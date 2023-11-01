التِهابُ المَعِدَةِ و الأَمعاء عند الأطفال

تُعد الفيروسات السبب الأكثر شُيُوعًا لالتهاب المعدة والأمعاء في الولايات المتحدة.هناك أربعة أنواع من الفيروسات تُسبب معظم حالات التهاب المعدة والأمعاء.النوعان الأكثر شيوعًا هما:

فيروسات النورو norovirus (أكثر شُيُوعًا في الولايات المتحدة)

فيروسات الروتا rotavirus (أو الفيروسة العجلية، وتكون الأكثر شُيُوعًا في أنحاء العالم)

تنجم معظم الحالات الفيروسية الأخرى عن الفيروس النجمي أو الغداني.

وعادةً ما تنتقل العدوى بالالتهاب المعدي المعوي الفيروسي من الأطفال الآخرين الذين تعرضوا له، مثل الأطفال في مراكز رعاية الأطفال والمدارس وغيرها من الأماكن المزدحمة.يُعد التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي مُعدٍ للغاية وينتشر من طفل إلى طفل بسهولة كبيرة.

إن الانتقال بالطريق البُرازي-الفموي هو السبيل الأكثر شيوعًا لانتقال العدوى بالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي.ويعني الانتقال البُرازي-الفموي أن الفيروسات الموجودة في إسهال شخص مصاب تنتقل إلى فم شخص سليم.وبالطبع فإن الشخص السليم في هذه الحالة لا يضع البراز في فمه بشكل مباشر.وإنما قد لا يقوم الطفل المصاب المصاب بالإسهال و/أو القائمين على رعايته بغسل اليدين جيدًا بعد الخروج من الحمام، فتبقى آثار من البراز على اليدين.وبعد ذلك، يمكن أن تنتقل بقايا البراز الملوث إلى أي جسم يمسه المصاب (مثل الألعاب أو الأطعمة).فإذا قام طفل آخر بلمس هذا الجسم، ثم وضع يده أو أصابعه في فمه أو بالقرب من فمه، فقد تنتقل إليه العدوى بالفيروس.ويمكن أيضًا أن ينتشر التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي عن طريق العطاس، والسعال، والبصاق.

أصبح فيروس النورو السبب الأكثر شُيُوعًا للإصابة بالتهاب المعدة والأمعاء في جميع الفئات العمرية، بما فيها الأطفال، في الولايات المتحدة منذ اعتماد اللقاحات المضادة لفيروسات الروتا.يصيب هذا الفيروس بشكلٍ رئيسي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى 18 شهرًا.تحدث حالاتُ العدوى على مدار السنة، ولكنَّ معظمها تحدث بين شهري نوفمبر وأبريل.يُصَاب معظمُ المَرضَى بعدَ تناول الطعام أو شرب المياه الملوَّثة.وبما أنَّ نوروفيروس معدٍ جدًّا، يمكن أن تنتشرَ العدوى بسهولة من شخصٍ لآخر.يُسبب فيروس النورو معظمَ حالات أوبئة التهاب المعدة والأمعاء التي تحدث على متن السُّفن السِّياحية وفي دور رعاية المسنِّين.

أمَّا فيروسُات الروتا فهي السَّبب الأكثر شُيُوعًا للإسهال الشَّديد والتجفاف بينَ الأطفال الصِّغار في جميع أنحاء العالم.وقد انخفض معدل الإصابات منذ إدخال اللقاح المُضادّ لفيروسات الروتا.عادةً ما تؤثر فيروسات الروتا في الرضع والأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 15 شهرًا.عادةً ما يكون شديدَ العدوى.تنتشر العدوى بواسطة الانتقال البُرازي-الفموي.يمكن للأطفال الرضع المصابين نقل العدوى للبالغين.في المناخات المعتدلة، تكون عدوى فيروسات الروتا أكثر شُيُوعًا في فصلي الشتاء والربيع.قبل توفر لقاحات الفيروس العجلي (الروتا) في الولايات المتحدة، كانت موجة من مرض الفيروس العجلي تبدأ في الجنوب الغربي في ديسمبر وتنتهي في الشمال الشرقي في أبريل أو مايو.بات حدوث هذا المرض حاليًا أقل قابلية للتوقع، وقد يحدث في أيِّ وقتٍ من السنة.

يمكن للفيروسات النجمية astrovirus أن تُصيب المَرضَى من جميع الأعمار، إلا أنها تُصيب الأطفال الرضَّع والأطفال الصغار بشكلٍ خاص.في المناخات المعتدلة، تكون حالات العدوى أكثر شُيُوعًا في أشهر فصل الشتاء، وفي المناطق المدارية، تكون حالات العدوى أكثر شيوعًا في أشهر فصل الصيف.تنتشر عن طريق الانتقال البرازي الفموي.

أمَّا الفيروسات الغدِّية فأكثر ما تُصيب الأطفالَ الذين تقل أعمارهم عن سنتين.تحدث العدوى على مدار السنة، ولكن معدلاتها تزيد قليلًا في فصل الصيف.تنتشر العدوى عن طريق الانتقال البُرازي-الفموي بالإضافة إلى القطيرات التنفسية.