لمحة عامة عن حالات عدوى السَّبيل التنفُّسي الفيروسيَّة عند الأطفال

تُصيب الكثير من الفيروسات المختلفة السبيل التنفُّسي بالعدوى.عند الأطفال، تُعدُّ الفيروسات الأنفيَّة وفيروسات الأنفلونزا (خلال الأوبئة الشَّتويَّة السَّنويَّة)، والفَيروسات نَظيرَةِ الزُّكام، والفيروسُ المَخلَوِيُّ التَّنَفُّسيّ، والفيروسات المعويَّة، وفيروسات الكورونا، وبعض سُلالات الفَيرُوسَة الغُدَّانِيَّة؛ هي الأَسبَاب الرئيسيَّة لحالات عدوى السبيل التنفُّسي الفيروسيَّة.

تنتشر حالات عدوى السَّبيل التنفُّسي الفيروسيَّة غالبًا عند ملامسة أيدي الأطفال للمُفرزات الأنفيَّة لشخصٍ مصابٍ بالعدوى.تحتوي هذه المُفرَزات على فيروسات.فعندما يلمس الأطفال أنوفهم أو أعينهم، فإنَّ الفيروسات تجد طريقًا لها للتَّسبُّب في حدوث عدوى جديدة.تنتشر حالات العدوى عندما يتنفَّس الأطفال هواءً يحمل قطراتٍ خرجت مع سُعال أو عُطاس شخصٍ مصابٍ بالعدوى، وذلك في حالاتٍ أقل شيوعًا.

ولأسبابٍ مختلفة، تكون مُفرَزات الأنف أو السبيل التنفُّسي عند الأطفال المُصابين بحالات عدوى فيروسيَّة في السبيل التنفُّسي محتويةً على عددٍ أكبر من الفيروسات الموجودة في نفس المُفرزات عند البالغين المُصابين بالعدوى.يؤدي هذا الإنتاج المتزايد للفيروسات إلى جانب الاهتمام الأقلِّ من المعتاد بالنظافة إلى جعل الأطفال أكثرَ عُرضةً لنشر العدوى للآخرين.ويتعزَّز احتمال انتقال العدوى في أماكن تجمُّع الكثير من الأطفال، كما هيَ الحال في مراكز رعاية الأطفال والمدارس.وخلافًا لما هو شائع، لا تَتسبَّب عوامل أخرى، مثل التَّبريد المفاجئ أو الرُّطوبة أو التَّعب في حدوث الزُّكام أو في زيادة قابلية الطفل للإصابة بالعدوى.