بعض أسباب وسمات صعوبة البلع
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
اضطرابات عصبيَّة
يكون التَّشخيص السابق للسَّكتة الدماغية عادةً
ضَعفٌ أو شَلل في أحد جانبي الجسم والتَّلعثم أو صعوبة المشي أو توليفة من هذه الحالات
تصوير الدِّماغ بالتصوير بالرنين المغناطيسي MRI أو بالتصوير المقطعي المحوسب CT
تيبُس العضلات وحركات إراديَّة أقل من المعتاد
حركات لاإراديَّة ومنتظمة وراجفة (رُعاش) غير متناسقة (الرَّنح) ومضطربة التوازن
فحص الطبيب
التصوير المقطعي المُحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان
تظهر الأعراض التي تأتي وتذهب في أجزاء مختلفة من الجسم، حيث تحدث مشاكل في الرؤية أو ضَعف عضلي أو الشعور بأحاسيس غير طبيعيَّة
حركات ضعيفة وخرقاء في بعض الأحيان
التصوير بالرنين المغناطيسي MRI
بَزل قَطني في أغلب الأحيان
بعض الاضطرابات العصبيَّة الحركيَّة، مثل:
عضلات نافضة وضامرة وضعيفة
صعوبة متزايدة في المضغ والبلع والتَّكلُّم
الاختبارات الكهربائيَّة التشخيصيَّة (مثل تخطيط كهربيَّة العضل بالإبرة، والذي ينطوي على تنبيه العضلات ثمَّ تسجيل نشاطَها الكهربائي)
الفحوص المخبريَّة
تصوير الدماغ بالتصوير بالرنين المغناطيسي
اضطرابات عضليَّة
أجفان ضعيفة ومُتدليَّة وضَعف في عضلات العين
ضَعف شديد في العضلات بعد استعمالها
استعمال دواء (عن طريق الوريد) يُحسِّن القوَّة مؤقَّتا عندما يكون السبب هو الوَهَن العضلي
تخطيط كهربيَّة العضل Electromyography
الاختبارات الدموية
التهاب الجلد والعضلات Dermatomyositis
ضَعف العضلات
الحُمَّى والتَّعب ونَقص الوَزن
ألم أو تورُّم المَفاصِل في بعض الأحيان
طفح جلدي أحمر داكن في بعض الأحيان
الاختبارات الدموية
تخطيط كهربيَّة العضل Electromyography
خزعة عضليَّة
يبدأ ضَعف العضلات في مرحلة الطفولة
خزعة عضليَّة
الاختباراتُ الجينية
اضطرابات حركيَّة (حركات) في المريء
تعذُّر الارتخاء تنقص التُّقلُّصات النَّظميَّة للمريء بشكلٍ كبير، ولا تسترخي عضلات الجزء السفلي من المريء كالمعتاد)
صعوبة بلع (عُسر بلع) المواد الصلبة والسوائل التي تتفاقم خلال أشهر أو سنوات
حدوث قَلَس (بصاق) للطعام الغير مهضوم أثناء النوم
الشعور بانزعاج في الصدر
الشُّعور بالامتلاء بعد تناول وجبة صغيرة (شَبَع مُبَكِّر) وبالغثيان والقيء والتَّطبُّل، وتتفاقم الأَعرَاض عند تناول الطَّعام
قياسات الضغط النَّاجم عن تقلُّصات المريء (قياس ضغط المريء)
الَّشنُّج المريئي القاصي
ألم في الصدر
صعوبة البلع التي تأتي وتذهب
ابتلاع الباريوم
قياس ضغط المريء
أعراض الارتجاع التي لا تستجيب للأدوية المثبطة للأحماض
التنظير الدَّاخلي العلوي
الخزعة
التصلُّب الجهازي (تصلّب الجلد)
ألم أو تورُّم المَفاصِل
تورُّم وسماكة وشدُّ جلد الأصابع وأحيَانًا جلد الوجه وغيرهما من المناطق
أحيَانًا حرقة فؤاد المعدة وصعوبة البلع وضيق النَّفَس
فحص الطبيب
اختبارات دمويَّة عادةً
انسداد فيزيائي للمريء
تضيُّق نتيجة تشكُّل ندبة نسيجيَّة ناجمة عن التَّعرُّض لحمض المعدة (تضيُّق هضمي)
تاريخ طويل من المعاناة من أعراض الارتجاع الهضمي (مثل حرقة فؤاد المعدة)
التنظير الدَّاخلي (فحص البُنى الداخلية من خلال أنبوب مشاهدة مرن)
صعوبة مستمرَّة في ابتلاع الأطعمة والسوائل والتي تتفاقم على مدى أسابيع أو أيام
نقص الوَزن
ألم في الصدر
التنظير الداخلي
الخزعة
صعوبة البلع التي تأتي وتذهب
التنظير الداخلي
ابتلاع الباريوم
ضغط المريء، والذي قد يكون ناجمًا عن ما يلي:
تضخُّم الغدَّة الدرقية في بعض الأحيان
ابتلاع الباريوم
التقاط صورة بالأشعَّة السينيَّة بعد حقن عامل تباين ظليل للأشعَّة (والذي يظهر بالأشعَّة السينيَّة) في شريان (تصوير الشريان)
وينبغي استعمال التصوير المقطعي المحوسَب عند الاشتباه بالإصابة بأم دم أبهريَّة أو بوجود وَرَم
ابتلاع مادَّة كاوية، مثل الأحماض والقلويَّات القويَّة
صعوبة البلع التي تحدث بعد مرور أسابيع أو أشهر من حدوث الابتلاع
التنظير الداخلي
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.