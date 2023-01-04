التهاب المستقيم هو التهاب بطانة المستقيم (الغشاء المخاطي المستقيمي).
ينجم الالتهاب عن الكثير من الأَسبَاب التي تتراوح بين العدوى إلى المُعالجة الشعاعيَّة.
يمكن أن يكون التهاب المستقيم غيرَ مؤلمٍ أو مؤلمًا بشكلٍ كبيرٍ وذلك وفقًا لسبب حدوثه.
يقوم الطبيب بوَضع التَّشخيص بعد فحص الجزء الدَّاخلي من المستقيم.
يمكن استخدام المضادَّات الحيوية لمُعالَجَة التهاب المستقيم النَّاجم عن عدوى بكتيرية.
يمكن تطبيق الستيرويدات القشرية على المنطقة المصابة أو في بعض الأحيان عن طريق الفم لعلاج التهاب المستقيم الناجم عن العلاج الشعاعي.
المستقيم هو أحد أجزاء السبيل الهضمي الذي يعلو الشرج، حيث يتماسك فيه البراز قبل خروجه من الجسم عن طريق الشرج.(انظر أيضًا لمحة عامة عن الشرج والمستقيم).
الجهاز الهضمي
أسباب التهاب المستقيم
هناك عدة أسباب لالتهاب المستقيم.
حيث قد ينجم عن الإصابة بداء كرون أو التهاب القولون التَّقرُّحي.كما يمكن أن ينجُم أيضًا عن عدوى منتقلة بالجنس (مثل السَّيَلان، أو الزهري، أو عدوى المُتدثِّرة الحثريَّة (التراخوميَّة) أو عدوى فيروس الهربس البسيط، أو جدري القردة)، وخصوصًا عند الأشخاص الذين ينخرطون في معاشرة جنسية عن طريق الشرج.
كما قد ينجم التهاب المستقيم عن العدوى ببعض البكتيريا التي لا تنتقل جنسيًّا أيضًا، مثل السالمونيلا، أو من خلال استعمال المضادَّات الحيويَّة التي تخرِّب الجراثيم المعويَّة الطبيعية، ممَّا يُتيح نموَّ الجراثيم الأخرى في مكانها (بكتيريا المطثية العسيرة—انظر التهاب القولون النَّاجم عن العدوى ببكتيريا المطثيَّة العسيرة).
ويكون الشخص الذي يعاني من ضَعفٍ في جهاز المناعة مُعرَّضًا لخطر متزايدٍ للإصابة بالتهاب المستقيم، ولاسيَّما من حالات العدوى بفيروس الهربس البسيط أو الفيروس المُضخِّم للخلايا.
ومن الأَسبَاب الأخرى لحدوث التهاب المستقيم نجد المُعالجَة الشعاعيَّة المُوجَّهة إلى المستقيم أو إلى موضعٍ قريبٍ منه، والتي تُستَعملُ في معالجة سرطان البروستات والمستقيم عادةً.
أعراض التهاب المستقيم
يُسبِّبُ التهاب المستقيم حدوث شدٍّ مؤلمٍ في أثناء التَّبرُّز عادةً أو نزفًا غيرَ مؤلم أو مرور المخاط من المستقيم.
يمكن الشعورُ بألمٍ شديدٍ في الشرج والمستقيم عندما يكون سبب التهاب المستقيم هو السَّيَلان، أو فيروس الهربس البسيط، أو جدري القردة، أو الفيروس المضخِّم للخلايا.
تشخيصُ التهاب المستقيم
تنظير المستقيم أو التنظير السيني
الاختبارات الدَّمويَّة واختبارات البراز
تنظير القولون في بعض الأحيان
لوضع تشخيص التهاب المستقيم، يقوم الطبيب باستعراض الجزء الدَّاخلي من المستقيم بمنظار المستقيم أو بالمنظار السيني (أنبوب يُستَعملُ لاستعراض المستقيم - انظر التنظير الدَّاخلي)، ويأخذ مسحات ويستأصل عيِّنة نسيجيَّة من بطانة المستقيم للفحص.ثم يمكن للمختبر تحديد الجراثيم أو الفطريَّات أو الفيروسات التي قد تُسبب التهاب المستقيم.
كما تُجرى اختبارات دمويَّة للتَّحري عن مرض الزُّهري واختبارات البراز للتَّحرِّي عن بكتيريا المطثية العسيرة أيضًا.
كما قد يفَحص الطَّبيب مناطق أخرى من الأمعاء باستعمال تنظير القولون (فحص كامل الأمعاء الغليظة باستعمال المنظار الدَّاخلي) للتَّحرَّي عن داء كرون أو التهاب القولون التَّقرُّحي أيضًا.
علاج التهاب المستقيم
معالجة السبب
يُعدُّ استعمال المضادَّات الحيويَّة أفضلَ طرق مُعالَجَة التهاب المستقيم النَّاجم عن عدوى جرثوميَّة معيَّنة.يقتصر استعمال المضادات الفيروسية على حالات العدوى الفيروسية.
فعند حدوث التهاب المستقيم النَّاجم عن استعمال المضادَّات الحيوية التي تخرِّب الجراثيم المعويَّة الطبيعية، قد يصف الطبيب استعمال ميترونيدازول أو فيداكسومايسين، والتي عليها تخريب الجراثيم الضارة التي حلَّت محلَّ الجراثيم الطبيعيَّة.
يُعالج التهاب المستقيم الناجم عن المُعالجة الشعاعيَّة والذي ينزف باستخدام الستيرويدات القشريَّة التي تطبق بشكل مباشر على بطانة المستقيم والتي تكون بشكل رغوة أو حقن شرجية.كما قد يفيد استعمال حقنة شرجية من سوكرالفات أيضًا.إذا لم تكن هذه المُعالجَات مفيدةً، قد يطبِّق الأطباء الفورمالين مباشرةً على بطانة المستقيم للمساعدة على إيقاف النَّزف أو قد يحاولون استعمال العلاج الذي ينطوي على استخدام الأكسجين (العلاج بالأكسجين مفرط الضغط).
يمكن للأطبَّاء عند تسبُّب التهاب المستقيم في حدوث نزفٍ من بطانة المستقيم أن يستعملوا بلازما الأرغون والليزرات والتخثير الكهربي ومسابير التسخين لإيقاف النَّزف.