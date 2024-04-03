الفحوص والإجراءات النسائيَّة

ينبغي فحص النساء اللواتي يُواجهن خطر العدوى المنتقلة بالجنس للتَّحرِّي عن هذه الأمراض، حتى لو لم تكن لديهنَّ أيَّة أعراض.

ينبغي فحص النساء بانتظام للتحري عن الأمراض المنتقلة بالجنس، وذلك بحسب المخاطر.ينبغي إجراء الاختبارات كل عام للتحري عن السَّيَلان والكلاميديا عند النساء:

النشيطات جنسيًا وأعمارهن 25 عامًا أو أقل

النشيطات جنسيًا وأعمارهن أكبر من 25 عامًا إذا كانت هناك زيادة في الخطر (مثل الشريك الجنسي الجديد أو تعدد الشركاء الجنسيين، أو إذا كان لدى المرأة أو شريكها أكثر من شريك جنسي واحد أو سبق أن تعرضوا لعدوى منتقلة بالجنس)

الحمل

كما يوصى أيضًا بإجراء اختبار لتحري فيروس عوز المناعة البشري HIV والتهاب الكبد C (أو في كثير من الأحيان إذا كانت المرأة تواجه خطرًا متزايدًا) لمرة واحدة في حياة المرأة على الأقل.

ينبغي أن تخضع النساءِ الحوامل إلى اختبارات لعدوى فيروس العوز المناعي البشري، والتهاب الكبد B، والزهري.

كما ينبغي على النساء المُعرضات لخطرٍ عالٍ، أو لديهن أعراض، أو اللوتي يطلبن إجراء الاختبار أن يخضعن إلى اختبار في أي وقت للتحرِّي عن الأمراض المنتقلة بالجنس.يُجرى اختبار الأَمراض المنتقلة بالجنس بأنواع مختلفة من الاختبارات، اعتمادًا على العدوى.

الأمراض المنتقلة بالجنس التي يجري التحري عنها باستخدام عينات مهبلية، أو عنق رحمية، أو بولية هي:

بالنسبة لمعظم حالات العدوى المنتقلة بالجنس هذه، يستخدم السريري مسحة للحصول على عينة صغيرة من عنق الرحم.وتُرسل العينة إلى المختبر لتحليلها.كما يمكن إجراء اختبارات لداء السَّيَلان والمُتدثرة أيضًا باستخدام عينة من البول أو من داخل المهبل، (والتي يمكن جمعها من قبل السريري أو المرأة نفسها).

الأمراض المنتقلة بالجنس التي يجري التحري عنها باستخدام عينات دموية هي:

يُعد اختبار التحري عن الأمراض المنتقلة بالجنس جزءًا مهمًا من الرعاية الوقائية، لأن الأمراض المنتقلة بالجنس غير المعالجة يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة (مثل العقم، وأمراض شديدة في الكبد، أو الجهاز العصبي، أو الجهاز المناعي، أو السرطان).

على الرغم من أن فيروس الورم الحليمي البشري هو أحد الأمراض المنتقلة بالجنس، إلا أن اختبارات فيروس الورم الحليمي البشري عادة ما تكون جزءًا من تحري سرطان عنق الرحم، إما بشكل مفرد أو بالمشاركة مع اختبار بابانيكولاو، وليس كاختبار للتحري عن الأمراض المنتقلة بالجنس.يمكن لفيروس الورم الحليمي البشري أن يسبب الثآليل التَّناسليَّة ويزيد من خطر سرطان عنق الرحم.يجري تشخيص الثآليل التناسلية من قبل الأطباء في أثناء الفحص الحوضي، وذلك بناءً على مظهرها.في بعض الأحيان، إذا كان التشخيص غير مؤكد، فإن الخزعة ضرورية.