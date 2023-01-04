هناك عدة أسباب لالتهاب المستقيم.

حيث قد ينجم عن الإصابة بداء كرون أو التهاب القولون التَّقرُّحي.كما يمكن أن ينجُم أيضًا عن عدوى منتقلة بالجنس (مثل السَّيَلان، أو الزهري، أو عدوى المُتدثِّرة الحثريَّة (التراخوميَّة) أو عدوى فيروس الهربس البسيط، أو جدري القردة)، وخصوصًا عند الأشخاص الذين ينخرطون في معاشرة جنسية عن طريق الشرج.

كما قد ينجم التهاب المستقيم عن العدوى ببعض البكتيريا التي لا تنتقل جنسيًّا أيضًا، مثل السالمونيلا، أو من خلال استعمال المضادَّات الحيويَّة التي تخرِّب الجراثيم المعويَّة الطبيعية، ممَّا يُتيح نموَّ الجراثيم الأخرى في مكانها (بكتيريا المطثية العسيرة—انظر التهاب القولون النَّاجم عن العدوى ببكتيريا المطثيَّة العسيرة).

ويكون الشخص الذي يعاني من ضَعفٍ في جهاز المناعة مُعرَّضًا لخطر متزايدٍ للإصابة بالتهاب المستقيم، ولاسيَّما من حالات العدوى بفيروس الهربس البسيط أو الفيروس المُضخِّم للخلايا.

ومن الأَسبَاب الأخرى لحدوث التهاب المستقيم نجد المُعالجَة الشعاعيَّة المُوجَّهة إلى المستقيم أو إلى موضعٍ قريبٍ منه، والتي تُستَعملُ في معالجة سرطان البروستات والمستقيم عادةً.