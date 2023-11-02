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بعض أسباب وسمات صعوبة البلع

السَّبب

السّمات الشائعة*

الاختبارات

اضطرابات عصبيَّة

السكتة الدماغية

يكون التَّشخيص السابق للسَّكتة الدماغية عادةً

ضَعفٌ أو شَلل في أحد جانبي الجسم والتَّلعثم أو صعوبة المشي أو توليفة من هذه الحالات

تصوير الدِّماغ بالتصوير بالرنين المغناطيسي MRI أو بالتصوير المقطعي المحوسب CT

مَرض الشلل الرعاش (داء باركنسون)

تيبُس العضلات وحركات إراديَّة أقل من المعتاد

حركات لاإراديَّة ومنتظمة وراجفة (رُعاش) غير متناسقة (الرَّنح) ومضطربة التوازن

فحص الطبيب

التصوير المقطعي المُحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان

التصلُّب المتعدِّد

تظهر الأعراض التي تأتي وتذهب في أجزاء مختلفة من الجسم، حيث تحدث مشاكل في الرؤية أو ضَعف عضلي أو الشعور بأحاسيس غير طبيعيَّة

حركات ضعيفة وخرقاء في بعض الأحيان

التصوير بالرنين المغناطيسي MRI

بَزل قَطني في أغلب الأحيان

بعض الاضطرابات العصبيَّة الحركيَّة، مثل:

عضلات نافضة وضامرة وضعيفة

صعوبة متزايدة في المضغ والبلع والتَّكلُّم

الاختبارات الكهربائيَّة التشخيصيَّة (مثل تخطيط كهربيَّة العضل بالإبرة، والذي ينطوي على تنبيه العضلات ثمَّ تسجيل نشاطَها الكهربائي)

الفحوص المخبريَّة

تصوير الدماغ بالتصوير بالرنين المغناطيسي

اضطرابات عضليَّة

الوَهَن العَضَلِي الوَبيل Myasthenia gravis

أجفان ضعيفة ومُتدليَّة وضَعف في عضلات العين

ضَعف شديد في العضلات بعد استعمالها

استعمال دواء (عن طريق الوريد) يُحسِّن القوَّة مؤقَّتا عندما يكون السبب هو الوَهَن العضلي

تخطيط كهربيَّة العضل Electromyography

الاختبارات الدموية

التهاب الجلد والعضلات Dermatomyositis

ضَعف العضلات

الحُمَّى والتَّعب ونَقص الوَزن

ألم أو تورُّم المَفاصِل في بعض الأحيان

طفح جلدي أحمر داكن في بعض الأحيان

الاختبارات الدموية

تخطيط كهربيَّة العضل Electromyography

خزعة عضليَّة

الحَثَل العضلي

يبدأ ضَعف العضلات في مرحلة الطفولة

خزعة عضليَّة

الاختباراتُ الجينية

اضطرابات حركيَّة (حركات) في المريء

تعذُّر الارتخاء تنقص التُّقلُّصات النَّظميَّة للمريء بشكلٍ كبير، ولا تسترخي عضلات الجزء السفلي من المريء كالمعتاد)

صعوبة بلع (عُسر بلع) المواد الصلبة والسوائل التي تتفاقم خلال أشهر أو سنوات

حدوث قَلَس (بصاق) للطعام الغير مهضوم أثناء النوم

الشعور بانزعاج في الصدر

الشُّعور بالامتلاء بعد تناول وجبة صغيرة (شَبَع مُبَكِّر) وبالغثيان والقيء والتَّطبُّل، وتتفاقم الأَعرَاض عند تناول الطَّعام

ابتلاع الباريوم

قياسات الضغط النَّاجم عن تقلُّصات المريء (قياس ضغط المريء)

الَّشنُّج المريئي القاصي

ألم في الصدر

صعوبة البلع التي تأتي وتذهب

ابتلاع الباريوم

قياس ضغط المريء

التهاب المريء اليوزيني Eosinophilic esophagitis

أعراض الارتجاع التي لا تستجيب للأدوية المثبطة للأحماض

التنظير الدَّاخلي العلوي

الخزعة

التصلُّب الجهازي (تصلّب الجلد)

ظاهرة رينو

ألم أو تورُّم المَفاصِل

تورُّم وسماكة وشدُّ جلد الأصابع وأحيَانًا جلد الوجه وغيرهما من المناطق

أحيَانًا حرقة فؤاد المعدة وصعوبة البلع وضيق النَّفَس

فحص الطبيب

اختبارات دمويَّة عادةً

انسداد فيزيائي للمريء

تضيُّق نتيجة تشكُّل ندبة نسيجيَّة ناجمة عن التَّعرُّض لحمض المعدة (تضيُّق هضمي)

تاريخ طويل من المعاناة من أعراض الارتجاع الهضمي (مثل حرقة فؤاد المعدة)

التنظير الدَّاخلي (فحص البُنى الداخلية من خلال أنبوب مشاهدة مرن)

سرطان المريء

صعوبة مستمرَّة في ابتلاع الأطعمة والسوائل والتي تتفاقم على مدى أسابيع أو أيام

نقص الوَزن

ألم في الصدر

التنظير الداخلي

الخزعة

حلقات مريئيَّة سفليَّة

صعوبة البلع التي تأتي وتذهب

التنظير الداخلي

ابتلاع الباريوم

ضغط المريء، والذي قد يكون ناجمًا عن ما يلي:

  • انتفاخ في الشريان الكبير في الصدر (أم دم أبهريَّة)

  • تضخُّم الغدَّة الدَّرقيَّة

  • ورم في الصَّدر

تضخُّم الغدَّة الدرقية في بعض الأحيان

ابتلاع الباريوم

التقاط صورة بالأشعَّة السينيَّة بعد حقن عامل تباين ظليل للأشعَّة (والذي يظهر بالأشعَّة السينيَّة) في شريان (تصوير الشريان)

وينبغي استعمال التصوير المقطعي المحوسَب عند الاشتباه بالإصابة بأم دم أبهريَّة أو بوجود وَرَم

ابتلاع مادَّة كاوية، مثل الأحماض والقلويَّات القويَّة

صعوبة البلع التي تحدث بعد مرور أسابيع أو أشهر من حدوث الابتلاع

التنظير الداخلي

* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.

CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.

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