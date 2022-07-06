استعمال المواد عندَ المراهقين

يتراوح تعاطي المواد بين المراهقين من التجريب إلى اضطرابات تعاطي المواد الشديدة.تضع جميعُ أشكال تعاطي المواد، حتى الاستخدام التجريبي، المراهقينَ في مواجهة خطر مشاكل قصيرة الأجل، مثل الحوادث، والمُشاجرات، والنشاط الجنسي غير المرغوب فيه، والجرعة الزائدة.كما يؤثر تعاطي المخدرات في نمو الدماغ عند المراهقين.يكون المراهقون عرضة لتأثيرات تعاطي المواد، ويواجهون زيادةً في خطر حدوث عواقب طويلة الأجل، مثل اضطرابات الصحة النفسية وسوء التحصيل المدرسي واضطراب تعاطي مادَّة ما، ومعدلات أعلى من الإدمان، إذا كانوا يتناولون الكحول ، والقنب (الماريجوانا)، والنيكوتين، وغيرها من العقاقير في أثناء المراهقة بشكل منتظم.

في المجتمع الغربي الحديث، يعدّ تعاطي المواد طريقة سهلة للمراهقين لإرضاء حاجاتهم النمائية الطبيعية من ناحية المجازفة والبحث عن الإثارة.ومن غير المستغرَب أن يكونَ تعاطي المواد شائعًا مع تقدم المراهقين في السن، حيث أن العديد من المراهقين سيحاولون شرب الكحول قبل تخرجهم من المدرسة الثانوية.ولكن، يكون تعاطي المواد بشكلٍ متكرر ومستمر أقل شيوعًا بكثير، ولكن حتى استعمال المواد بشكلٍ عرضيّ يكون أمرًا محفوفًا بالمخاطر، ولا ينبغي التقليل من أهميته أو تجاهله أو السماح به من قبل البالغين.تعدّ مواقف الآباء والأمثلة التي يضعونها فيما يتعلق باستخدامهم للكحول والتبغ والأدوية الموصوفة، وغيرها من المواد، ذات تأثير قويّ.

وفقًا للدراسات الاستقصائية الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن أعداد طلاب الصف الثاني عشر (الثالث الثانوي) الذين أفادوا بعدم استخدام أي مواد في حياتهم قد ازدادت باطراد على مدى السنوات الأربعين الماضية.وفي الوقت نفسه، توفرت مجموعة واسعة من المنتجات الأكثر قوة، وتسببًا بالإدمان، والخطورة (مثل المواد الأفيونية التي تصرف بموجب وصفة طبية، ومنتجات القنب (الماريجوانا) عالية الفعالية، والفنتانيل، والسجائر الإلكترونية).تضع هذه المنتجات المراهقين الذين يبدأون في استخدام المواد في خطر أعلى للعواقب قصيرة وطويلة الأجل.

كان لجائحة كوفيد-19 تأثيرًا متباين على استعمال المراهقين للمواد.خلال فترات البقاء في المنزل، انخفضت أعداد المراهقين الذين بدأوا في استعمال المواد، ولكن في الوقت ذاته، ازداد معدل الاستخدام الكثيف لأن بعض المراهقين الذين كانوا يستخدمون المواد من قبل زادوا من استخدامهم لها كآلية للتعامل مع الشدة النفسية.

المواد التي يستخدمها المراهقون أكثر من غيرها هي الكحول، والنيكوتين، (في منتجات التبغ أو منتجات الشيشة الإلكترونية [الفيب])، والقنب.

(انظر أيضًا مقدمة إلى المشاكل عندَ المراهقين).

معاقرة الخمرة عندَ المراهقين يُعد استعمال الكحول شائعًا وهو المادة الأكثر استخدامًا من قبل المراهقين.مراقبة المسح المستقبلي حول تعاطي المخدرات هي دراسة طويلة الأمد حول استعمال المواد، أجراها المعهد الوطني الأمريكي الخاص بإساءة استعمال العقاقير.أفاد هذا الاستطلاع أنه في العام 2021 في الولايات المتحدة، جرب 54٪ من طلاب الصف الثالث الثانوي الكحول، و 26٪ تناولوا الكحول في الشهر الماضي، وجرى اعتبارهم على أنهم مستهلكين حاليين للكحول.قال حوالى 39٪ من طلاب الصف الثالث الثانوي إنهم مروا بحالة ثمالة سابقًا.كما أن الإفراط في معاقرة الخمرة شائعٌ أيضًا، ويحدث نحو 90% من جميع حالات استهلاك المشروبات الكحولية لدى المراهقين في أثناء الحفلات.يُعرف الإفراط على أنه نمط من استهلاك الكحول يرفع مستوى الكحول في الدم إلى 80 ملليغرام لكل ديسيلتر (17.37 ميليمول لكل لتر).يعتمد عدد المشروبات التي تشكِّل الإفراط على العمر والجنس، ويمكن أن يصل إلى 3 مشروبات خلال ساعتين بالنسبة المراهقات الأصغر سنًا.ولكن، نظرًا إلى أنَّ المراهقين غالبًا ما يشربون الكحول مباشرة من الزجاجة أو يسكبون مشروباتهم بأنفسهم، فقد يكون حجم شرابهم أكبر من الشراب "المعياري" للبالغين.يمكن للإفراط في الشرب أن يعرض المراهقين لخطر الحوادث، والإصابات، والانخراط في نشاط جنسي غير محمي أو غير مرغوب فيه، وغير ذلك من المواقف المُؤسفة.ولهذه الأَسبَاب، ينبغي تشجيعُ المراهقين على عدمِ الشرب. يصور المجتمع ووسائل الإعلام شرب الكحول على أنه أمر مقبول، أو مألوف، أو حتى كوسيلة صحية لتدبير الشدة النفسية، أو الحزن، أو مشاكل الصحة النفسية.وعلى الرغم من هذه التأثيرات، إلا أنه يمكن للآباء إحداث فرق من خلال نقل توقعات واضحة للمراهقين بشأن الشرب، ووضع قيود باستمرار ومراقبتهم.من ناحيةٍ أخرى، قد يعتقد المراهقون الذين يشرب أفراد عائلتهم بشكل مفرط أن هذا السلوك مقبول.ينتهي المطاف ببعض المراهقين الذين يحاولون شرب الكحول بالإصابة باضطراب معاقرة الخمرة.تنطوي عواملُ الخطر للإصابة باضطراب على البدء في الشرب في سن مبكرة والوراثة.ينبغي توعية المراهقين الذين لديهم أحد أفراد العائلة يُعاني من اضطراب معاقرة الخمرة حول ما يواجهونه من زيادةٍ في الخطر.

استخدام التبغ عند المراهقين تبدأ الغالبية العظمى من البالغين الذين يدخنون السجائر بالتدخين في أثناء فترة المراهقة.إذا لم يجرب المراهقون السجائر قبل عمر 19 عامًا، فمن المُستبعد جدًا أن يصبحوا مدخنين كبالغين. منتجات التبغ القابلة للاشتعال هي المنتجات التي تحتاج إلى حرق حتى يمكن تناولها، مثل السجائر، والسيجار، والشيشة.تراجعت معدلات استخدام التبغ القابلة للاشتعال بين المراهقين بشكل كبير في تسعينيات القرن الماضي و العقد الأول من القرن الحالي وهي مستمرة في الانخفاض. أفاد مسح رصد المستقبل (Monitoring the Future Survey) أنه في عام 2021، أفاد حوالي 4.1٪ من طلاب الصف الثالث الثانوي عن استخدام حالي للسجائر (مدخن في الأيام الثلاثين السابقة)، وهو أقل من 28.3٪ في العام 1991 ومن 5.7% في عام 2019.وافاد نَحو 2% فقط من طلاب الصف الثاني عشر عن أنهم يدخنون يوميًا. إن أقوى عوامل الخطورة لتدخين المراهقين هو كون الآباء من المُدخنين

وجود أقران ونماذج يُحتذى فيها يدخنون (مثل المشاهير) تنطوي عواملُ الخطر الأخرى المرتبطة عادة بالبدء في التدخين في أثناء مرحلة الطفولة على: سوء الأداء المدرسي

السُّلُوكيات الأخرى ذات الخطورة العالية (مثل الإفراط في اتباع نظام غذائي، خُصوصًا عند البنات؛ أو المُشاجرة البدنية والقيادة في حالة سكر، خُصوصًا عندَ الأولاد؛ أو معاقرة الخمرة أو تعاطي المواد الأخرى)

ضعف القدرة على حل المشاكل

توفّر السجائر

ضعف احترام الذات يُعدُّ تدخين الغليون غير شائع نسبيًّا في الولايات المتَّحدة.وانخفضت النسبة المئوية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 12 عامًا ويدخنون السيجار. كما قد يستخدم المراهقون أيضًا منتجات التبغ بأشكال أخرى.يُعد نحو 2% من طلاب المدارس الثانوية مستخدمين حاليين للتبغ غير المحترق، وقد انخفضت هذه النسبة على مدى السنوات العشر الماضية.ويمكن مضغ التبغ غير المحترق (التبغ الممضوغ)، حيث يجري وضعه بين الشفة السفلى واللثة (تبغ التغميس)، أو استنشاقه في الأنف (السعوط). يمكن للآباء أن يساعدوا على منع المراهقين من التدخين واستخدام منتجات التبغ غير المحترق عندما يكونون قدوة إيجابية (أي عن طريق عدم التدخين أو المضغ)، ومناقشة مخاطر التبغ علنًا، وتشجيع المراهقين الذين يدخنون بالفعل أو يمضغون على الإقلاع عن التدخين، بما في ذلك دعمهم في التماس المساعدة الطبية إذا لزم الأمر.

السَّجائر الإلكترونية (منتجات الشيشة الإلكترونية أو الفيب) السجائر الإلكترونية هي أجهزة تعمل بالبطارية وتستخدم الحرارة لتحويل السائل إلى بخار يمكن استنشاقه.تحتوي هذه السوائل عادةً على النيكوتين، وهو المكون الفعال في التبغ، أو رباعي هيدروكانابينول (THC)، وهو المكون الفعال في القنب.يُعدُّ كل من النيكوتين و رباعي هيدروكانابينول من المواد المسببة للإدمان.(انظر أيضًا الشيشة الإلكترونية). دخلت السجائر الإلكترونية إلى السوق في البداية كبدائل للتدخين عند المدخنين البالغين ، ولم تستخدم المراهقات النماذج الأولية بكثرة.ومنذ ذلك الحين تحولت تدريجيًا إلى "الشيشة الإلكترونية"، وهي جذابة للغاية للمراهقين، وأصبحت ذات شعبية متزايدة على مدى السنوات القليلة الماضية، وخاصة بين المراهقين من الطبقة الاجتماعية والاقتصادية المرتفعة والمتوسطة.ازداد الاستخدام الحالي للسجائر الإلكترونية (تبخير النيكوتين ومن دُون احتساب الموادّ الأخرى) بين طلاب الصف الثاني عشر بشكل ملحوظ من 11٪ في العام 2017 إلى 25.5٪ في العام 2019.وفقًا لمسح رصد المستقبل، انخفض استخدام السجائر الإلكترونية في العام 2021 إلى 19.6٪، وجرب 40.5٪ من طلاب الصف الثالث الثانوي السجائر الإلكترونية (الحاوية على النيكوتين ومواد أخرى)، وهو انخفاض من 45.6٪ في 2019. تسبِّب السجائر الإلكترونية آثارًا صحية سلبية مختلفة عن تدخين التبغ.ومع ذلك، وكما هي الحال بالنسبة للسجائر العادية، يمكن للمواد الكيميائية الموجودة في السجائر الإلكترونية أن تلحق الضرر بالرئة.يُمكن لأذيات الرئة أن تكون مفاجئةً، أو شديدةً، أو طويلة الأمد، وفي حال كانت أكثر شدَّةً، فقد تكون قاتلة.بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه المنتجات أن تحتوي على تراكيز عالية جدًا من النيكوتين و رباعي هيدروكانابينول (THC).يُعد النيكُوتين ورباعي هيدروكانابينول من المواد المسببة للإدمان بشكلٍ كبيرٍ، وإن سمّيتهما مُحتَملة الحدوث.يمكن للبخار الناجم عن السجائر الإلكترونية أن يعرض الأشخاص الآخرين إلى النيكوتين والمواد الكيميائية الأخرى. وتُشكل السجائر الإلكترونية بشكلٍ متزايد الشكل الأولي من تعرُّض المراهقين للنيكوتين، ولكن تأثيرها في معدل التدخين عند البالغين غير واضح.في الوقت الحالي لا تُعرَف مخاطر السجائر الإلكترونية على المدى الطويل.

القنب (الماريجوانا) أفاد مسح رصد المستقبل أنه في العام 2021، كان 19.5٪ من طلاب الصف الثالث الثانوي مستخدمين حاليين للقنب، وهو ما يمثل انخفاضًا عن نسبة 22.3٪ المسجلة في العام 2019.أفاد حوالى 38.6٪ من طلاب الصف الثالث الثانوي عن تعاطي القنب مرة واحدة أو أكثر في حياتهم.وفي العام 2010، تجاوز، وللمرة الأولى، المعدل الحالي لاستخدام القنب المعدل الحالي لاستخدام التبغ. لعل الزيادة الأكثر وضوحًا في استعمال القنب كانت بواسطة تبخير رباعي هيدروكانابينول (THC) (ضمن الشيشة الإلكترونية).ارتفع عدد طلاب الصف الثالث الثانوي الذين أبلغوا عن استخدام حالي لرباعي هيدروكانابينول THC في الشيشة الإلكترونية من 4.9٪ في العام 2017 إلى 14٪ في العام 2019 (انظر أيضًا منتجات الشيشة الإلكترونية).وقد انخفضت هذه النسبة بشكلٍ طفيف إلى 12.4٪ في العام 2021.

المواد الأخرى يكون استخدام مواد أخرى غير الكحول، والنيكوتين، والقنب في أثناء فترة المراهقة أقل شيوعًا. وفي مسح رصد المستقبل، أفادت النسب المئوية التالية لطلاب الصف الثالث الثانوي عن استخدام المواد غير المشروعة التالية لمرة أو أكثر في حياتهم: الأدويَة الموصوفة (التي جرى استعمالها بدون وصفة طبية): 8.8٪

المستنشقات (مثل الغراء والرذاذ): 5.0%

المهلوسات (مثل ثُنائِيّ إيثيلاميد حَمضِ الليسرجيك LSD، فينسيكليدين PCP، ميسكالين، أنواع الفطر المهلوس): 7.1%

الكوكايين: 2.5%

الستيرويدات الابتنائية (عن طريق الفم أو عن طريق الحقن): 0.8%.

الميثامفيتامين (من دُون وصفة): 0.6%.

الهيروين: 0.4% تنطوي الأدوية الموصوفة التي يُساء استعمالها بشكل أكبر على مسكنات الألم الأفيونية والأدوية المضادات للقلق والمنبهات (مثل ميثيلفينيدات والمهدئات المشابهة المستخدمة لمعالجة اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط). وعلى الرغم من أن استخدام الستيرويدات الابتنائية هُوَ أكثر شيوعًا بين الرياضيين، إلا أن غير الرياضيين يستعملونها أيضًا.يترافق استخدام الستيرويدات الابتنائيَّة مع عددٍ من التأثيرات الجانبيَّة.وتنطوي إحدى المشاكل التي تُصيب المراهقين بشكلٍ نوعيّ على الإغلاق المبكر لصفائح النمو في نهايات العظام، مما يؤدي إلى قِصَر القامة الدائم.تشيعُ التأثيرات الجانبية الأخرى عند المراهقين والبالغين معًا. تنطوي الأدوية التي تُباع من دُون وصفة طبية، والتي يُساء استخدامها بشكل شائع، على أدوية السعال والزكام التي تحتوي على ديكستروميتورفان.تتوفّر أدوية السعال والزكام التي تُباع من دُون وصفة طبية على نطاق واسع، وتعدّ آمنة للعديد من المراهقين، وحاليًا تُستخدم كمدخل لتعاطي المخدرات.العقاقير المدخلية (gateway drugs) هي مواد تمهيدية يمكن أن تزيد من احتمال استعمال عقاقير أخرى وخطر اضطرابات استعمال المواد في وقت لاحق.تنطوي العقاقير المدخلية الأخرى على السجائر، والكحول، والقنب. وحتى المراهقين اليافعين قد يجربون المخدرات، ويقوم البعض بالإبلاغ عن تعاطي المخدرات في عمر مبكر يصل إلى 12 عامًا.ينتهي المطاف بالعديد من المراهقين الذين قاموا بتجربة الأدوية التي تُباع من دون وصفة طبية، والأدوية التي تستلزم وصفة طبية إلى الإصابة باضطرابات تعاطي المواد.

تشخيص استعمال المَوادّ عند المراهقين التقييم من قبل الطبيب، بما في ذلك الاختبارات الروتينية واستعمال أدوات التحري

في بعض الأحيان إجراء اختبار للعقاقير هناك علامات سلوكية وجسدية تشير إلى أن الطفل قد يكون يستخدم العقاقير، أو مواد أخرى، أو كليهما.يمكن لمعرفة العلامات أن تساعد الآباء ومقدمي الرعاية على تحديد ما إذا كان ينبغي عرض طفلهم على اختصاصيي الرعاية الصحية. بعض العلامات السلوكية للتعاطي المحتمل للعقاقير أو المواد: السلوك الغريب

الاكتئاب أو تقلب المزاج، وتغير المواقف

التصرف بدوافع من جنون الشك، أو الانفعال، أو القلق

مواجهة صعوبة في المحافظة على التركيز

السرقة، الكذب

الميل إلى السرية، وإغلاق باب غرفة النوم

التغيُّر بالنسبة إلى الأصدقاء

تراجع الأداء المدرسيّ

فقدان الاهتمام في الهوايات

التصرف بشكل عدواني أو غاضب أو غير مسؤول

النوم لفترات أكثر أو أقلّ من المعتاد

التغيب عن المدرسة، أو التمارين الرياضية، أو العمل بعض العلامات الجسدية للتعاطي المحتمل للعقاقير أو المواد: إهمال العناية بالنظافة أو تغيُّر المظهر

احمرار ولمعان ودماع العينين

تكون الحدقتان أكبر (متوسعتان) أو أصغر (متضيقتان) من المعتاد

النزف المتكرر أو سيلان الأنف

قرحات على الفم، أو الشفاه، أو كليهما

انتفاخ الوجه

علامات خطية صغيرة (بسبب استخدام الإبرة) على الذراعين أو الساقين، وارتداء أكمام طويلة (حتى في الطقس الحار)

رجفان في اليدين أو تعرق راحتي اليدين وبرودتهما

الصداع

التململ

الاهتزازات أو الرجفانات

النقص المفاجئ في الوَزن كما ينبغي أن يشعر الآباء بالقلق بشأن احتمال تعاطي المخدرات أو المواد المخدرة عند العثور على أدوية أو أدوات تُستعمل لتعاطي العقاقير (مثل السجائر الإلكترونية، والغليون، والمحاقن، والموازين) بين ممتلكات أطفالهم. وفي أثناء الزيارات الروتينية للرعاية الصحية، ينبغي على الآباء أن يتوقعوا من طبيب الأطفال أن يتحرى استعمال المواد عند الطفل عن طريق توجيه أسئلة سرية حول استعمال التبغ/النيكوتين، والكحول، وغيرها من المواد.تُستخدم أدوات التحرِّي عند المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 عامًا.قد يمكن استعمال هذه الأدوات الوجيزة ذاتيًا من قبل المراهق أو قد يتم إعطاؤها بواسطة طبيب أو ممارس رعاية صحية آخر.تبدأ الأدوات بأسئلة حول تكرار استخدام التبغ، والكحول، والقنب في العام الماضي.يجري إنشاء أسئلة إضافية ذات صلة استنادًا إلى إجابات المراهق.يمكن لأدوات التحري أن تساعد الأطباء والممارسين الآخرين على تقييم ما إذا كان المراهق يعاني من اضطراب استعمال المواد أو يواجه خطر الإصابة باضطراب استعمال المواد، واتخاذ الإجراء المناسب أو إحالته للعلاج. يمكن لاختبارات الأدوية (بما في ذلك الاختبارات المنزلية) أن تكون جزءًا مفيدًا من التقييم ولكن لها جوانب قصور واضحة.قد تكون نتائج اختبار البول سلبية عند المراهقين الذين يتعاطون المُخدرات إذا جرى التخلص من المخدر من الجسم قبل إجراء الاختبار، أو إذا جرى استخدام دواء غير مُدرَج ضمن لوحة اختبار معيارية، أو إذا كانت عينة البول ملوثة.وفي بعض الأحيان، تكون نتائج اختبار المُخدرات إيجابية عند المراهقين الذين لم يتعاطوا المخدرات (إيجابية كاذبة).وحتى الاختبار الإيجابي الفعلي لا يشير إلى عدد المرات التي جرى فيها تعاطي مُخدِّر وكمية التعاطي، وبذلك لا يمكن التمييز بين الاستخدام العرضي والمشاكل الأكثر خطورة. بالنظر إلى هذه القيود، ينبغي على الطبيب الذي لديه خبرة في هذا المجال تحديد ما إذا كان هناك حاجة إلى إجراء اختبار لمُخدِّر في حالة معينة.عندما يحافظ الآباء على سرية أطفالهم، فإنهم يسهلون على الطبيب الحصول على سجل دقيق لاستعمال المواد وتأسيس علاقة ثقة مع طفلهم.

علاج استعمال المَوادّ عند المراهقين المعالجة المصممة خصيصًا للمراهقين إذا رأى الطبيبُ أن لدى المراهق اضطراب تعاطي المواد، فقد تكون هناك حاجة إلى إحالته للمزيد من التقييم والعلاج.بشكل عام، يمكن استخدامُ نفس المعالجة المستخدمة مع البالغين الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المواد مع المراهقين أيضًا، بما في ذلك العقاقير العلاجية والاستشارة.ولكن، ينبغي تكييف المُعالجة وفقًا لاحتياجات المراهق.كما ينبغي أن يتلقّى المراهقون الخدمات من برامج المراهقين واختصاصيي العلاج ذوي الخبرة في مُعالَجَة المراهقين الذين يُعانون من اضطرابات تعاطي الموادّ، وألا يُعالجوا في نفس برامج مُعالجة البالغين. العقاقير العلاجية التي تُستَعمل في علاج أعراض الانسحاب أو قمع الرغبة الشديدة الناجمة عن استخدام النيكوتين، ورباعي هيدروكانابينول (TCH)، وغيرها من المواد المتاحة للمراهقين.