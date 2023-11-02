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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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أنواع العدوى المنتقلة بالجنس

النوع

المرض

بكتيرية

القُريح (القرح اللين) Chancroid

التهاب الإحليل والتهاب عنق الرحم المُتدثري Chlamydial urethritis and cervicitis

داء السيلان

الورم الحبيبي الأُربي Granuloma inguinale

الورم الحبيبي اللمفي المنتقل بالجنس Lymphogranuloma venereum

الزهري

فيروسية

الهربس التناسلي البسيط Genital herpes simplex

الثآليل التناسلية (الناجمةعن فيروس الورم الحليمي البشري)

فيروس العَوَز المَناعيّ البشرية HIV أو الإيدز

المليساء المعدية Molluscum contagiosum (الناجمة عن الفيروسة الجدرية poxvirus)

طفيلية Parasitic

داء المُشَعَّرات Trichomoniasis

مفصلية Arthropod

عدوى طفيلية بقمل العانة Pubic lice infestation

الجرب Scabies (بسبب العث الناقب burrowing mites)

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