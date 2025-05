Korrekturlinsen

Formstabile („harte“) Kontaktlinsen, die normalerweise gasdurchlässig sind, bestehen aus dünnen und harten Kunststoffschalen. Sie sind kleiner als weiche Kontaktlinsen und bedecken nur einen Teil der Hornhaut. Der Kunststoff der altmodischeren harten Kontaktlinsen war für Sauerstoff, den die Hornhaut für ein ordnungsgemäßes Funktionieren benötigt, nicht gut durchlässig. Moderne gasdurchlässige Kontaktlinsen (GPCLs) aus Kunststoff, wie etwa neuere Fluorsilikonacrylatverbindungen, lassen mehr Sauerstoff zur Hornhaut durch. Mit harten Kontaktlinsen lassen sich Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit sowie Unebenheiten der Hornhaut (Astigmatismus und Keratokonus) korrigieren.

Linsen vom Typ GPCL können so angefertigt werden, dass sie sich genau an das Auge anpassen. Normalerweise benötigt das Auge einige Zeit, um sich an ihre Anwesenheit zu gewöhnen, und sie müssen zwischen 4 und 7 Tage lang getragen werden, bevor sie sich für längere Zeit angenehm anfühlen. Die Kontaktlinsen werden jeden Tag für eine zunehmend längere Zeit getragen. Auch wenn harte Kontaktlinsen zunächst unangenehm zu tragen sind, sollten sie doch keinen Schmerz verursachen. Schmerzen deuten normalerweise darauf hin, dass die Linse nicht korrekt sitzt. Menschen, die gasdurchlässige Kontaktlinsen (GPCLs) tragen, können vorübergehend (für weniger als zwei Stunden) eine verschwommene Sicht haben, wenn sie nach der Entfernung der Kontaktlinsen eine Brille aufsetzen. Das Sehvermögen ist mit harten Kontaktlinsen normalerweise schärfer als mit weichen, dies gilt vor allem für Patienten, die unter Astigmatismus leiden.