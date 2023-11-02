أنواع العدوى المنتقلة بالجنس
النوع
المرض
بكتيرية
القُريح (القرح اللين) Chancroid
التهاب الإحليل والتهاب عنق الرحم المُتدثري Chlamydial urethritis and cervicitis
داء السيلان
الورم الحبيبي الأُربي Granuloma inguinale
الورم الحبيبي اللمفي المنتقل بالجنس Lymphogranuloma venereum
فيروسية
الهربس التناسلي البسيط Genital herpes simplex
الثآليل التناسلية (الناجمةعن فيروس الورم الحليمي البشري)
فيروس العَوَز المَناعيّ البشرية HIV أو الإيدز
المليساء المعدية Molluscum contagiosum (الناجمة عن الفيروسة الجدرية poxvirus)
طفيلية Parasitic
داء المُشَعَّرات Trichomoniasis
مفصلية Arthropod
عدوى طفيلية بقمل العانة Pubic lice infestation
الجرب Scabies (بسبب العث الناقب burrowing mites)