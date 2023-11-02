عواملُ خَطر ضعف السمع عندَ الأطفال
الأطفال حديثي الولادة
انخفاض الوزن عند الولادة (خُصوصًا أقل من 3.3 باوندات أو 1.5 كيلوغرام).
الحصول على نتيجة منخفضة في اختبار مقياس أبغار (أقل من 5 في دقيقة بعد الولادة أو أقل من 7 في 5 دقائق من بعد الولادة)
انخفاض مستويات الأكسجين أو اختلاجات تنجم عن صُعوبة الولادة
عَدوى قبل الولادة بالحصبة الألمانية أو السفلس أو الهربس أو الفيروس المضخم للخلايا cytomegalovirus أو داء المُقوسات
تشوُّهات في الجمجمة أو الوجه، خُصوصًا في الأذن الخارجية والقناة السمعية (انظُر التشوُّهات النمائية في الأذن الخارجيَّة)
ارتفاع مستوى البيليروبين bilirubin (أحد الفضلات) في الدَّم ( انظر اليَرَقان عند حديث الولادة)
التهاب السَّحايا البكتيري ( انظر التهاب السحايا عند الأطفال)
عدوى مجرى الدَّم (الإنتان)
استخدَام المنفسة (جهاز يُساعد على دخول الهواء إلى الرئتين وخروجه منهما) لفترةٍ طويلةٍ
استخدام أدوية مُعيَّنة يمكن أن تحلق الضرر بالأذنين، مثل المضادَّات الحيوية الأمينوغليكوزيدية وبعض مدرات البول
وجود تاريخ لضعف السمع المُبكِّر عند أحد الوالدين أو قريب من الدرجة الأولى
الأطفَال الأكبر سنا
جميع عوامل الخطر التي جرى ذكرها سابقًا، بالإضافة إلى التالي:
إصابة في الرأس مع كسر في الجمجمة أو فقدان الوعي
عَدوى مزمنة في الأذن الوسطى أو ورم كوليستيروليّ cholesteatoma
بعض الاضطرابات العصبية، مثل الوُرام الليفيّ العصبيّ neurofibromatosis والاضطرابات التنكُّسية العصبيَّة (مثل مُتلازِمَة هنتر Hunter syndrome)
التعرض إلى الضجة بمستوياتٍ عاليةٍ أو لفتراتٍ طويلةٍ
انثقاب طبلة الأذن بسبب عَدوى أو إصابة