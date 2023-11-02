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عواملُ خَطر ضعف السمع عندَ الأطفال

  1. الأطفال حديثي الولادة

  2. الأطفَال الأكبر سنا

    جميع عوامل الخطر التي جرى ذكرها سابقًا، بالإضافة إلى التالي:

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