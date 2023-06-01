لمحة عامة عن حالات عدوى الفيروسات المِعَويَّة

الفيروسات المِعويَّة هي إحدى زمر الفيروسات.تؤثر حالات عدوى الفيروسة المعويَّة في أجزاء كثيرة من الجسم، ويمكن أن تكون ناجمةً عن أي من سلالاتها الفيروسية المختلفة.
قد تنجم حالات عدوى الفيروسة المعويَّة عن العديد من السلالات المختلفة في هذه الزمرة من الفيروسات.
تشتمل أعراض عدوى الفيروسة المِعويَّة على الحُمَّى والصُّدَاع وأمراض الجهاز التَّنفُّسي والتهاب الحلق وأحيَانًا تقرُّحات فمويَّة أو طفح جلدي.
يعتمد الأطبَّاء في تشخيصهم على الأَعرَاض وعلى فحص الجلد والفم.
تهدف مُعالَجَة حالات عدوى الفيروسات المعويَّة إلى تخفيف الأَعرَاض.
تشتمل الفيروسات المعويَّة على الكثير من سلالات الفَيروسَةُ الكُوكساكِيَّة coxsackievirus والفَيروسَة الإيكُوِيَّة echovirus والفيروسة المعويَّة enterovirus والفَيروسَةِ السِّنجابِيَّة poliovirus.تُعدُّ هذه الفيروسات مسؤولةً عن إصابة 10 إلى 30 مليون شخص سنويًّا في الولايات المتحدة، ولاسيَّما في الصيف والخريف.تكون حالات العدوى هذه مُعدِيَة بشِدَّة وتُصيب الكثيرَ من الأشخاص في المجتمع عادةً، بحيث أنها تسبب أوبئة في بعض الأحيان.تكون حالات العدوى الفيروسيَّة بالفيروسة المِعويَّة أكثرَ شُيُوعًا عند الأطفال.
الانتشار
تنتشر الفيروسات المِعويَّة (المنقولة) بطرقٍ مختلفة؛تنتشر هذه الفيروسات عن طريق:
تناول الأطعمة أو المشروبات الملوثة ببراز شخصٍ مصابٍ بالعدوى.
لمس سطحٍ ملوَّث، ومن ثمَّ لمس الفم.
استنشاق القُطيرات المُلوَّثة المحمولة جوًا
يمكن أن تتلوَّث الأسطح من خلال لعاب شخصٍ مصابٍ بالعدوى أو القطيرات التي تتطاير في الهواء عندما يعطس أو يسعل الشخص المصاب بالعدوى.
أعراض عدوى الفيروسات المِعَويَّة
تُوقِفُ دفاعات الجسم المناعيَّة الكثيرَ من حالات عدوى الفيروسات المعوية، وتكون النتيجة هي ظهور أعراضٍ قليلةٍ أو عدم ظهور أيِّ أعراض.يُعاني بعضُ الأشخاص من أعراض تنفسية علوية تشبه الزُّكام الشائع.ويُصاب عدد قليل من الأشخاص بالتهاب رئوي فيروسي.
تنجو الفيروسات المِعويَّة من الدِّفاعات المناعيَّة في بعض الأحيان وتنتشر إلى مجرى الدَّم، ممَّا يؤدِّي إلى الشُّعور بالحُمَّى والصُّدَاع والتهاب الحلق، وأحيَانًا حدوث القيء والإسهال.غالبًا ما يشير الناس إلى مثل هذه الأمراض باسم "أنفلونزا الصيف"، على الرغم من أن العدوى بفيروس الأنفلونزا فقط (وهو ليس فيروسًا معويًا) هي التي تسبب الأنفلونزا.
كما تتسبَّبُ بعض سلالات الفيروسات المعويَّة في حدوث طفحٍ جلديٍّ مُتعمِّم غير حاك على الجلد أو حدوث قرحات داخل الفم.يُعدُّ هذا النَّوع من المرض إلى حدٍّ بعيدٍ هو العدوى المعويَّة الفيروسيَّة الأكثر شيوعًا.وفي حالاتٍ نادرة، تتقدَّم الفيروسات المعويَّة من هذه المرحلة إلى مهاجمة عضوٍ مُعيَّن.يمكن للفيروس مهاجمة الكثير من الأعضاء المختلفة، وتختلف الأعراض وشِدَّة المرض باختلاف العضو المصاب بالعدوى.
تشخيص عدوى الفيروسات المِعَويَّة
تقييم الطبيب
لتشخيص حالات عدوى الفيروسات المعويَّة، يقوم الأطباء بفحص أيِّ طفحٍ جلديٍّ أو قرحات.يمكن للأطبَّاء إجراء اختباراتٍ دمويَّة أو إرسال عيِّناتٍ من موادٍ مأخوذة من الحلق أو البراز أو السَّائِل النُّخاعي إلى المعمل للزِّراعة والاختبار.
علاج عدوى الفيروسات المِعَويَّة
تخفيف الأَعرَاض
لا تتوفر مُعالَجَة تشفي من عدوى الفيروسة المِعَويَّة.تهدف معالجة حالات عدوى الفيروسات المعويَّة نحو تخفيف الأعراض.
تُشفى حالات عدوى الفيروسات المعويَّة بشكلٍ كاملٍ عادةً، إلَّا أنَّ حالات العدوى التي تُصيب القلب أو الجهاز العصبيَّ المركزيَّ تكون مُميتةً في بعض الأحيان.
الأمراض التي تُسبِّبها الفيروسات المعويَّة
تحدث الأمراض التالية بشكلٍ حصريٍّ تقريبًا عن العدوى بالفيروسات المِعَويَّة:
عدوى السَّبيل التَّنفُّسي بالفيروس المِعَوي D68.
أما أمراضٌ أخرى، مثل التهاب السَّحايا العقيم aseptic meningitis والتهاب الدماغ encephalitis والتِهابُ عَضَلِ القَلبِ والتَّأَمُور myopericarditis والتهاب الملتحمة النَّزفي hemorrhagic conjunctivitis، فقد تكون ناجمةً عن العدوى بفيروساتٍ معويَّة أو بكائنات حيَّة أخرى.
التهاب السَّحايا العقيم
التهابُ السحايا Meningitis هو التهابُ طبقات الأنسجة التي تغطّي الدماغ والحبل الشوكي (السَّحايا) والحيّز المملوء بالسائل بين السحايا (الحيّز تحت العنكبوتية subarachnoid).يُشيرُ مصطلحُ التهاب السحايا العقيم إلى التهاب السحايا النَّاجم عن أيِّ شيء آخر غير البكتيريا التي تُسبِّبُ التهاب السحايا عادةًيكون هذا المرض أكثرَ شُيُوعًا بين الرُّضَّع والأطفال.
ومن النَّادر أن يتسبَّب التهاب السَّحايا العقيم النَّاجم عن الفيروس المِعَوي في حدوث طفحٍٍ جلدي.تؤدي الإصابة بالتهاب السحايا العقيم إلى حدوث حمى وصدَاعٍ شديدٍ وقيء وتيبُّس في الرَّقبة وحساسيَّة للضوء.كما أنَّه من النَّادر أن يُصاب الأطفال بعدوى فيروسيَّة في الدِّماغ (التهاب الدِّماغ).
التهابُ الدِّماغ
التهاب الدِّماغ هو الحالة الالتهابية التي تُصيب الدماغ ويمكن أن تُسبب حُمَّى، وقيء، وصُدَاع، وتخليط ذهنِي، وضَعف، واختِلاجَات، وغيبوبة.
التهاب النخاع الرخو الحاد (الفيروس المعوي D68)
يتسبَّب الفيروس المعوي D68 في إصابة الأطفال بأمراضٍ تنفُّسيَّة تشبه الزُّكام عادةً.حيث يعاني الأطفال من سيلان الأنف والسُّعال مع الشُّعور بالتَّوعُّك، ويكون مصحوبًا بحمَّى طفيفة عادةً إن وُجِدَت.ويُعاني بعض الأطفال، وخصوصًا أولئك المُصابون بالرَّبو، من أعراضٍ أشدُّ خطورةً مثل الأزيز وصعوبة التنفُّس.يمكن أن يُصابَ البالغون بالعدوى، ولكنَّ أعراضهم تميلُ إلى أن تكون قليلةً أو معدومة.
حدثت زيادةٌ في الأمراض الشديدة النَّاجمة عن الفيروس المعويّ D68 في أعوام 2014، و 2016، و 2018.كان بعض الأطفال المُصابين بالعدوى قد عانَوا من ضيقٍ شديدٍ في التَّنفُُّّس.وبالإضافة إلى ذلك، فقد تأثَّر الحبل الشَّوكي عند بعض الأطفال، ممَّا تَسبَّب في ضَعف أو شلل أحد الذراعين أو السَّاقين، وهي حالة تُسمى التهاب النخاع الرخو الحاد (acute flaccid myelitis)، ويرمز لها اختصارًا (AFM).توفي العديد من الأطفال في كل ذروة من حالات العدوى.من غير المؤكد ما إذا كانت عدوى الفيروس المِعَوي هي السَّبب الرَّئيسي لهذه المضاعفات أو ما إذا كان الفيروس موجودًا عند الأطفال الذين يعانون أيضًا من اضطراباتٍ أخرى.(انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): حول التهاب النخاع الرخو الحاد).
وَجَعُ الجَنبَةِ الوَبائِيّ (داء بورنهولم)
تُعدُّ الإصابة بوَجَعِ الجَنبَةِ الوَبائِيّ أكثر شيوعًا بين الأطفال.يُصيبُ وَجَعُ الجَّنبَةِ الوَبائِيّ Epidemic pleurodynia (ويُسمى أيضًا داء بورنهولم Bornholm disease) عضلات الصَّدر، ممَّا يسبِّب على الأغلب ألمًا شديدًا في جانبٍ واحدٍ من الجزء السفليِّ من الصَّدر أو أعلى البطن ممَّا يجعل التنفُّس مُزعِجًا.وتشتمل الأَعرَاض الشَّائعة الأخرى لوَجَعُ الجَنبَةِ الوَبائِيّ على الحُمَّى وفي كثيرٍ من الأحيان على الصُّدَاع والتهاب الحلق.
تتراجع الأعراض في غضون 2 - 4 أيَّام عادةً ولكنَّها قد تعود في غضون بضعة أيَّام لتستمرَّ أو لتعود لعدَّة أسابيع.
التهاب الملتحمة النَّزفي
ينطوي التهاب الملتحمة النَّزفي على حدوث التهابٍ في العينين.حيث تتورَّم الأجفان بسرعة.قد يؤدي هذا المرض إلى حدوث نزف تحت الغشاء الشَّفَّاف الذي يُغطي الجزء الأبيض من العين (الملتحمة)، ممَّا يؤدِّي إلى احمرار العين.كما قد تُصيبُ العدوى الطَّبقة الشَّفَّافة المُنحنية أمام الحَدَقة (القرنيَّة)، ممَّا يُسبِّبُ ألم وتدميع العين وشعورًا بالألم عند التَّعرُّض للضَّوء السَّاطع.ووفقًا لنوع الفيروس المِعَوي المُسبِّب للمرض، يُصاب الأشخاص بالضَّعف أو بالشلل في سيقانهم لفترةٍ وجيزة في حالاتٍ نادرة.
يتعافى الأشخاص في غضون أسبوعٍ إلى أسبوعين عادةً.
الذُّباحُ الهِربسِيّ
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يكون الذباح الهربسي أكثر شيوعًا لدى الرُّضَّع والأطفال.حيث يُعاني الأطفال فجأة من حدوث الحُمَّى مع التهاب الحلق والصُّدَاع ونَقص الشَّهية والشُّعور بآلام مُتكرِّرة في الرَّقبة.يمكن أن يحدث قيءٌ عند الرُّضَّع.فخلال أوَّل يومين من بداية المرض، تتشكَّل تحدُّباتٌ رماديَّةٌ داخل الفم والحَلق.وتصبح هذه التَّحدُّبات قرحاتٍ مؤلمة تُشفى خلال مدَّةٍ تتراوح بين 1 - 7 أيَّام.وعلى الرغم من اسمه، فإن هذا الاضطراب المِعَوي الفيروسي لا علاقة له بعدوى فيروس الهربس أو بالمشكلة القلبيَّة التي تُسمَّى الذَّبحة الصدرية.
العدوى عند حديثي الولادة
تنقل الأمَّهات العدوى بالفيروسات المِعَويَّة إلى المولود الجديد خلال الولادة في بعض الأحيان.حيث يُعاني حديثو الولادة المصابين بالعدوى بعد عدَّة أيَّامٍ من الولادة عادةً وبشكلٍ مفاجئ من حالةٍ مرضيَّةٍ شديدة ومُعمَّمة تشبه الإنتان.حيث يُعانون من الحُمَّى والنُّعاس الشديد والنَّزف، ويمكن للفيروس أن يُلحق الضَّرر بأجزاء من الكثير من الأعضاء والأنسجة، ممَّا يتسبَّب في فشل الكثير من الأعضاء (بما في ذلك فشل القلب).
يمكن أن يتعافى حديثو الولادة في غضون بضعة أسابيع، ولكن قد تحدث الوفاة، لاسيَّما عند وجود فشل في القلب أو ضرر شديد في الأعضاء.
التِهابُ عَضَلِ القَلبِ والتَّأَمُور
التِهابُ عَضَلِ القَلبِ والتَّأَمُور هو التهابٌ في عضلة القلب و/أو في الكيس الذي يُغلِّف القلب (التأمور).
يمكن أن تحدث عدوى القلب في أيِّ مرحلةٍ عمريَّة، ولكنَّها تُصيب غالبًا الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 - 39 عامًا.قد يعاني الأشخاص من ألمٍ في الصَّدر أو من اضطرابٍ في نَظم القلب أو من فشل القلب أو قد يتوفَّى فجأة.يتعافى الأشخاص بشكلٍ كاملٍ عادةً، ولكن تحدث عند بعضهم مشكلة في القلب تُسمَّى اعتلال عضلة القلب التَّوَسُّعي dilated cardiomyopathy.
يُعاني حديثو الولادة الذين يُصابون بالعدوى عند الولادة (التهاب عضلة القلب الوَليدي myocarditis neonatorum) من الحُمَّى وفشل القلب.يؤدي فشل القلب إلى المعاناة من صعوبةٍ في التنفُّس ومن ضَعف التَّغذية.ويتوفَّى الكثير من الرُّضَّع.