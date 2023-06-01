لمحة عامة عن حالات عدوى الفيروسات المِعَويَّة

تُوقِفُ دفاعات الجسم المناعيَّة الكثيرَ من حالات عدوى الفيروسات المعوية، وتكون النتيجة هي ظهور أعراضٍ قليلةٍ أو عدم ظهور أيِّ أعراض.يُعاني بعضُ الأشخاص من أعراض تنفسية علوية تشبه الزُّكام الشائع.ويُصاب عدد قليل من الأشخاص بالتهاب رئوي فيروسي.

تنجو الفيروسات المِعويَّة من الدِّفاعات المناعيَّة في بعض الأحيان وتنتشر إلى مجرى الدَّم، ممَّا يؤدِّي إلى الشُّعور بالحُمَّى والصُّدَاع والتهاب الحلق، وأحيَانًا حدوث القيء والإسهال.غالبًا ما يشير الناس إلى مثل هذه الأمراض باسم "أنفلونزا الصيف"، على الرغم من أن العدوى بفيروس الأنفلونزا فقط (وهو ليس فيروسًا معويًا) هي التي تسبب الأنفلونزا.

كما تتسبَّبُ بعض سلالات الفيروسات المعويَّة في حدوث طفحٍ جلديٍّ مُتعمِّم غير حاك على الجلد أو حدوث قرحات داخل الفم.يُعدُّ هذا النَّوع من المرض إلى حدٍّ بعيدٍ هو العدوى المعويَّة الفيروسيَّة الأكثر شيوعًا.وفي حالاتٍ نادرة، تتقدَّم الفيروسات المعويَّة من هذه المرحلة إلى مهاجمة عضوٍ مُعيَّن.يمكن للفيروس مهاجمة الكثير من الأعضاء المختلفة، وتختلف الأعراض وشِدَّة المرض باختلاف العضو المصاب بالعدوى.