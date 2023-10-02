اليَرَقان عند حديث الولادة

الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا لليرقان عند حديثي الولادة هي:

اليَرَقان الفيزيولوجي (الأكثر شُيُوعًا)

الرِّضاعة الطبيعية

التَّفكُّك المفرط لكُرَيَّات الدَّمِ الحَمراء (انحلال الدَّم)

ينجم اليَرَقان الفيزيولوجي عن سببين:أولاً، تتفكك كُرَيَّاتُ الدَّمِ الحَمراء عند حديثي الولادة بسرعةٍ أكبر من سرعة تفكُّكها عند الرُّضَّع الأكبر سنًّا، ممَّا يؤدي إلى زيادة إنتاج البيليروبين.ثانياً، يكون كبد الوليد غيرَ ناضجٍ، ولا يمكنه معالجة البيليروبين وطرحه من الجسم كما هي الحال عند الرُّضَّع الأكبرِ سنًّا.

يُصاب جميع حديثي الولادةٍ تقريبًا باليرقان الفيزيولوجي؛حيث يظهر عادةً بعد يومين إلى ثلاثة أيام من حدوث الولادة (قد يكون اليرقان الذي يظهر خلال أول 24 ساعة بعد الولادة ناجمًا عن اضطرابٍ خطير).لا يتسبَّبُ اليَرَقان الفيزيولوجيّ عادةً في ظهور أيَّة أعراض أخرى ويزول في غضون أسبوعٍ واحد.وإذا استمرَّت إصابة الوليد باليرقان حتَّى بلوغه الأسبوعين من عمره، يقوم الأطباء بإجراء تقييمٍ لحالة الرضيع للتَّحرِّي عن أسبابٍ أخرى لحدوث فَرطِ بِيِلِيروبينِ الدَّم، بالإضافة إلى اليَرَقان الفيزيولوجي.

يمكن للرضاعة الطبيعية أن تتسبَّبَ في حدوث اليرقان بطريقتين، واللتان تُسمَّيان:

يرقان الرضاعة الطبيعية breastfeeding jaundice (الأكثر شيوعًا)

يَرقان حليب الثدي breast milk jaundice

يحدث يرقان الرضاعة الطبيعية عند بعض حديثي الولادة الذين يرضعون رضاعة طبيعية في الأيام القليلة الأولى من الحياة ويزول في الأسبوع الأول عادةً.حيث يُصيب حديثي الولادة الذين لا يستهلكون كمية كافية من حليب الثدي، كما يحدث عند عدم إنتاج الأمِّ لكميَّة كافيةٍ من الحليب بَعد على سبيل المثال.ويكون عدد مرَّات تبرُّز أولئك المواليد أقل، وبذلك تنخفض كميَّة البيليروبين المطروحة.ومع استمرار حديثي الولادة في الرضاعة الطبيعية واستهلاك المزيد من الحليب، يزول اليرقان من تلقاء نفسه.

يختلف يرقان حليب الثدي عن يرقان الرضاعة الطبيعية في أنَّه يحدث في نهاية الأسبوع الأول من الحياة، ويمكن أن يزول من تلقاء نفسه في غضون أسبوعين من العمر أو أن يستمرَّ لعدَّة أشهر.ينجم يرقانُ حليب الثدي عن المواد الموجودة في حليب الثدي التي تتداخل مع الكبد لطرح البيليروبين من الجسم.

يمكن أن يرهق التفكك المفرط لكُرَيَّات الدَّمِ الحَمراء (انحلال الدَّم) كبد الوليد بكمية كبيرةٍ من البيليروبين يعجز عن معالجتها.توجد عدة أسباب لانحلال الدَّم جرى تصنيفها على أنَّها ناجمة عن:

اضطراب مناعي

اضطراب غير مناعي

تتسبَّبُ الاضطرابات المناعيَّة في انحلال الدَّم عند وجود ضِدٍّ في دم الرضيع يُهاجم ويُخرِّب كُرَيَّات الدَّمِ الحَمراء عنده.يمكن أن يحدث هذا التخريب عندما تكون فصيلة دم الجنين غير متطابقة (أو غير متوافقة) مع فصيلة الأم.تسمى حالات عدم التوافق بعدم توافق العامل الريصي وعدم توافق ABO (انظر أيضًا داء انحلال الدَّم الوليدي).

وتنطوي الأَسبَاب غير المناعيَّة لتفكك كُرَيَّات الدَّمِ الحَمراء المُفرِط على العوز الوراثي لإنزيم نازِعَة هيدرُجينِ الغلُوكُوز -6- فُوسفات في كُرَيَّات الدَّمِ الحَمراء (عوز G6PD) واضطرابات كُرَيَّات الدَّمِ الحَمراء الوراثية مثل ألفا-ثلاسيميا أو داء الخلايا المنجلية.في بعض الأحيان، يوجد عند حديثي الولادة الذين تعرَّضوا لإصابة في أثناء الولادة تجمُّعٌ من الدَّم تحت الجلد (ورمٌ دموي).قد يؤدي حدوث انحلِال الدَّم في وَرَمٍ دَمَوِيٍّ كبيرٍ إلى حدوث اليرقان.قد يحصل حديثو الولادة لأمهات مُصابات بالسكري على كمية إضافيَّة من الدَّم من المشيمة.كما قد يتسبَّب انحلال هذا الدَّم في حدوث اليرقان.ويمكن لانحلِال خَلايا الدَّم المنقولة أن تُسبِّبَ زيادةً في مستوى البيليروبين.