فحوصات التحرِّي عندَ حديثي الولادة

تُجرى اختبارات التحري للكشف عن الحالات الصحية التي لم تسبب أعراضًا بعد.يمكن كشف الكثير من الاضطرابات الخطيرة التي لا تكون واضحة عند الولادة من خلال فحوصات تحرِّي مختلفة.حيث يُمكن أن يُساعد التشخيص المبكر والمعالجة الفوريَّة على التقليل أو الوقاية من اضطرابات كثيرة قد تُؤثِّرُ في النمو الصحِّي للرَّضيع.في الولايات المتحدة، تُجرى بعض فحوصات التحري بشكل روتيني ويكون بعضها مطلوبًا من قبل الولاية.وعندما تكون نتائج فحوصات التحري إيجابية، تُجرى المزيد من الفحوصات غالبًا.

تنطوي فحوصات التحري النموذجية على:

الاختبارات الدموية

اختبارات مُستوى الأكسجين

اختبارات السَّمع

يجري تقييم جميع المواليد الجدد للإصابة باليرقان (لون أصفر للجلد بسبب ارتفاع نسبة البيليروبين في الدم)، وذلك من خلال مُعاينة الجلد وبياض العين باستعمال مِجَس جلدي أو اختبار للدم أو كليهما.

تتطلب العديد من المنظمات الحكومية عددًا من الاختباراتٍ الدَّمويَّة عند حديثي الولادة للتحري عن اضطراباتٍ إستقلابيَّة موروثة مُعيَّنة يمكن معالجتها.تنطوي الاختباراتُ الشائعة على اختباراتٍ للتَّحرِّي عن بيلة الفينيل كيتون وداء بَولِ شَرابِ القَيقَب ووُجود الغالاكتوزِ في الدَّم وفَرط تَنَسُّجِ الكُظرِ الخِلقِيّ وداءُ الكُرَيَّاتِ المِنجَلِيَّة وقصور الغُدَّة الدرقية.كما تطلب بعضُ المنظمات أيضًا اختبارات للتحري عن التليف الكيسي و/أو عوز المناعة الشديد المشترك.بأي حال، تتطلب ولايات مختلفة في الولايات المتحدة إجراء اختباراتٍ مختلفة.للحصول على قائمة بفحوصات التحري الروتينية لحديثي الولادة بحسب الولاية، انظر الحالات المتحرى عنها بحسب الولاية.

يضع الأطباءُ جهاز استشعار للأكسجين (قِياسُ التَّأَكسُج النبضي) على اليد اليمنى والقدم اليمنى لحديث الولادة لقياس مستويات الأكسجين،ويُشير انخفاضُ مستويات الأكسجين أو وجود اختلافات كبيرة بين اليد والقدم إلى احتمال داء القلب الخلقي.

تُجرَى فحوصات السمع للتحري عن ضعف السَّمع والذي قد يترافق مع بعضَ العيوب الخِلقية أو حالات العدوى.يستخدم الأطباء جهازًا محمولًا باليد يُصدِرُ نقراتٍ ناعمةً ويقيس الأصداء خارج طبلة الأذن عندَ المولود (يسمى اختبار الانبعاثات الصوتية المحرَّضة evoked otoacoustic emissions testing).