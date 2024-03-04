يبدأ الخانوق بأعراض سيلان الأنف بسبب الزكام والعُطاس وحمَّى خفيفة وبعض السعال عادةً،ثُمَّ تحدث بحة في الصوت وسعال متكرر بصوت عير معتاد، وهو يُوصف على أنه نحاسيّ أو نُباحيّ.

تتباين شدة أعراض الخانوق بشكل واسع،وأحيانًا يُسبب تورم المسالك الهوائيَّة صعوبةً في التنفس، وهي تكون ملحوظةً بشكل أكثر عند الشهيق.بالنسبة إلى الخانوق الشديد، قد يصدر صوت صرير مرتفع يُسمَع مع كل شهيق.

تحدث حُمَّى عندَ نحو 50 في المائة من الأطفال،وتتفاقم جميع الأعراض بشكلٍ كبير في الليل عادةً، وقد تجعل الطفل يستيقظ من نومه.غالبًا ما تخف الأعراض في الصباح وتتفاقمُ من جديد في الليلة التالية،

وتستمر المدَّة التي تتفاقم الأعراض فيها بشكل أكبر من 3 إلى 4 أيام، ويستمر السعال لكنه يتغيَّر إلى صوت أضعف،ويُمكن أن يُسبب هذا التغيُّر قلقًا عند الآباء الذين يعتقدون أن العدوى انتقلت إلى الصدرِ،ولكنه في حقيقة الأمر تغير طبيعي في سير المرض.