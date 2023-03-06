تُعد بكتيريا العُنْقودِيَّة الذَّهَبِيَّة Staphylococcus aureus الأكثر خطورة بين جميع الأنواع المختلفة والشائعة للمكورات العنقودية staphylococcal bacteria.وهي بكتيريا إيجابية الغرام على شكل كرة (coccal) (انظر الشكل )، غالبًا ما تسبب عدوى جلدية، ولكن يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي وعدوى صمامات القلب وحالات عدوى العظام وقد تكون مقاومة للعلاج ببعض المضادات الحيوية.

تنتشر هذه الجراثيمُ عن طريق التماس المباشر مع شخص مصاب، أو جسم ملوث بالبكتيريا، أو استنشاق قطرات السعال أو العطاس الحاوية على البكتيريا.

تُعد عدوى الجلد شائعة، إلا أن الجراثيم يمكنها أن تنتشر من خلال مجرى الدم وتُصيب الأعضاء البعيدة.

قد تُسبب العدوى الجلدية ظهور بثرات، وخراجات، واحمرار وتورم المنطقة المصابة.

يعتمد التشخيصُ على مظهر الجلد، أو العثور على الجراثيم في عينات من النسج المصابة.

يجري اختيار المضادات الحيوية بناءً على فعاليتها تجاه السلالة المُسببة للعدوى.

يمكن لغسل اليدين بشكل جيد بالماء والصابون أن يساعد على الوقاية من انتشار العدوى.

(انظر أيضًا لمحة عن الجراثيم).

تتواجد بكتيريا العُنْقودِيَّة الذَّهَبِيَّة (بشكل مؤقت عادةً) في أنوف 30% وعلى بشرة 20% من الأشخاص الأصحاء.يزداد احتمالُ وجود الجراثيم عند المرضى المنومين في المستشفيات أو موظفي الرعاية الصحية.

يمكن أن تنتشرَ العدوى من شخص لآخر عن طريق التماس المباشر، سواءً من خلال الأشياء الملوثة (مثل معدات الصالة الرياضية، أو الهواتف، أو مقابض الأبواب، أو أجهزة التحكم عن بعد، أو أزرار المصعد)، أو في كثير من الأحيان عن طريق استنشاق قطرات العطاس أو السعال الحاوية على البكتيريا.

يُطلق على الأشخاص الذين يحملون العدوى دون أن تظهرَ عليهم أعراضها اسم حاملي العدوى carriers.الناقلون الذين ينقلون الجراثيم من أنوفهم إلى أجزاء أخرى من الجسم بواسطة أيديهم، مما يؤدي أحيانًا إلى العدوى.يُعدُّ الأشخاص الذين يعملون في المستشفيات أو المرضى الذين يقيمون في المستشفيات أكثر ميلًا لأن يكونوا حَمَلةً للبكتيريا.

أنواعُ عدوى العنقوديّات تتراوح شدة عدوى العُنْقودِيَّة الذَّهَبِيَّة Staphylococcus aureus بين البسيطة إلى الشديدة المهددة للحياة. يُحتَملُ أن تكونَ أكثر حالات العدوى شيوعًا هي: تميل هذه الجراثيمُ لأن تُصيب الجلد، وغالبًا ما تُسبّب الخراجات. وقد تنتقل الجراثيمُ من خلال المجرى الدموي (تجرثم الدم) وتُصيب أي موقع في الجسم، وخاصًة الصمامات القلبية (التهاب الشغاف endocarditis) والعظام (التهاب العظم والنقي osteomyelitis). كما تميل الجراثيم لأن تتجمع على الأجهزة الطبية الموجودة داخل الجسم، مثل الصمامات القلبية أو المَفاصِل الاصطناعية، والناظمات القلبية heart pacemakers، والقثاطر الوعائية الدموية. يمكن لبعض أنواع عدوى المكورات العنقودية أن تكون شائعة في مواضع محددة: عدوى مجرى الدم: عند بقاء قثطار في الوريد في مكانه لفترة طويلة

التهاب الشغاف: يحدث في حال تعاطي العقاقير غير المشروعة عن طريق الحقن، أو انتقال العدوى إلى قثطار وريدي، أو وجود صمام قلبي اصطناعي

التهاب العظم والنقي: في حال انتشرت عدوى العُنْقودِيَّة الذَّهَبِيَّة Staphylococcus aureus إلى العظام من عدوى في مجرى الدم أو من عدوى في الأنسجة الرخوة القريبة ، كما قد يحدث عند الأشخاص الذين يعانون من تقرحات الضغط العميق أو تقرحات القدم بسبب مرض السكري

عدوى الرئة (الالتهاب الرئوي): عندَ إصابة الشخص بالأنفلونزا (خاصة) أو عدوى في مجرى الدم، أو عند تناول الستيرويدات القشرية أو الأدوية الكابتة للمناعة، أو عندَ دخول الشخص المستشفى بسبب حاجته لتنبيب رغامي وتنفس اصطناعي (تدعى الالتهاب الرئوي المكتسب في المستشفى)

مقاومة المضادات الحيويّة تطوّر العديد من السلالات البكتيرية مقاومة تجاه المضادات الحيوية؛فإذا تناول حامل العدوى مضادات حيوية، تقوم تلك المضادات بقتل السلالات غير المقاومة، وتُبقي على السلالات المقاومة للمضادات الحيوية.بعد ذلك، تتكاثر هذه الجراثيمُ المقاومة للمضادات الحيوية؛ فإذا سببت عدوى، تكون هذه العدوى أكثر صعوبة للمعالجة. يعتمد احتمالُ مُقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية، ونوع المضادات الحيوية التي تقاومها، على مكان التقاط العدوى: هل هي من أحد المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية، أم من مكان آخر (ضمن المجتمع).

العُنْقودِيَّةُ الذَّهَبِيَّة Staphylococcus aureus المقاومة للميثيسيلّين Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) بما أنّ المضادات الحيوية تُستخدم على نطاق واسع في المستشفيات، فإن موظفي المستشفيات كثيرًا ما يحملون سلالات بكتيرية مقاومة للمضادات الحيوية.وعندما يُصاب أحدُ العاملين في مرافق الرعاية الصحية بعدوى، فإن الجراثيم المُسبّبة للعدوى تكون مقاومة للعديد من أنواع المضادات الحيوية عادة، بما فيها جميعُ المضادات من زمرة البنسلينات (تُسمَّى المضادات الحيوية من زمرة بيتا-لاكتام) تقريبًا.يُطلق على السلالات البكتيرية المقاومة لجميع المضادات الحيوية من زمرة بيتا-لاكتام تقريبًا اسم العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA).الميثيسيلين هو أحد أنواع البنسلين. تكون سلالات MRSA شائعة عند التقاط العدوى في مراكز الرعاية الصحية (تسمّى العدوى المكتسبة في المستشفى).تؤدّي بعض سلالات MRSA إلى عدوى مكتسبة خارج مرافق الرعاية الصحّية (تُدعى العدوى المكتسبة ضمن المجتمع)، بما في ذلك الخراجات البسيطة وحالات العدوى الجلدية.ويزداد عددُ حالات العدوى المكتسبة من المجتمع. هل تعلم...

أعراض عدوى العنقوديّات يمكن لحالات العدوى الجلدية الناجمة عن العُنْقودِيَّة الذَّهَبِيَّة Staphylococcus aureus أن تشتمل على ما يلي: التهاب الجريبات هو العدوى الأقل خطورة.يُصاب جذر الشعرة (الجريب follicle)، مما يُسبب ظهور بثرة صغيرة ومؤلمة قليلًا في قاعدة الشعرة.

القوباء impetigo ، وتتكون من بثرات ضحلة مليئة بالسوائل، تتمزق لاحقًا مخلفة قشورًا ذات لون عسلي.يمكن للقوباء أن تكون حاكة أو مؤلمة.

الخراجات أو الدمامل ، وهي تجمعات دافئة ومؤلمة من القيح تحت الجلد مباشرة.

التهاب النسيج الخلوي cellulitis ، وهو عدوى تُصيب الجلد والأنسجة الواقعة تحته تمامًا.يمكن لالتهاب النسيج الخلوي أن ينتشر، مسببًا الألم والاحمرار.

تقشر الأنسجة المتموّتة البشروية التسمّمي toxic epidermal necrolysis ومُتلازمة الجلد المسموط scalded skin syndrome، عند حديثي الولادة، وهي حالات عدوى خطيرة.تؤدي كلتا الحالتان إلى تقشر الجلد على نطاق واسع. تنجم بعض حالات عدوى الجلد عن العُنْقودِيَّة الذَّهَبِيَّة دُمّل يبدو الدُمّل في هذه الصورة مؤلمًا بالجس، ومتورمًا، وممتلئًا بالقيح. Photo provided by Thomas Habif, MD. دمامل تحت الحاجب هذه المرأة لها دمامل حمراء ملتهبة تحت حاجبها. DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY القوباء impetigo في القوباء، تتمزق تجمعات القرحات وتشكل قشرة ذات لون عسلي. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Thomas Habif, MD. القوباء عند الطفل يُعاني هذا الطفل المُصاب بالقوباء من مجموعاتٍ من القرحات ذات القشرة الصفراء المتقشِّرة. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY دُمّل يبدو الدُمّل في هذه الصورة مؤلمًا بالجس، ومتورمًا، وممتلئًا بالقيح. Photo provided by Thomas Habif, MD. دمامل تحت الحاجب هذه المرأة لها دمامل حمراء ملتهبة تحت حاجبها. DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY القوباء impetigo في القوباء، تتمزق تجمعات القرحات وتشكل قشرة ذات لون عسلي. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Thomas Habif, MD. القوباء عند الطفل يُعاني هذا الطفل المُصاب بالقوباء من مجموعاتٍ من القرحات ذات القشرة الصفراء المتقشِّرة. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY جميع حالات العدوى الجلدية بالمكورات العنقودية تكون مُعدية بشكل كبير جدًا. عدوى الصدر (التهاب الثدي mastitis)، والتي قد تتضمن التهابًا في النسيج الخلوي وخراجات، وقد تحدث بعد 1-4 أسابيع من الولادة.تكون المنطقة المحيطة بحلمة الثدي محمرة ومؤلمة.غالبًا ما تُحرر الخراجات أعدادًا كبيرة من الجراثيم في حليب الأم المرضع.يمكن للبكتيريا أن تنتقل إلى الطفل الرضيع وتُسبب له العدوى. غالبًا ما يُسبب الالتهاب الرئوي حمى شديدة، وضيقًا في التنفس، وسعالاً مُنتجًا للقشع قد يكون مختلطًا بالدم.قد تحدث خراجات رئوية.وقد تكبر الخراجات، وتأتي على الأغشية المحيطة بالرئة، وفي بعض الأحيان تؤدي إلى تجمّع القيح (تُسمى دُبيلة).يمكن لهذه المشاكل أن تزيد من صعوبة التنفس أكثر وأكثر. يُعد تجرثم الدم من الأسباب الشائعة للوفاة عند المصابين بحروق شديدة.تتضمن الأعراض عادةً حمى شديدة مستمرة، والصدمة في بعض الأحيان. يمكن لالتهاب الشغاف أن يُلحق ضررًا سريعًا بالصمامات القلبية، مما يؤدي إلى فشل القلب (مع صعوبة في التنفس) وربما الوفاة. يُسبب التهاب العظم والنقي قشعريرة، وحمى، وألمًا عظميًا.يتحول الجلد والنسج الرخوة المغطية للعظم المصاب إلى اللون الأحمر، وتصبح متورّمة ومليئة بسائل قد يتجمع في المَفاصِل المجاورة.

تشخيص عدوى العنقوديّات تقييم الطبيب بالنسبة للعدوى الجلدية

بالنسبة لأشكال العدوى الأخرى، زراعة عينة من الدم أو سوائل الجسم المصابة يجري تشخيصُ العدوى الجلدية بالمكورات العنقودية عن طريق مظهرها عادةً. تتطلّب حالات العدوى الأخرى أخذ عينات من الدم أو السوائل المصابة، وإرسالها إلى المختبر للزراعة حيث يجري تحري الجراثيم الموجودة فيها وتحديدها واختبارها.تؤكد نتائج الاختبارات تشخيص الحالة، وأي المضادات الحيوية سيكون فعالاً ضد المكورات العنقودية (وهو اختبار منفصل يُسمى اختبار الحساسية susceptibility testing). إذا اشتبه الطبيب بالإصابة بالتهاب العظم والنقي osteomyelitis، فسوف يطلب إجراء تصوير بالأشعة السينية، أو مقطعيًا محوسبًا CT، أو بالرنين المغناطيسي MRI، أو تصوير العظم بالنوكليدات المشعة radionuclide bone scanning، أو مزيج من تلك الاختبارات.تُظهر نتائج تلك الاختبارات موقع الضرر ومدى شدته؛ فعلى سَبيل المثال، يمكن أخذ خزعة عظمية للاختبار.كما يُمكن أحيانًا أخذ العيِّنة عن طريق إبرةٍ، أو خلال الجراحة.

علاج عدوى العنقوديات المضادَّات الحيوية

الاستئصال الجراحي للعظم المُصاب بالعدوى و/ أو مواد غريبة في بعض الأحيان تُعالج العدوى الناجمة عن العُنْقودِيَّة الذَّهَبِيَّة Staphylococcus aureus بالمضادَّات الحيوية.يحاول الطبيبُ تحديد ما إذا كانت الجراثيم مقاومة للمضادات الحيوية أم لا، وإذا كانت كذلك، فيحاول معرفة ما هي المضادات الحيوية التي تستطيع مقاومتها. تُعالج حالات العدوى التي يجري التقاطها في المستشفيات بالمضادات الحيوية الفعالة ضد بكتيريا MRSA.وهي تشتمل على فانكومايسين، أو لينيزوليد، أو تيديزوليد، أو كينوبريستين و دالفوبريستين، أو سيفتارولين، أو تيلافانسين، أو دابتومايسين، وغيرها من المضادات الحيوية.في حال أظهرت الاختبارات لاحقًا بأن السلالة البكتيرية حساسية للميثيسيللين وكان الشخص لا يتحسس للبنسلين، فيُوصف له دواء من زمرة الميثيسيللين، مثل نافسيللين أو أوكساسيللين.وبناءً على شدة العدوى، قد تُعطى المضادات الحيوية لعدة أسابيع. وقد تنتقل العدوى ببكتيريا MRSA إلى الشخص من خارج المراكز الصحية.تكون سلالات MRSA المنتقلة من المجتمع حساسة للأنواع الأخرى من المضادات الحيوية، مثل تريميثوبريم/سولفاميثاكسازول trimethoprim-sulfamethoxazole، أو كليندامايسين clindamycin، أو مينوسايكلين minocycline، أو دوكسيسايكلين doxycycline، بالإضافة إلى المضادات الحيوية المُستخدمة في علاج عدوى MRSA التي يجري التقاطها في المستشفيات. عادةً ما تُعالج حالات العدوى البسيطة الناجمة عن بكتيريا MRSA، مثل التهاب الجريبات، باستخدام مضادات حيوية موضعية (مراهم)، مثل تلك الحاوية على باسيتراسين، أو نيومايسين، أو بوليمايكسين B (يمكن صرفها دون الحاجة لوصفة طبية)، أو ميوبيروسين (لا يمكن صرفه إلا بموجب وصفة طبية).في حال الحاجة لأكثر من مرهم واحد، تُعطى المضادات الحيوية الفعالة ضد MRSA عن طريق الفم أو عن طريق الوريد.يعتمد نوعُ المضاد الحيوي المستخدم على شدة العدوى ونتائج اختبار الحساسية. إذا أصابت العدوى العظام أو المواد الأجنبية في الجسم (مثل ناظمة القلب، أو الصمام القلبي الاصطناعي، أو المَفصِل الاصطناعي، أو الطعوم الوعائية الدموية) فقد يُضاف المضاد الحيوي ريفامبين rifampin وربما مضاد حيوي آخر إلى المجموعة العلاجية أحيانًا.غالبًا ما يكون من الضروري إزالة المواد الأجنبية جراحيًا لضمان شفاء العدوى. يجري تصريف الخراجات، في حال وجودها.

الوقاية من عدوى العنقوديات يمكن للمرضى الوقاية من انتشار عدوى المكورات العنقودية عن طريق غسل اليدين بالماء والصابون، أو استخدام معقّم اليدين المعتمد على الكحول. يوصي بعضُ الأطباء بتطبيق المضاد الحيوي موبيروسين mupirocin داخل فتحتي الأنف للتخلّص من المكورات العنقودية من الأنف.ولكن، قد يؤدي الإفراط في استخدام المضاد الحيوي موبيروسين إلى مقاومة الجراثيم للموبيروسين، ولذلك لا يُستخدم هذا المضاد الحيوي إلا عندما يكون الشخص عُرضة للإصابة بالعدوى.على سبيل المثال، يُعطى هذا المضاد الحيوي للأشخاص قبلَ إجراء عمليات جراحية، أو للأشخاص الذين يعيشون في منزل واحد مع أشخاص مصابين بالعدوى الجلدية. إذا كان حاملو المكوّرات العنقودية بحاجة إلى أنواع معينة من الجراحة، فغالبًا ما يعالجون بالمضادَّات الحيوية قبلَ الجراحة. ينبغي للمرضى المصابين بعدوى جلدية بالمكورات العنقودية عدم تحضير الطعام. تقوم بعضُ المستشفيات بتحري البكتيريا المقاومة للميثيسيلّين (MRSA) بشكل دوري عند الأشخاص الذين جرى قبولهم في المستشفى.في حين تقوم بعض المستشفياتٌ بالتحري فقط عند الأشخاص الذين يواجهون خطرًا متزايدًا للإصابة بعدوى MRSA، مثل الأشخاص المقبلين على إجراء بعض أنواع العمليات الجراحية.تشتمل الاختبارتُ على أخذ عينات من داخل الأنف باستخدام مسحة قطنية.في حال العثور على سلالات المكورات العنقودية المقاومة للميثيسيلين عند الشخص، يجري عزله لمنع انتشار البكتيريا.