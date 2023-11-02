بعض استراتيجيات الوقاية من المشاكل الصحية الرئيسية*
مشكلة صحية
إجراءات وقائية
الامتناع عن التدخين (للوقاية من سرطان الرئة والعديد من أنواع السرطان الأخرى).
اتباع نظام غذائي متوازن غني بالألياف والفواكه والخضروات، وفقير بالدهون (وخاصة الدهون المشبعة والأحماض الدهنية المتحولة) والسعرات الحرارية (للوقاية من سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم).
الحدّ من استهلاك الملح أو الأطعمة المعالجة والمدخنة (للوقاية من سرطان المعدة).
تجنب التعرض المديد لأشعة الشمس، واستخدام واقيات الشمس مع عامل وقاية مرتفع (للوقاية من سرطان الجلد).
التأكد من حصول الأطفال على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) (للوقاية من سرطان عنق الرحم وسرطان الحلق).
الأخذ بعين الاعتبار تناول الأدوية المُوصى بها للوقاية من السرطان (مثل تاموكسيفين للنساء اللواتي يواجهن خطرًا مرتفعًا للإصابة بسرطان الثدي).
إجراء اختبارات التحري الموصى بها.
مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)
عدم التدخين.
تجنب التعرض للمواد السامة (خاصة في المناطق الصناعية).
غسل اليدين بشكل متكرِّر.
تحسين التهوية وممارسة الأنشطة الحركية في الهواء الطلق
البقاء في المنزل إذا ظهرت أعراض كوفيد (أو أي علامات للزكام أو الأنفلونزا لمنع انتقاله إلى الآخرين)
الحصول على لقاح كوفيد-19 والحصول على جميع التطعيمات الموصى بها
مراجعة توصيات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها للوقاية من كوفيد-19 لأن التوصيات قد تتغير، وذلك بحسب المكان الذي يعيش فيه الشخص
داء السكري (النوع 2)
ممارسة التمارين بانتظام.
اتباع نظام غذائي متوازن.
الحفاظ على وزن الجسم ضمن الحدود الموصى بها.
الحفاظ على مستويات الدهون الطبيعية من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وتناول الأدوية إذا لزم الأمر.
الحفاظ على ضغط الدَّم ضمن الحدود الطبيعية من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، والحدّ من الشدة النفسية، وتناول الأدوية إذا لزم الأمر.
عدم التدخين.
الحفاظ على مستويات الكوليسترول وغيرها من الدهون في الدم ضمن الحدود الطبيعية، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وتناول الأدوية إذا لزم الأمر.
الحفاظ على ضغط الدَّم ضمن الحدود الطبيعية من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، والحدّ من الشدة النفسية، وتناول الأدوية إذا لزم الأمر.
اتباع نظام غذائي متوازن غني الألياف والفواكه والخضروات، وفقير بالدهون (وخاصة الدهون المشبعة والأحماض الدهنية المتحولة) والسعرات الحرارية.
الحفاظ على وزن الجسم ضمن الحدود الموصى بها.
عدم التدخين.
ممارسة التمارين الهوائية بانتظام (مثل المشي السريع، وركوب الدراجات، والجري)، وممارسة تمارين تقوية العضلات (مثل رفع الأوزان أو استخدام أجهزة المقاومة العضلية).
تناول الأسبرين والأدوية الخافضة للشحوم إذا كانت موصىً بها (لمعظم البالغين المعرضين لخطر مرتفع للإصابة بداء الشريان التاجي).
عدم استخدام الكوكايين أو غيره من العقاقير المنشطة غير المشروعة.
اتباع نظام غذائي متوازن غني بالألياف والفواكه والخضروات، وفقير بالدهون (وخاصة الدهون المشبعة والأحماض الدهنية المتحولة) والسعرات الحرارية.
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتشمل التمارين الهوائية وتمارين تقوية العضلات.
الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدَّم ضمن الحدود الطبيعية من خلال النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية، والأدوية إذا لزم الأمر.
الحفاظ على وزن الجسم ضمن الحدود الموصى بها (من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة).
عدم التدخين.
الحصول على لقاح الانفلونزا كل عام (وخاصة الأطفال، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من اضطراب قلبي أو رئوي أو مناعي).
الامتناع عن الكحول، أو تناوله باعتدال إن كان لا بد من ذلك.
الحصول على لقاح التهاب الكبد A و B (لجميع الأطفال، وللبالغين الذين توجد لديهم عوامل خطر لهذا المرض).
الفُصال العظمي osteoarthritis
ممارسة تمارين تقوية وتمطيط العضلات
اتباع نمط حياة نشيط.
-الحفاظ على وزن الجسم ضمن الحدود الموصى بها.
تخلخل العظام osteoporosis
استهلاك كميات مناسبة من الكالسيوم وفيتامين D (عن طريق النظام الغذائي أو المكملات الغذائية).
ممارسة تمارين تحمل الوزن weight-bearing exercises (مثل المشي والركض والتنس والرقص) كل يوم لمدة 30 دقيقة على الأقل.
تناول أدوية تقوية العظام إذا وصفها الطبيب.
الحدّ من استهلاك الكافيين والكحول (الاقتصار على مشروب واحد في اليوم† كحد أقصى).
عدم التدخين.
الحصول على لقاح المكورات الرئوية (هناك نوعان من اللقاحات للمساعدة على الوقاية من الالتهاب الرئوي مع توصيات متباينة حول من يجب أن يحصل عليها)
تجنب إقامة العلاقات الجنسية مع شركاء متعددين.
استخدام الواقي الذكري واتباع الممارسات الجنسية الآمنة.
بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11-12 عامًا (أو أصغر من 9 سنوات)، وبالنسبة إلى جميع الأشخاص الذين يبلغون من العمر 26 عامًا أو أصغر ولم يتم تطعيمهم من قبل، الحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري HPV.إذا كان بين عمر 27 و 45 عامًا، ينبغي استشارة الطبيب حول الفوائد.
بناءً على النشاط الجنسي للشخص، ينبغي مناقشة الطبيب حول الحاجة إلى الأدوية الوقائية لعدوى فيروس عوز المناعة البشري HIV.
تنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة وخيط الأسنان بانتظام.
الحدّ من عدد مرات تناول الحلويات يوميًا.
زيارة طبيب الأسنان بانتظام.
استخدام مكملات الفلوريد إذا لزم الأمر (على سبيل المثال، إذا كان مصدر المياه الرئيسي للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 أشهر يحتوي على مستويات منخفضة من الفلوريد).
* بالإضافة إلى هذه التدابير الوقائية، يجب على الأشخاص إجراء اختبارات التحري المُوصى بها (انظر الجدول بعض اختبارات التحري المُوصى بها).
† المشروب الواحد من الكحول = 12 أونصة [341 مل] من البيرة، أو 5 أونصة [142 مل] مل من النبيذ، أو 1.5 أونصة [43 مل] من المشروبات الكحولية الأكثر تركيزًا (مثل الويسكي).
CDC = مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها؛ HPV = فيروس الورم الحليمي البشري.