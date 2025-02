Lidschwellung

Die häufigsten Ursachen von angeschwollenen Augenlidern sind allergischer Natur, darunter

Eine Schwellung an einer bestimmten Stelle am Augenlid ist verbreitet und in der Regel das Ergebnis einer blockierten Fettdrüse (Chalazion) oder einer bakteriellen Entzündung eines Haarfollikels (Gerstenkorn oder Hordeolum).