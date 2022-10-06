تُسبِّبُ عدوى فيروس التهاب الكبد B التهابًا كبديًا.

يمكن أن يُصابَ حديثو الولادة بالعدوى عندَ الولادة، أو بعدها وهذا نادر.

يعاني حديثو الولادة الذين تظهر لديهم أعراض من اليرقان والخمول وفشل النمو.

ويعتمد التَّشخيصُ على اختبارات الدم عادة.

يُواجه الأطفالُ خطرَ الإصابة بمشاكل الكبد في مرحلة لاحقة من الحياة.

يَجرِي إعطاء لقاح التهاب الكبد البائي B، والغلوبولين المناعي لالتهاب الكبد B أحيانًا، لحمايتهم من العدوى.

(انظر أيضًا لمحة عامّة عن العدوى عند حديثي الولادة ولمحة عامة عن التهاب الكبد).

التهاب الكبد البائي B هو نوع من فيروسات التهاب الكبد يمكن أن يُصاب به حديثو الولادة ، ويكون مدعاة لقلقٍ كبير عندَهم.

تحدث العدوى في أثناء الولادة إذا كانت الأم مصابةً بالعدوى.ولكن، قد يُصاب حديثو الولادة بالعدوى بعدَ الولادة من مصادر أخرى، مثل لعاب الأم أو برازها أو بولها أو حليب الثدي.

أعراض عدوى فيروس التهاب الكبد B عند حديثي الولادة لا تظهر عندَ معظم المواليد الجدد الذين لديهم عدوى فيروس التهاب الكبد B أي أعراض عند الولادة، ولكنّهم يستمرّون في حمل العدوى في أجسامهم. يُعاني الكثيرُ من حديثي الولادة المولودين لنساءٍ مصاباتٍ بالتهاب الكبد الحادّ ب خلال الحمل من نقص الوزن عند الولادة، بغضِّ النظر عمَّا إذا كنَّ مصابات بالعدوى. في حالات نادرة ، يحدث حديثو الولادة المصابون بالعدوى التهاب الكبد الحاد B.والذي يكون خفيفًا عادةً ويزول من دون معالجة.وهي تتطوَّر اليرقان (لون أصفر للجلد أو العينين) ، الخمول ، فشل النمووتورم البطن وحدوث براز بلون الطين.يُعدُّ النوعُ الثاني من تكوُّن العظم الناقص النوع الأكثر شدَّةً، وهو يُسبب الوفاة، قد يتطور مرض الكبد المزمن (مثل التهاب الكبد المزمن أو تشمُّع الكبد) دون أن يتسبَّبَ في ظهور أعراضٍ حتى سنَّ ما بعد البلوغ عادةً.

تشخيص عدوى فيروس التهاب الكبد B عند حديثي الولادة اختبارات الدم يقوم الأطباءُ بإجراء اختبارات الدَّم للتحري عن فيروس التهاب الكبد B ، بالإضافة إلى الأجسام المُضادَّة للفيروس.يُجري الأطباء أيضًا اختباراتٌ دمويَّة لمعرفة ما إذا حدث مرض كبدي (انظر اختبارات وظائف الكبد). اختبار مختبري اختبارات وظائف الكبد ينطوي تخطيط الصَّدى على استخدام الأمواج الصوتية للحصول على صور للكبد.

مآل عدوى فيروس التهاب الكبد B عند حديثي الولادة على الرغم من أنّ المآلَ على المدى الطويل لعدوى فيروس التهاب الكبد B المزمنة لا يمكن التنبؤ بها، لكن من المعروف أنّ العدوى المزمنة في وقت مبكر من الحياة تزيد من خطر الإصابة بداء الكبد في وقت لاحق بما في ذلك التهاب الكبد المزمن وتشمُّع الكبد وداء الكبد النهائي المرحلة التي تتطلب الزرع وسرطان الكبد.