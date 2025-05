Versorgungseinrichtungen für ältere Erwachsene

In den USA ist das Seniorenzentrum eine Quelle für unterstützende Dienste und medizinische Versorgung in der Gemeinde. Diese Zentren stellen soziale, Freizeit- und Bildungsaktivitäten zur Verfügung und manche Seniorenzentren bieten Mahlzeiten an – ein wichtiger Dienst für Menschen, die ihre Mahlzeiten nicht selbst zubereiten können.

Tageskliniken stellen eine weitere Form von gemeindenahen Diensten dar. Tageskliniken erheben Gebühren für ihre Leistungen. Sie können jedoch einspringen, wenn die Pflegekräfte während des Tages eine Pause benötigen, was diesen ermöglicht, ihren Arbeitsplatz zu behalten. Manche Tageskliniken bieten auch einige Dienstleistungen zur medizinischen Versorgung an. In diesen Zentren sind unter Umständen eine Pflegekraft und/oder Pflegehelfer verfügbar. Die Krankenpflegekraft kann den Blutdruck messen, sicherstellen, dass die Person ihre Medikamente wie verordnet einnimmt, und Gesundheitsinformationen bereitstellen. Pflegehelfer können dabei behilflich sein, sicherzustellen, dass älteren Menschen bei Toilettengängen geholfen wird und sie während des Tages mit der benötigten Nahrung versorgt werden. Bestehen medizinische Probleme, kann die Krankenpflegekraft den Allgemeinarzt des Patienten oder Familienmitglieder kontaktieren. Einige Tagesstätten bieten Tagespflege für Personen mit leichter bis mittelschwerer Demenz und manche bieten zudem Physio- und Ergotherapie an.

Andere in der Gemeinde verfügbare Dienste umfassen Lieferdienste für Essen (wie z. B. Essen auf Rädern), Transportdienste, Hilfe bei täglichen Aktivitäten, Selbsthilfegruppen und Entlastungspflege. Manche religiöse Gemeinden bieten viele dieser Dienste an. Diese Dienste sind in der Regel nicht teuer und manche sind sogar kostenfrei.

Die Patienten können Informationen über soziale Dienste, einschließlich Seniorenzentren, im Rahmen des Entlassungsplans vom Krankenhaus oder der Abteilung für Fallmanagement, bei Agenturen für ambulante häusliche medizinische Versorgung, lokalen Gesundheitsämtern und religiösen Gemeinschaften erhalten. Seniorenzentren können auch über das Internet gefunden werden.