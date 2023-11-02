† المشروب الواحد من الكحول = 12 أونصة [341 مل] من البيرة، أو 5 أونصة [142 مل] مل من النبيذ، أو 1.5 أونصة [43 مل] من المشروبات الكحولية الأكثر تركيزًا (مثل الويسكي).