen) oder unter anderen Umständen. Wenn sie Schmerzen hat, wird sie nach der Stelle gefragt, wann diese begonnen haben, ob sie allmählich oder abrupt einsetzten, Dauer, Schweregrad, assoziierte Symptome und lindernde oder verschlimmernde Faktoren.

Weitere Fragen beziehen sich auf Problemen mit der Brust, wie Schmerzen, Knoten, druckempfindliche und gerötete Stellen sowie Ausfluss aus den Brustwarzen. Die Frau wird gefragt, ob sie eine Anleitung zur Technik der Brustuntersuchung benötigt.

Der Arzt fragt nach der allgemeinen medizinischen und chirurgischen Vorgeschichte einer Frau.

Außerdem wird nach allen verschreibungspflichtigen und rezeptfreien Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmitteln gefragt, die von der Frau eingenommen werden, aber auch nach dem Konsum von Tabak und Alkohol, da sich viele dieser Substanzen auf die gynäkologische Funktion auswirken.

Die Frau wird zu psychischen, körperlichen oder sexuellen Missbrauch befragt – ob sie missbraucht wird oder wurde.