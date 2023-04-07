لمحة عامة عن عيوب القلب

يكون جريان الدَّم عند الجنين مختلفًا عنه عند الأطفال والبالغين.

عند الأطفال والبالغين، يمرُّ الدَّم العائد إلى القلب من الجسم (الدَّم الأزرق من الأوردة الذي يكون فقيرًا بالأكسجين) عبر الأذين الأيمن، ثم من خلال البطين الأيمن إلى الشريان الرئوي الذي يُدخله إلى الرئتين.في الرئتين، يلتقط الدم الأكسجين من الجيوب الهوائية في الرئتين (الحويصلات) ويحرر أيضًا ثاني أكسيد الكربون (انظر تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون).يعود هذا الدم الغني بالأكسجين والذي يبدو باللون الأحمر من الرئتين إلى الأذين الأيسر والبطين الأيسر، ومن هناك يجري ضخه من القلب إلى الجسم من خلال شريان كبير يسمى الشريان الأَبهَر ثم عبر شرايين أصغر.

عند الجنين، يختلف المسار الذي يدور من خلاله الدم عبر القلب والرئتين.ونظرًا إلى أنَّ الجنين داخل الرحم، فإنَّه لا يتعرَّض للهواء، وتنخمص رئتاه وتمتلآن بالسائل الأمنيوسي (السائل داخل الرحم في أثناء الحمل).وبما أن الجنين لا يتنفس الهواء في أثناء وجوده في الرحم فإن دم الجنين يحصل على الأكسجين من خلال المشيمة.يتدفق دم الأم الغني بالأكسجين عبر الأوعية الدموية في الرحم.لا يتدفق دم الأم بشكل مباشر إلى الجنين.فقط الأكسجين الموجود في دم الأم هو ما يصل إلى دم الجنين في المشيمة، ثم يعبر إلى الجنين من خلال الأوعية الدموية في الحبل السري.

قبل الولادة، يتجاوز الكثير من الدم القادم عبر الأوردة (الدم الوريدي) إلى الجانب الأيمن من القلب الرئةَ، وينتقل من خلال مجازتين قصيرتين للوصول إلى جسم الجنين.وهاتان المجازتان القصيرتان هما:

الثقبة البيضوية foramen ovale، ثقب بين الحجرتين العلويتين للقلب، أي الأذين الأيمن والأذين الأيسر

القناة الشريانية ductus arteriosus، وهي وعاء دموي يربط بين الشريانين الكبيرين الخارجين من القلب، وهما الشريان الرئوي والشريان الأبهر

الدوران القلبي قبل الولادة فيديو

بالنسبة إلى الجنين، يتلقى الدمُ الوريدي الواصل إلى القلب الأكسجين من المشيمة.يمكن توصيل هذا الدم المؤكسج إلى الجسم من خلال الثقبة البيضوية والقناة الشريانية، متجاوزًا إلى حد كبير الرئتين غير الوظيفيتين.يتغير نمط الدوران هذا بعد الولادة مباشرةً.حيث إنَّه، وفي أثناء المرور عبر قناة الولادة، ينضغط السائل ويخرج من رئتي المولود.ومع أول نفس لحديث الولادة، تمتلئ الرئتان بالهواء الذي يجلب الأكسجين.عندما يجري قطع الحبل السري، لا تعود المشيمة (ومن ثم الدوران لدى الأم) مرتبطة بالدوران لدى الوليد، ويأتي كل الأُكسِجين لحديث الولادة عبر الرئتين.وبذلك تزول الحاجة إلى وجود الثقبة البيضية والقناة الشريانية، حيث تُغلقان عادةً خلال الأيام أو الأسابيع الأولى من الحياة، مما يجعل الدورة الدموية لحديثي الولادة مماثلة للبالغين.لكنَّ الثقبة البيضوية (تسمى الثقبة البيضوية السَّالكة) لا تُغلَق في بعض الأحيان، إلَّا أنَّها لا تتسبَّبُ في حدوث أيَّة مشاكل صحيَّة عادة.