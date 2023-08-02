الطرائق الهُرمونِيَّة لمنع الحمل

على الرغم من أن موانع الحمل الفموية قد يكون لها بعض الآثار الجانبية، إلا أن الخطر الإجمالي لهذه التأثيرات محدود.التأثيرات الجانبية الأكثر شيوعًا هي التَّطبل، وألم الثديين بالجس، والغثيان، والصُّدَاع.

وغالبًا ما تُسبب الحبات الحاوية على البروجستين فقط نزفاً غير منتظم.

ويعدّ النزف الاختراقي وغياب الطمث أمرًا شائعًا في أثناء الأشهر القليلة الأولى من استخدام وسائل منع الحمل الفموية، خُصوصاً إذا نسيت المرأة أخذ الحبات، ولكنه يتوقف عادةً مع تكيّف الجسم مع الهرمونات.النزف الاختراقيّ هو نزفٌ يحدث بين فترات الطمث، في أثناء أخذ النساء الأقراص الفعَّالة.قد يزيد الأطباء جرعة الإستروجين لتدبير كل من النزف الاختراقي وانقطاع الحيض.

ترتبط بعض التأثيرات الجانبية بجرعة هرمون الإِسترُوجين الموجودة في الحبة.وقد تنطوي على الغثيان والتطبُّل واحتباس السائل وزيادة ضغط الدم والإيلام في الثديين وصداع الشقيقة.ترتبط التأثيرات الجانبية الأخرى، مثل حبّ الشباب والتغيُّرات في الشهيَّة والمزاج، بنوع أو جرعة البروجستين في معظم الأحيان.تكتسب بعض النساء اللواتي يأخذن وسائل منع الحمل الفموية زيادةً في الوزن تتراوح بين 1.35 إلى 2.25 كيلوغراماً، وذلك بسبب احتباس السائل أو زيادة الشهية لديهنَّ.يكون الكثير من هذه التأثيرات الجانبية غير شائعة عند استخدام حبات ذات جُرعة منخفضة.

كما يمكن أن تسبب وسائل منع الحمل الفموية التقيؤ والصُّدَاع والاكتئاب ومشاكل النوم أيضًا،

وعند بعض النساء، تُؤدي موانع الحمل الفموية إلى ظهور بقع داكنة (كلف melasma) على الوجه، وهي تشبه تلك التي قد تحدث في أثناء الحمل،ويؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى أن تصبح هذه البقع داكنةً أكثر،إذا ظهرت بقع داكنة، غالبًا ما يوقف الأطباء استعمال موانع الحمل الفموية.تتلاشى البقع ببطء بعد إيقاف وسائل منع الحمل الفموية.

يزيد أخذ موانع الحمل الفموية من خطر الإصابة ببعض الاضطرابات،

وقد يكون خطر الإصابة بجلطات الدم في الأوردة مرتفعًا أكثر بمرتين إلى 4 مرَّات بالنسبة للنساء اللواتي يأخذن أقراص التوليفة، وذلك بالمقارنة مع ما كان عليه قبل أن يبدأن بأخذ وسائل منع الحمل.إذا كانت المرأة تعاني من اضطرابٍ يتسبب في حدوث جلطات دموية أو لديها أفراد من العائلة لديهم جلطات دموية، فمن الضروري إجراء المزيد من التقييم.قد تكون هؤلاء النسوة غير مؤهلات لاستعمال وسائل منع الحمل الفموية الحاوية على هرمون الإستروجين.إذا ظهر لدى المرأة التي تستعمل موانع الحمل الفموية تورمٌ في إحدى الساقين، أو ألم في الصدر، أو ضيق في التنفُّس، فيجب عليها زيارة الطبيب على الفور.إذا كان الأطباء يشتبهون في أن المرأة التي تأخذ موانع الحمل الفموية لديها خُثار الوريد العميق (خثرة دموية، في الساق عادً) أو انصمام رئوي (خثرة دموية في الرئتين)، يجري إيقاف موانع الحمل على الفور.ثم تُجرى الاختبارات لتأكيد أو استبعاد التشخيص.

تزيد الجراحة من خطر الجلطات الدموية، لذلك ينبغي على النساء التوقف عن تناول وسائل منع الحمل الفموية قبل إجراء عمل جراحي.وينبغي عليهن سؤال الطبيب متى ينبغي عليهن معاودة استعمال أقراص منع الحمل.كما تزيد محدودية الحركة أو قلة الحركة الناجمة عن إصابة أو السفر من خطر جلطات الدم.وبالتالي، إذا كانت حركة المرأة محدودة، فينبغي عليها أن تحاول الحركة ما أمكن أو اتخاذ تدابير أخرى لمنع تشكل الجلطات الدموية.على سبيل المثال، يمكن للمرأة رفع ساقيها، و/أو ثني ومد الكاحلين حوالى 10 مرات كل 30 دقيقة، و/أو المشي والتمطط كل ساعتين في أثناء السفر.

يكُون سرطان عنق الرحم أكثر ميلًا بعض الشيء للحدوث عند النساء اللواتي يستخدمن موانع الحمل الفموية لأكثر من 5 سنوات.ولكن بعد 10 سنوات من التوقف عن الاستخدام، ينخفض هذا الخطر إلى ما كان عليه قبل البدء بموانع الحمل الفموية؛كما أنه من غير الواضح أيضًا ما إذا كانت هذه الزيادة في الخطر مرتبطةً بوسائلِ منع الحمل الفموية.ينبغي على النساء اللواتي يأخذن موانع الحمل الفموية أن يخضعن لاختبارات لُطاخة بابا نيكولا مثلما يُوصي الطبيب،حيث تستطيع مثل هذه الاختبارات التحري عن التغيرات المُحتَملة التسرطن في عنق الرحم في وقت مبكر قبل أن تؤدي إلى السرطان.

ينبغي عدم استعمال موانع الحمل الفموية في حالة الركود الصفراوي أو اليرقان الذي حدث مع استخدام سابق.يمكن أن للنساء اللواتي عانين من الركود الصفراوي في الحمل أن يصبن باليرقان إذا أخذنَ موانع الحمل الفموية، وينبغي توخي الحذر عند استخدام موانع الحمل الفموية.

من غير المُحتَمل أكثر أن تتشكَّل حصيَّات المرارة عند النساء اللواتي يأخذنَ جرعات منخفضة من موانع الحمل الفمويَّة.

يزداد خطر حدوث نوبة قلبية إذا أخذت النساء موانعَ الحمل الفموية وكُنّ يبلغن من العمر 35 عامًا أو أكثر ويدخِّن.وعادةً لا ينبغي على مثل هؤلاء النساء استخدام وسائل منع الحمل عن طريق الفم.

إذا كان لدى المرأة مستوى مرتفع من ثُلاَثِي الغليسريد (أحد الدهون)، فإن أخذ وسائل منع الحمل عن طريق الفم يمكن أن يزيد من المستوى أكثر،وقد يؤدي ارتفاع مستوى ثُلاَثِي الغليسريد إلى زيادةٍ في خطر نوبات القلب أو السكتة عند اللواتي لديهنَّ عوامل خطر أخرى لهذين الاضطرابين.تزيد وسائل منع الحمل عن طريق الفم من خطر حدوث جلطات الدم (والتي يمكن أن تسهم أيضًا في النوباتِ القلبية والسكتة)،ولذلك ينبغي على النساء اللواتي لديهنَّ مستويات عالية من ثُلاَثِي الغليسريد ألَّا يأخذن أقراص التوليفة لمنع الحمل.

في حالاتٍ نادرة، يحدُث ورم كبدي غير سرطاني (الورم الغدِّي ذو الخلايا الكبديَّة hepatocellular adenoma)،وإذا تمزَّق هذا الورمُ فجأةً ونزف في تجويفِ البطن، ستحتاج الحالة إلى جراحةٍ طارئةٍ،ولكن يكُون مثل هذا النزف نادرًا.يزيد أخذ موانع الحمل الفموية لفترةٍ طويلةٍ وفي جرعات عالية من خطر حدوث هذا الورم،ويختفي الورم عادةً من بعد التوقُّف عن أخذ موانع الحمل الفمويَّة.

يُمكن أن يجعل أخذ أدوية مُعيَّنة موانعَ الحمل الفمويَّة أقلّ فعالية.وتشتمل هذه الحالاتُ على ما يلي:

بعض مُضادَّات الاختلاجات (بشكل رئيسيّ الفينيتوين وكاربامازيبين وبريميدون وتوبيرامات وأوكسكاربازيبين)

توليفة مُعيَّنة من أدويةٍ تُستخدمُ لمعالجة عدوى فيروس العوز المناعي البشري (الرِّيتُونافير مع مُثبِّط آخر للبروتياز)

المُضادين الحيويين ريفامبين وريفابوتين

إذا كان على النساء اللواتي يأخذن موانع الحمل الفموية أن يأخذن أحد هذه الادوية، فينبغي عليهن أيضًا استخدام وسيلة أخرى لمنع الحمل في أثناء أخذ الدواء، وينبغي عليهن الاستمرار في استخدام طريقة أخرى لمنع الحمل حتى يحدث أول طمث من بعد إيقاف الدواء.لا ينبغي أن تأخذ النساء دواء لاموتريجين (دواء مضاد للاختلاجات) مع وسائل منع الحمل الفموية.فقد تجعل وسائل منع الحمل الفموية اللاموتريجين أقل فعالية في ضبط الاختلاجات.