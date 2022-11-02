لمحة عامّة عن اضطرابات العظام عندَ الأطفال

يعتقد المرضى أنَّ العظام هي أجسام صلبة.ولكن يجب أن تنمو العظامُ مع بقية جسم الطفل.تنمو عظامُ الأطفال من المناطق الرخوة من الغضروف بالقرب من نهايات العظام.وبالنسبة إلى الأطفال، تُوجَد مناطقُ في بعض العظام تُسمَّى صفيحات النموّ growth plates؛وعندما ينتهي الأطفالُ من النمو، تصبح صفائح النمو عظمًا صلبًا.بعد أن تصبحَ صفيحات النمو صلبة، لا يمكن للعظام أن تزداد طولًا.وهذا هو السبب في أنَّ الأشخاصَ لا يصبحون أكثر طولًا بعد مرحلة معينة من مرحلة المراهقة المتأخرة.على الرغم من أنّ العظام تُصلِح نفسها، كما هيَ الحال بعد الإصابة، إلا أنَّ هذا الإصلاح لا يشمل صفائح النمو.

خلال مرحلة الطفولة، يُمكن أن تؤدِّي الإصابات في صفيحة النمو إلى نموّ العظام بشكلٍ غير طبيعي.

خشونة العظم تشير إلى مجموعة من اضطرابات صفيحة النمو التي تحدث عندما ينمو الطفل بسرعة.لا يعرف الأطباءُ سبب التَّنَكُّس العَظْمِيّ الغُضْرُوفِيّ أو الداء العَظْمِيّ الغُضْرُوفِيّ osteochondrosis، ولكنه يبدو أنه يسري في العائلات.تشتمل الأدواء العظمية الغضروفية على: داءُ كولر العظميّ وداء ليغ-كالفه-بيرث Legg-Calvé-Perthes disease وداءُ أوزغُود شلاتَر وداء شويرمان.