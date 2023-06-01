لمحة عامة عن حالات العَدوى الفيروسيَّة عند الأطفال

الفيروسات هي كائنات مُعدية صغيرة.تكون أصغر بكثير من الفطريات أو البكتيريا.ينبغي للفيروس أن يغزو خلية حية لكي يتمكن من التكاثر (انظر لمحة عامة عن حالات العدوى الفيروسيَّة).

تكون معظم حالات العدوى الفيروسيَّة خلال مرحلة الطفولة غيرَ خطيرة حيث تنطوي على أمراضٍ متنوِّعة مثل نزلات البرد والتهاب الحلق والقيء والإسهال والحُمَّى والطَّفح الجلدي.كما تكون بعض حالات العدوى الفيروسيَّة التي تُسبِّبُ مرضًا أشدُّ خطورة مثل الحصبة؛ أقلَّ شُيُوعًا حاليًّا بسبب التَّطعيم المُنتَشِر على نطاقٍ واسع.(للبالغين، انظُر أيضًا لمحة عامة عن حالات العدوى الفيروسية)

تتميَّز الكثير من حالات العدوى الفيروسيَّة بشكلٍ كبيرٍ بحيث يمكن للطبيب تشخيصها بناءً على أعراضها.لا يحتاج الطبيب عادةً إلى إجراء اختبارٍ معمليٍّ لتحديد نوع الفيروس.

تؤدي الكثير من حالات العدوى الفيروسيَّة إلى حدوث أعراض مثل الحمى والأوجاع أو الانِزعَاج في الجسم.على الرغم من أن معظم الأطفال المصابين بحالات عدوى فيروسيَّة يتحسنون بدون معالجة، إلا أن الأطباء يوصون في بعض الأحيان بمُعالَجَة هذه الأَعرَاض من خلال استعمال الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين.ينبغي عدم استعمال الأسبرين عند الأطفال أو المراهقين الذين يعانون من هذه الأَعرَاض لأنَّه يزيد من خطر مُتلازمة راي عند أولئك المُصابين بحالات عدوى فيروسيَّة مُعيَّنة.لا يمكن للمضَّادات الحيويَّة علاج حالات العدوى الفيروسيَّة.إلَّا أنَّه تتوفَّر أدوية مُضادَّة للفيروسات تُفيد في علاج بعض حالات العدوى الفيروسيَّة مثل التهاب الكبد وبعض فيروسات الهربس والأنفلونزا وفيروس العَوَز المَناعي البَشَري (HIV).