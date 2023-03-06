التشنُّجَات عندَ الأطفال

بالنسبة إلى التشنُّجات عندَ الأطفال infantile spasms، يقوم الأطفال برفع وثني الذراع فجأةً، ويحنون العنق والقسم العلوي من الجسم نحو الأمام، ويجعلون الساق مستقيمةً.

تنجم التشنجات عن اضطرابات دماغية خطيرة عادةً.

كما يكون نماء العديد من الأطفال الذين لديهم تشنجات طفليَّة غير طبيعيّ أو يعانون من الإعاقة الذهنيَّة أيضًا.

يستخدم الأطباء تخطيط كهربية الدماغ Electroencephalography لتشخيص الاضطراب، كما يُساعد تحليل عيِّنات الدم والبول والسائل حول الحبل الشوكيّ بالإضافة إلى تصوير الدماغ، الأطباءَ على التعرُّف إلى السبب.

الهرمون الموجه لقشر الكظر، وستيرويد قشري، وفيغاباترين هي أدوية تساعد في السيطرة على التشنجات.

التشنُّجات عند الأطفال هي نوع من الاختلاج،والاختلاج هُوَ تفريغ كهربائيّ غير طبيعيّ وغير مُنظَّم يحدث في داخل الدماغ ويؤثر في وظائف الدماغ الطبيعية بشكلٍ مؤقَّت.

تستمرُّ التشنجات عندَ الأطفال لبضعة ثوانٍ فقط ولكنها تحدث قريبة من بعضها بعضًا عادةً وذلك في سلسلةٍ تستمر لدقائق عديدة،وقد يحدث العديد من التشنُّجات في اليوم الواحد عندَ الأطفال.تبدأ التشنجات عندما يكون الطفل في عمر أقل من عام واحدٍ عادةً،وقد تتوقَّف عندما يبلغ الطفل 5 سنواتٍ من العمر، ولكن يحدث غالبًا نوع آخر من الاختلاجات بعد ذلك.

أسباب التشنجات عندَ الأطفال تحدث التشنجات عند الأطفال عادةً عند الرضَّع الذين يُعانون من اضطراب خطير في الدماغ أو مشكلة نمائيَّة قد يكون جرى تشخيصها من قبل،وتنطوي هذه الاضطرابات على: الاضطرابات الاستقلابيَّة (المشاكل التي تؤثر في كيمياء الجسم) أو الاضطرابات الوراثيَّة

تشوهات الدماغ

نقص الأكسجين عند الأطفال حديثي الولادة، مثلما قد يحدث في أثناء المخاض أو الولادة

في بعض الأحيان إصابة خطيرة في الرأس عند الرضع (إمَّا في أثناء الولادة أو من بعدها) يُسبب معقد التصلب الحدبيّ، وهو اضطراب وراثي نادر، التشنجات عند الأطفال على نحو شائع.ويكون لدى مرضى هذا الاضطراب زوائد طويلة وضيقة في الدماغ تُشبه جذور النبات أو الدرنات. لا يُمكن التعرُّف إلى سبب التشنجات عند الأطفال في بعض الأحيان.

أعراض التشنجات عندَ الأطفال تتكوَّن التشنُّجات عادةً من نفضة مُفاجئة (تشنج) للجذع والأطراف وهي تُشبه إلى حد كبير ما يحدث عندما يجفل الرضيع.تنطوي التشنُّجات أحيانًا على مُجرَّد إيماءةٍ خفيفة للرأس، وقد تستمرُّ التشنجات لثوانٍ عديدة، ويحدث العديد منها في مجموعات عادةً، واحدةً تلو الأخرى مباشرةً. تحدث التشنجات عادةً بعد أن يستيقظ الأطفال بفترةٍ وجيزةٍ ومن حين لآخر عندما يغرقون في النوم. وبالنسبة إلى معظم الأطفال المُصابين، يكون النماء الذهني بما في ذلك المهارات اللغوية، بطيئاً، وتكون الإعاقة الذهنية موجودةً. عندما تبدأ التشنجات عند الأطفال، قد يتوقف الأطفال الذين ينمون بصورة طبيعية عن الابتسام مؤقتاً على الأقلّ، أو يفقدون المهارات النمائيَّة التي تعلموها، مثل القدرة على الجلوس أو التدحرج.

تشخيص التشنجات عندَ الأطفال تخطيط كهربية الدِّمَاغ

التصوير بالرنين المغناطيسي

اختبارات الدَّم والبول والبزل القطني أحيانًا يُشخِّصُ الأطباء التشنجات عندَ الأطفال استِنادًا إلى الأَعرَاض ونتائج تخطيط كهربية الدِّمَاغ، وهو إجراء يهدف إلى التحري عن نماذج معيَّنة من النشاط الكهربائيّ غير الطبيعيّ في الدماغ.يستخدم الأطباء تخطيط كهربية الدِّمَاغ في أثناء نوم الأطفال وعندما يكونون مستيقظين. التصوير بالرنين المغناطيسيّ (MRI) للدِّماغ للتحري عن علامات ضرر في الدماغ أو تشوُّهات. اختبار مختبري اختبارات وظائف الكبد اختبار مختبري اختبارات الاستقلاب الشاملة (CMP) تهدف الفحوصات الأخرى إلى التحري عن سبب الحالة: قَد يَجرِي تحليل عينات من الدَّم والبول والسائل حول الحبل الشوكي (السائل النخاعي) للتحري عن اضطرابات قد تكون السبب في التشنجات، مثل الاضطرابات الاستقلابية.يَجرِي الحُصُول على السَّائِل النخاعيّ عن طريق البزل القطنيّ. إذا بقي سبب التشنجات عند الأطفال غير واضح، قد يستخدم الأطباءُ الاختبارات الجينية.