بعض أسباب وسمات الآلام العينية
السَّبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية
الاضطرابات التي تؤثِّر في القرنية في المقام الأول
التهاب القرنية الناجم عن العدسات اللاصقة
عادة ما يؤثِّر في كلتا العينين
آلام وشعور بالضيق في العين
احمرار العين، دُماع (سيلان الدموع)، والحساسية للضوء
عند الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة لفترات طويلة من الزمن
فحص الطبيب
الأَعرَاض التي تبدأ بعد إصابة العين أو القيام بنشاط عالي الخطورة (مثل قص أو برد المعادن)، ولكنها قد لا تكون ملحوظة عند الرضع والأطفال الصغار
ألم في العين المصابة عند رفيف الجفون، والإحساس بجسم غريب
احمرار العين، ودُماع (سيلان الدموع)، والحساسية للضوء عادةً
فحص الطبيب
في كثير من الأحيان بقعة رمادية على القرنية تتحول إلى قرحة مفتوحة ومؤلمة في وقت لاحق
آلام في العين وإحساس بجسم غريب
احمرار العين، دُماع (سيلان الدموع)، والحساسية للضوء
في بعض الأحيان عند الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة في العين أو الذين ينامون دون إزالة العدسات اللاصقة
فحص الطبيب
زرع مخبري لعَيِّنَة من القرحة، يقوم بأخذها طبيب العيون
التهاب القرنية والملتحمة الوبائي (العين الوردية—التهاب الملتحمة، وهي الغشاء الذي يبطن الجفون ويغطي الجزء الأمامي من العين والقرنية وينجم عن العدوى بالفيروسات الغدانية)
يحدث عادة في كلتا العينين
آلام وشعور بالضيق في العين
احمرار العين، ودُماع (سيلان الدموع)، والحساسية للضوء عادةً
في كثير من الأحيان تورم الجفن وتورم والعُقَد اللِّمفيَّة العطاء أمام الأذنين
تشوش شديد في الرؤية، نادرًا ما يكون مؤقتًا
فحص الطبيب
التهاب القرنية بالهربس البسيط (عدوى القرنية الناجمة عن فيروس الهربس البسيط)
عادة ما يؤثِّر في عين واحدة فقط
الأعراض الباكرة: الأَعرَاض التي تبدأ بعد الإصابة بالتهاب الملتحمة
بثور على الجفن، قد تترافق مع تقشر أحيانًا
الأعراض المتأخرة أو المتكررة: احمرار وألم في العين وسيلان الدمع، وضعف الرؤية، والحساسية للضوء
فَحص الطبيب فقط عادةً
في بعض الأحيان، إجراء اختبارات للتحري عن الفيروس من خلال أخذ كشطات من سطح القرنية أو البثرات حول العين
الهربس النطاقي العيني (القوباء التي تؤثِّر في الوجه والعين، والناجمة عن عدوى الفيروس الحماقي النطاقي varicella-zoster virus)
عادة ما يؤثِّر في عين واحدة فقط
الأعراض الباكرة: طفح جلدي مع بثور و/أو قشور على جانب واحد من الوجه، وحول العين، وعلى الجبين، وأحيَانًا على ذروة الأنف
الأعراض المتأخرة: احمرار العين، ودُماع (سيلان الدموع)، والحساسية تجاه الضوء عادةً، وتورم الجفن
فَحص الطبيب فقط عادةً
في بعض الأحيان، إجراء اختبارات للتحري عن الفيروس من خلال أخذ كشطات من البثرات حول العين
التهاب القرنية فوق البنفسجي (العمى الثلجي، التهاب القرنية عند العاملين بلحام الأكسجين)، الذي ينجم عن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية
عادة ما يُؤثِّر في كلتا العينين
تبدأ الأَعرَاض في غضون ساعات من التعرض للأشعة فوق البنفسجية المفرطة (كتلك التي تنتج في أثناء اللحام بالأكسجين، أو بواسطة المصباح الشمسي، أو التعرض لأشعة الشمس المشرقة التي تعكسها الثلوج، وخاصة على الارتفاعات العالية)
آلام وشعور بالضيق في العين
احمرار العين، دُماع (سيلان الدموع)، والحساسية للضوء
فحص الطبيب
اضطرابات العين الأخرى
ألم شديد في العين مع احمرار
الصُّدَاع، والغثيان، والتقيؤ، والألم المرافق للتعرض للضوء
اضطرابات في الرؤية، مثل الهالات التي تظهر حول الأضواء و/أو انخفاض الرؤية
قياس التوتر tonometry(قياس الضغط داخل العين)†
فحص قنوات التصريف في العين باستخدام عدسات خاصة (تنظير الزاوية العينية gonioscopy) من قبل طبيب العيون
التهاب العنبية الأمامي anterior uveitis(التهاب الحجرة الأمامية من العين التي تقع بين القزحية والقرنية والمملوءة بسائل)
آلام في العين وحساسية للضوء
احمرار العين (وخاصة حول القرنية)
عدم وضوح الرؤية أو فقدانها
في كثير من الأحيان عند الأشخاص الذين يعانون من أحد اضطرابات المناعة الذاتية، أو الذين تعرضوا لإصابة في العين مؤخرًا
فحص الطبيب
التهاب باطن المقلة (عدوى داخل العين)‡
يؤثر في عين واحدة فقط
احمرار وألم شديد في العين، حساسية للضوء، وتراجع شديد في القدرة على الرؤية
كثيراً ما تُصيب الأشخاص الذين خضعوا لجراحة عينية مؤخرًا أو تعرضوا لإصابة خطيرة في العين، أو عدوى في مجرى الدم
فحص الطبيب
الزرع المخبري للسوائل داخل العين، والتي يجري سحبها من قبل طبيب العيون
التهاب العصب البصري، الذي قد ينجم عن التصلُّب المتعدِّد‡
ألم خفيف عادةً يزداد سوءًا عند تحريك العينين
نقص الرؤية الجزئي أو الكلّي
تبدو الأجفان والقرنيتان بمظهر طبيعي
فحص الطبيب
في كثير من الأحيان، تصوير الدماغ والحجاج بالرنين المغناطيسي مع عامل تباين
التهاب النسيج الخلوي الحجاجي (عدوى الأنسجة داخل التجويف الحجاجي)‡
يؤثر في عين واحدة فقط
جحوظ العين، واحمرارها، والألم العميق بداخلها، والألم في محيطها
تورم الجفنان واحمرارهما
عدم القدرة على تحريك العين في جميع الاتجاهات بشكل كامل
ضعف الرؤية أو فقدانها
الحُمّى
قد تسبقها أحيَانًا أعراض التهاب الجيوب (انظر أدناه)
فحص الطبيب
في العادة، التصوير بالرنين المغناطيسي للحجاج
الورم الكاذب الحجاجي (تراكم نسج التهابية وليفية غير سرطانية في حجاج العين)‡
آلام في العين وحولها، قد تكون شديدة جدًا
جحوظ العين في كثير من الأحيان
في كثير من الأحيان عدم القدرة على تحريك العين بشكل كامل في جميع الاتجاهات
تورم حول العين
فحص الطبيب
في العادة، التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للحجاج
في بعض الأحيان، الخزعة
التهاب الصلبة (التهاب المنطقة البيضاء من العين والتي تُدعى بالصلبة sclera)
ألم شديد جدًّا، غالبًا ما يصفه المريض بأنه ثاقب، مع حساسية للضوء
دماع العينين (سيلان الدموع)
بقع حمراء أو بنفسجية على بياض العين
في كثير من الأحيان عند الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مناعية ذاتية
فحص الطبيب
في بعض الأحيان، تصوير الحجاج بالأمواج فوق الصوتية أو التصوير المقطعي المحوسب
في حالات نادرة، الخزعة
الاضطرابات الأخرى التي تسبب الألم في العين
عند الأشخاص الذين عانوا من نوبات سابقة من الصُّدَاع الشديد
الصُّدَاع العنقودي: هو الصُّدَاع الذي
الصُّدَاع النصفي: هو الصُّدَاع الذي
فحص الطبيب
في بعض الأحيان، تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب
التورم حول العين أحيانًا، دون وجود أعراض عينية أخرى
خروج مفرزات سميكة صفراء أو خضراء من الأنف (تترافق أحيَانًا مع النَّزف)، والصُّدَاع، أو الألم في العين أو الوجه الذي يتباين مع تبدل وضع الرأس
الحمى، والألم بالجس في الوجه، والذي يترافق أحيَانًا مع السعال المنتج للقشع في أثناء الليل، ورائحة الفم الكريهة
فحص الطبيب
في بعض الأحيان، التصوير المقطعي المحوسب للجيوب
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.عادة ما تؤثر الاضطرابات في عين واحدة ما لم يذكر خلاف ذلك.
† غالبًا ما يلجأ الأطباء إلى إجراء فحص باستخدام المصباح ذو الفلعة مع الصبغ بمادة الفلوريسئين وقياس الضغط داخل العين (قياس التوتر).
‡ هذه الأَسبَاب غير شائعة.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.