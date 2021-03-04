اختباراتُ الاضطرابات النسائية

تنطوي الاختبارات المستخدَمة للتَّحرِّي عن سرطان عنق الرحم على الآتي:

اختبار بابانيكولاو : يجري تفحصُ خلايا من عنق الرحم تحت المجهر لتحديد ما إذا كانت سرطانية أو غير طبيعية وقد تستفحل لتُصبِح سرطانًا إذا لم تتلقّ المرأة مُعالجةً (خلايا مُحتَملة التسرطُن precancerous).

اختبار فيروس الورم الحُليمي البشري: تُفحَصُ عيِّنةٌ من عنق الرحم لتحديد ما إذا كان فيروس الورم الحُليمي البشري موجودًا.يمكن أن يُؤدي فيروس الورم الحُليمي البشري إلى سرطان عنق الرحم.

بالنسبة إلى اختبار بابانيكولاو واختبار فيروس الورم الحُليمي البشري معًا، يأخذ الأطباءُ عيِّنةٍ من عنق الرحم؛ويأخذون العيِّنة من خلال إدخال موسع (أداة معدنية أو بلاستيكية) في المهبل لتبعيد جدران المهبل عن بعضها بعضًا، واستخدام فرشاة بلاستيكية لإزالة بعض الخلايا من سطح عنق الرحم ومن ممر عنق الرحم (القَنَاة العُنُقِيَّة).ثم تُرسل العيِّنات إلى المختبر، حيث يجري تفحصها تحت المجهر للبحث عن خلايا غير طبيعية قَد يُشير وجودها إلى وجود تغيُّرات مُحتَملة التَّسرطن، أو إلى سرطان عنق الرحم في حالاتٍ نادرة.

اختبار مختبري اختبار فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

يُسبِّبُ اختبار بابانيكولاو Pap شعورًا بالخشونة أو بالمغص، ولكنه ليس مؤلمًا ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

اختبار لطاخة بابانيكولاو الصورة

تكشفُ اختباراتُ بابانيكولاو معظم أنواع سرطان عنق الرحم، حتى في مرحلة مبكرة جدًّا من السرطان.كما يمكنها اكتشاف التغيُّرات مُحتَملة التَّسرطن في خلايا عنق الرحم.يمكن معالجة هذه التغيرات التي تُسمَّى التنشؤ داخل الظهاري العنقي، ممَّا يُساعد على الوقاية من استفحال السرطان وانتشاره.

تكون اختبارات بابانيكولاو أكثر دقة إذا لم تكن المرأة حائضًا ولم تغتسل أو تستخدم الكريمات المهبلية لمدة 24 ساعة على الأقل قبل الاختبار.

يوصي الخبراء حاليًّا بإجراء أول اختبار لبابانيكولاو عند معظم النساء بعد سن 21 عامًا.وقد يجري اختبار النساء المصابات بعدوى فيروس العوز المناعي البشري HIV في عمرٍ أصغر.

تستنِدُ الحاجة إلى تكرار الاختبار بشكلٍ رئيسيٍّ إلى عمر المرأة ونتائج اختبارات بابانيكولاو السابقة:

تحت سن 21 عامًا: لا حاجة إلى التحري

من عمر 21 إلى 30 عامًا: يُجرى الاختبار عادةً كل 3 سنوات باستخدام اختبار بابانيكولاو وحده.يُعدُّ إجراء فحوصات فيروس الورم الحليمي البشري اختياريًا، ولا يُشجَّع عليه إلى حدٍّ ما، وذلك لأن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري شائعة بين النساء اليافعات، وتزول من تلقاء ذاتها غالبًا.

من عُمر 30 إلى 65 عامًا: يُجرى الاختبار كل 3 سنوات إذا جرى استخدام اختبار اختبار بابانيكولاو فقط أو إذا جرى استخدام اختبار بابانيكولاو واختبار حول فيروس الورم الحليمي البشري؛ولكن، تحتاج النساء اللواتي يُواجهن زيادة كبيرة في خطر سرطان عنق الرحم إلى تكرار الاختبار،وتنطوي مثل هذه الشريحة من النساء على اللواتي لديهنَّ عدوى فيروس العوز المناعي البشري، واللواتي لديهن جهاز مناعي ضعيف (قد يكون ناجمًا عن أخذ دواء أو اضطراب يكبَحُ جهاز المناعة)، أو اللواتي كانت نتائج اختبار بابانيكولاو غير طبيعية لديهنَّ.

بعدَ عمر 65 عامًا: لا تحتاج معظم النساء إلى الخضوع للاختبار إذا لم تكن لديهن نتيجة اختبار غير طبيعية خلال السنوات العشر الماضية.

قد يَجرِي استئناف اختبارات بابانيكولاو عند النساء الأكبر في السن أو قد يستمرُّ إذا كان لدى المرأة شريك جنسي جديد، أو إذا كان لديها عدَّة شركاء جنسيين.

لا تحتاج النساء اللواتي جرى استئصال أرحامهنَّ بالكامل (استِئصال الرَّحِمِ الكامِل)، ولم تكن لديهنَّ أيَّة نتائج غير طبيعية لاختبار بابانيكولاو، إلى الخضوع إلى اختبار التحري عن سرطان عنق الرحم.ولكن، إذا لم تشمل عملية استئصال الرحم على عنق الرحم وبقي في مكانه، فمن الضروري إجراء التحرِّي.(عنق الرحم هو الجزء السفليّ الضيّق من الرحم الذي ينفتح على المهبل.)