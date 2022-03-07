لمحة عامة عن المريء

المَريء esophagus هو أنبوبٌ أجوف يمتدُّ من الحلق (البلعوم) إلى المعدَة.ولا يسقط الطعامُ من خِلال المريء إلى المعدة فقط؛فجدرانُ المَريء تدفع الطعامَ إلى المعدة عن طريق موجات نظميَّة من التقلُّصات العضليَّة، وهي تُسمَّى التمعُّج peristalsis.

كيف يعمل المَريء

ويوجد مباشرةً تحت اتِّصال الحلق بالمريء شَريطٌ من العَضَل يُسمَّى المصرَّة المريئيَّة العلويَّة upper esophageal sphincter.كما يوجد فوق اتِّصال المريء بالمعدة بقليل شريطٌ آخر من العضل يُسمَّى المَصرَّة المريئيَّة السفلية lower esophageal sphincter.وعندما لا يكون المريء قيدَ الاستخدام، تغلق هاتان المَصَرَّتان بحيث لا يعود أو يرتجع الطعام وحمض المعدة نحوَ المريء من المعدة إلى الفم.ولكن، في أثناء البلع، تفتح المَصَرَّتان بحيث يمكن أن يمرَّ الطَّعَامُ إلى المعدة.

ومع التقدُّم في العمر، تنقص قوَّة التقلُّصات المريئيَّة وينخفض الضغطُ في المصرَّتين.وتجعل هذه الحالةُ كبارَ السنِّ أكثرَ عرضة لارتجاع الحَمض من المعدة (الارتجاع المعدي المريئي أو داء الارتجاع المعدي المريئي)، ولاسيَّما عند الاستلقاء بعدَ تناول الطعام.

وأكثر اثنين من الأَعرَاض شُيُوعًا لاضطرابات المريء هما عُسر البلع (صعوبة البلع) وألَم الصدر أو الظَّهر.وقد يحدث عسر البلع وألَم الصدر أو الظَّهر في أيِّ اضطراب مريئي، ولكنَّ الأخطر هو سرطان المريء.

كيف يعمل المَريء فيديو

تشتمل اضطراباتُ المريء والبلع على ما يلي:

يمكن أن تنجم صعوبة البلع (عُسر البلع) عن عدد من هذه الاضطرابات المريئية ، ولكن عن مشاكل في الجهاز العصبي أيضًا.

في اضطرابٍ مريئي آخر، يُسمى الدوالي المريئية، تصبح الأوردة في النهاية السفلية من المريء متوسِّعة وتنزف بسهولة.