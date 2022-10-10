انفصال المشيمة هو انفصال مُبكِّر للمشيمة عن جدار الرحم، ويحدث عادةً بعد الأسبوع العشرين من الحمل.

قد تعاني النساء من ألم بطني وألم بالجس ونزف مهبلي وقد يُصبن بصدمة.

عندما تنفصل المشيمة في وقتٍ مبكِّرٍ جدًّا، قد لا ينمو الجنين بالقدر المتوقع أو قد يموت.

يُشخِّصُ الأطباءُ انفصال المشيمة استنادًا إلى الأعراض ويقومون أحيانًا بتخطيط الصدى لتأكيد التشخيص.

إذا كان الجنين أو الأم في خطر أو إذا كان موعد الولادة قريبًا، يجري توليد الصغير في أقرب وقتٍ ممكن.

مُضَاعَفات الحمل، مثل انفصال المشيمة، هي مشاكل تحدث فقط في أثناء الحمل،وقد تؤثر في المرأة أو الجنين أو كليهما، كما قد تحدُث في أوقاتٍ مُختلفةٍ في أثناء الحمل؛يمكن معالجة معظم مُضَاعَفات الحمل بشكلٍ فعَّال.يزيد انفصال المشيمة من خطر حدوث مضاعفات أخرى مرتبطة بالحمل والوفاة بالنسبة للمرأة، والجنين، والمولود.

قد تنفصل المشيمة بشكل غير كامل (بنسبة تتراوح فقط بين 10 إلى 20٪ في بعض الأحيان)، أو بشكل كامل،عادةً ما يكون سبب انفصال المشيمة مجهولاً.

يحدث انفصال المشيمة بنسبة تتراوح بين 0.4 إلى 1.5٪ من جميع حالات الحمل.

مشاكل مع المشيمة

أعراض انفصال المشيمة تستنِدُ أعراض انفصال المشيمة إلى درجة الانفصال وكمية الدَّم المفقودة (والتي قد تكون كبيرة)، وقد تنطوي الأعراض على ألمٍ بطنيٍّ مفاجئ مستمر أو مغصيّ، وإيلام عند جسّ البطن بلطف، وانخفاض خطير في ضغط الدَّم (صدمة).لا تظهر أيَّة أعراض عند بعض النساء، أو تكون الأعراض خفيفة. وينزف الرحم من موضع انفصال المشيمة.قد يمرُّ الدَّم من خلال عنق الرحم ويخرج من المهبل كنزفٍ خارجي، أو قد يُحتَجز الدم خلف المشيمة كنزفٍ خفيّ،وبالتالي، قد يبدو ألم البطن أكثر سوءًا مما هو متوقع بناءً على كمية الدم المفقودة.وإذا حدث نزف، قد يكون الدَّم بلونٍ فاتح أو أحمر داكن، وقد يكون النَّزف مستمرًّا أو مُتقطِّعًا. في بعض الأحيان يؤدي الانفصال المبكر للمشيمة إلى فقدان شديد للدم مع حدوث تجلُّط واسع الانتشار داخل الأوعية الدَّموية (التخثر المنتثر داخل الأوعية)، وفشل كلوي ونزف في جدران الرحم، خُصوصًا عند الحوامل اللواتي لديهن مقدمات انسمام حمليّ أيضًا. عندما تنفصل المشيمة، يمكن أن ينقص إمداد الجنين بالأكسجين والمُغذِّيات،وإذا حدث الانفصال فجأة وتراجعت إمدادات الأكسجين بشكلٍ كبير، قد يموت الجنين؛وإذا حدث هذا بشكلٍ تدريجيٍّ وأقل انتشارًا، قد لا ينمو الجنين كما هو متوقع (تقييد النمو داخل الرحم)، أو قد توجد كمية قليلة جدًّا من السائل السلوي (قِلَّةُ السَّائِلِ السَّلَوِيّ oligohydramnios).قد يُسبِّبُ الانفصال التدريجي ألمًا بطنيًا أقل ويكون خطر الصدمة عند الأم أقل مقارنةً بالانفصال المفاجئ، ولكن يزداد خطر تمزق مبكر للأغشية في حالات الحمل التالية.

تشخيص انفصال المشيمة مُراقبة معدل ضربات قلب الجنين

اختِبارات الدم في بعض الأحيان

تخطيط الصدى في بعض الأحيان يشتبه الأطباء في انفصال المشيمة المبكر ويُشخصونه استنادًا إلى الأعراض عادةً، مثل النزف المهبلي والألم البطني والألم بالجس. وقد يساعد تخطيط الصدى الأطباءَ على تأكيد تشخيص الانفصال المبكِّر والتفريق بينه وبين المشيمة المنزاحة، والتي يُمكن أن تُسبب أعراضًا مُشابهةً.قد يُجرى التصوير بالأمواج فوق الصوتية عن طريق وضع جهازٍ محمول على البطن (يُسمَّى تَخطيطُ الصَّدَى البطني)، أو داخل المهبل (يسمى تَخطيطُ الصَّدَى عبر المهبل).إلَّا أنَّ نتائج التصوير بتخطيط الصدى قد تكون طبيعية عندما تنفصل المشيمة بشكل مبكر. قد يقيس الأطباءُ ضغط الدم ويجرون اختبارات للبول والدم للتحقق من مقدمات الانسمام الحملي لأنَّه قد يزيد من خطر المشاكل. وللتحقق من المشاكل التي يمكن أن يُسبِّبُها انفصال المشيمة المبكر، قد يقوم الأطباء باختباراتٍ دمويَّة وقد يراقبون معدل ضربات قلب الجنين.