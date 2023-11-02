* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.عادة ما تؤثر الاضطرابات في عين واحدة ما لم يذكر خلاف ذلك.

† غالبًا ما يلجأ الأطباء إلى إجراء فحص باستخدام المصباح ذو الفلعة مع الصبغ بمادة الفلوريسئين وقياس الضغط داخل العين (قياس التوتر).

‡ هذه الأَسبَاب غير شائعة.

CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.