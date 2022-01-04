التهاب القصيبات bronchiolitis هو عدوى فيروسية تصيب السبيل التنفُّسي السفلي عند الرضع والصغار الذين تقل أعمارهم عن 24 شَهرًا،

وهو ينجُم عن فيروسات عادةً.

تنطوي الأَعرَاض على سيلان الأنف وحمَّى وسُعال وأزيز تنفسيّ وصعوبة التنفُّس،

ويستند التَّشخيص إلى الأَعرَاض والفَحص السَّريري.

يتعافى معظم الأطفال بشكل جيد في المنزل في غضون بضع أيام، ولكن يحتاج البعض إلى دخول المستشفى.

تهدف المُعالجة بشكلٍ رئيسيّ إلى دعم الطفل خلال فترة المرض بالسوائل وأحيانًا بالأكسجين.

تشبه المسالك الهوائيَّة الشجرة المقلوبة رأساً على عقب.حيث يكون الجذع هو القصبة الهوائية (الرغامى)، التي تتفرع إلى مسالك تنفسية كبيرة تسمى الشعب الهوائية bronchi.تتفرَّع الشعب الهَوائيَّة نفسها عدَّةَ مرَّات إلى مَجارٍ هوائيَّة أصغر، وتنتهي بأدق المَسالِك التنفُّسية، والتي تُسمى القصيبات bronchioles.تكون القصيبات صغيرة الحجم بحيث يبلغ عرضها حوالى نصف ميلليمتر (أو 2/100 من الإنش).تحتوي جدرانها على طبقة دائرية من العضلات الملساء التي ترتخي وتتقلص، فتغير عرض المجرى الهوائي.

يُصيب التهاب القصيبات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 24 شهرًا عادةً، ويكون أكثر شيوعًا بين الرضَّع الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر.في أثناء العام الأول من الحياة، يُصيب التهاب القصيبات حوالى 11 من كل 100 طفل،ولكن في أثناء بعض الأوبئة، تزداد نسبة الرضع الذين يُصيبهم المرض بشكلٍ أكبر.تحدث معظم الحالات بين شهري تشرين الثاني/نوفمبر ونيسان/أبريل، وتكون معدلات الإصابة في ذروتها في أثناء شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير.

أسباب التهاب القصيبات ينجم التهاب القصيبات في معظم الأحيان عن عدوى في الفيروس المخلوي التنفُّسي respiratory syncytial virus

فيروس الزكام الشائع (الفيروس الأنفي)

فيروسات نظائر الأنفلونزا Parainfluenza وفيروسات أخرى يمكن للعدوى بأية من هذه الفيروسات أن تُسبب التهابًا في المسالك الهوائيَّة،ويُسبب الالتهاب تضيقًا في المسالك الهوائية، ويُعيقُ جريان الهواء إلى داخل وخارج الرئتين.في الحالات الشديدة، ينخفض مستوى الأُكسِجين في مجرى الدم عند الأطفال. قد تكُون العدوى أكثر شيوعًا أو أكثر شدةً عند الرضَّع الذين تُدخِّنُ أمهاتهم السجائر، خُصوصًا اللواتي دخَّنَ في أثناء الحمل،وتبدُو العدوى أقل شيوعًا عند الرضع الذين يتغذون عن طريق الرضاعة الطبيعية.يمكن أن يُصاب الآباء والأشقاء الأكبر سنًا بالعدوى بنفس الفيروس، ولكن بالنسبة إليهم، يُسبب الفيروس مجرَّد زكام خفيف عادةً.

أعراض التهاب القصيبات يبدأ التهاب القصيبات بأعراض سيلان الأنف مثلما يحدث في الزكام وعُطاس وحمى خفيفة وبعض السعال،وبعد عدَّة أيام، يُعاني الطفل من صعوبة في التنفس مع سرعة في التنفس وسُعال يتفاقم.يخرج صوت حاد عندما يُخرج الطفل زفيرًا عادةً (أزيز تنفسيّ).بالنسبة إلى مُعظم الرضع، تكون الأعراض خفيفةً،ورغم أنَّ الرضع قد يتنفسون بسرعةٍ إلى حد ما ويكون لديهم احتقان شديد، إلا أنهم يبقون يقظين وفرحين ويأكلون بشكلٍ جيدٍ. الصوت الأزيز التنفسي يكُون التنفُّس عند الرضع الذين لديهم إصابة شديدة بطيئًا وضحلًا، ويستخدمون الكثير من العضلات التنفسية للقيام بذلك، وتتوسع فتحتا المنخرين،ويبدون سريعي الهيجان وقلقين ويُمكن ان يحدث لهم تجفاف بسبب التقيُّؤ وصعوبة الشرب.تكون الحمَّى موجودة عادةً ولكن ليس دائمًا،كما تحدث عدوى في الأذن عند بعض الأطفال أيضًا.بالنسبة إلى الخُدَّج او الرضَّع في عُمر أقلّ من شهرين، تحدث لهم أحيانًا نوبات من توقُّف التنفس لفترةٍ وجيزةٍ (انقطاع النَّفسي apnea).بالنسبة إلى الحالات الشديدة جدًا وغير الاعتيادية، قد يظهر لون أزرق حول فم الطفل بسبب قلَّة الأكسجين.

تشخيص التهاب القصيبات تقييم الطبيب

قياس التأكسج النبضي pulse oximetry

في بعض الأحيان، مسحة مخاطية أو صورة للصدر بالأشعة السينية يستند الطبيب عند تشخيص التهاب القصيبات إلى الأعراض ونتائج الفحص السريري.يقيسُ الأطباءُ مستويات الأكسجين في الدَّم عن طريق وضع حساس خاص على إصبع الطفل (قياس التأكسج النبضي pulse oximetry)، بالنسبة للحالات الشديدة، يأخذ الأطباء أحيانًا مسحة من المخاط من عمق الأنف ويرسلونها إلى المختبر من أجل التعرف إلى الفيروس أو يجرون صورة بالأشعة السينيةقد تُجرى اختبارات دموية أخرى.

مآل التهاب القصيبات يتعافى معظم الأطفال في المنزل خلال مدة تتراوح بين 3 إلى 5 أيَّام،ولكن قد يستمرالأزيز التنفسي والسعال لمدة تتراوح بين 2 إلى 4 أسابيع.مع الرعاية المناسبة، تكُون فرصة حدوث مضاعفات خطيرة بسبب التهاب القصيبات ضئيلةً، حتى بالنسبة للأطفال الذين يحتاجون إلى الإقامة في المستشفى. قد يعاني بعض الأطفال من نوبات متكررة من الأزيز التنفسي من بعد إصابة سابقة بالتهاب القصيبات.