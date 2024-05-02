الإسهال عند البالغين

تتراوح كميَّة الماء الموجودة في البراز بين 60-90% عادةً.يحدث الإسهال عند عدم استبعاد كميَّة كافية من الماء من البراز، ممَّا يؤدي إلى حدوث رخاوةٍ وخللٍ في قوام البراز.يمكن أن يحتوي البراز على الكثير من الماء في الحالات التالية:

مروره السَّريع في السبيل الهضمي

احتوائه على مواد معيَّنة تمنع امتصاص الماء في الأمعاء الغليظة

احتوائه على كميَّة زائدة من الماء الذي تُنتجه الأمعاء

يُعدُّ المرور السَّريع (انتقال) للبراز أحد أهم الأَسبَاب العامَّة الأكثر شُيُوعًا للإسهال.يجب أن يبقى البراز في الأمعاء الغليظة لفترةٍ زمنيَّةٍ معيَّنة حتى يحصلَ على القوام الطبيعي.حيث يكون قوام البراز الذي يُغادر الأمعاء الغليظة بسرعةٍ كبيرة مائيًّا.

وتوجد الكثير من الحالات الصحيَّة والمُعالجَات التي يمكنها إنقاص الفترة الزَّمنيَّة لبقاء البراز في الأمعاء الغليظة:

فرط نَشاط الدرقية (فرط الدرقية)

مُتلازمة زولينجر إليسون Zollinger-Ellison (حالة ناجمة عن فرط إنتاج الحمض بسبب ورم)

الاستئصال الجراحي لجزء من المعدة، أو الأمعاء الدقيقة، أو الأمعاء الغليظة، أو استئصال المرارة

مجازة جراحية لجزء من الأمعاء

داء الأمعاء الالتهابي، (مثل التهاب القولون التقرحي)

أدوية مثل مضادَّات الحموضة المحتوية على المغنيزيوم، والمليِّنات، والبروستاغلاندينات، والسيروتونين، وحتى الكافيين

ويمكن للكثير من الأطعمة أن تزيدَ من مُعدَّل سرعة مرور البراز في الأمعاء الغليظة، وخصوصًا الحامضة أو الغنيَّة بالسُّكَّر (مثل شراب الوافل أو شراب القيقب، انظر الجدول الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تُسبب الإسهال).يُعاني بعض الأشخاص من حالة عدم تحمُّلٍ عند تناولهم لأطعمة مُحدَّدة، حيث يُعانون بشكلٍ دائم من الإسهال بعد تناولها.

كما تُعدُّ الشِّدَّة النفسيَّة والقلق من الأَسبَاب الشائعة لحدوث الإسهال.

يحدث الإسهال التَّناضحي عند بقاء بعض المواد التي لا يمكن امتصاصها من خلال جدار القولون في الأمعاء.يؤدي وجود هذه المواد إلى بقاء كميَّات كبيرة من الماء في البراز، ممَّا يُسبِّبُ حدوث الإسهال.

ويمكن لبعض الأطعمة (مثل بعض الفواكه والبقوليَّات) وبدائل السكر في أطعمة الأنظمة الغذائيَّة والحلوى والعلكة (مثل، هيكسيتولز وسوربيتول ومانيتول) أن تُسبِّبَ الإسهال التَّناضحي.

كما قد يؤدي عوز اللاكتاز إلى حدوث الإسهال التَّناضحي.اللاكتاز هو إنزيم يوجد عادةً في الأمعاء الدقيقة التي تُحوِّل اللاكتوز (سكر الحليب) إلى الغلُوكُوز والغالاكتوز، بحيث يمكن امتصاصه إلى مجرى الدَّم.فيتعذّر هضم اللاكتوز عندما يشرب الأشخاص المصابون بعوز اللاكتاز الحليبَ أو يتناولون مشتقَّات الألبان.ويؤدِّي تراكم اللاكتوز في الأمعاء إلى حدوث الإسهال التَّناضحي - تُعرَف الحالة باسم عدم تحمُّل اللاكتوز.وتختلف شدَّة الإسهال التَّناضحي باختلاف كميَّة المادَّة التَّناضحيَّة المُستَهلَكة.يتوقف الإسهال بمجرَّد توقف الشخص عن تناول أو شرب تلك المادَّة.

كما يقوم الدَّم في السبيل الهضمي بدور العامل التَّناضحي مؤدِّيًا إلى تحوُّل قوام البراز إلى الأسود القطراني (تبرُّز أسود).

ومن الأَسبَاب الأخرى لحدوث الإسهال التَّناضحي نجد التكاثر المُفرط للبكتيريا المِعويَّة الطبيعيَّة أو تكاثر بكتيريا غير موجودة في الأمعاء عادةً.

وقد يؤدي استعمال المضادَّات الحيوية إلى حدوث الإسهال التَّناضحي من خلال تخريبها للجراثيم المِعويَّة الطبيعيَّة (على سبيل المثال، انظر التهاب القولون المحدث بالمطثية العسيرة).

يحدث الإسهال الإفرازي عندما تقوم الأمعاء الدقيقة والغليظة بطرح الأملاح (وخصوصًا كلوريد الصوديوم) والماء في البراز.

ويمكن لبعض السُّموم - مثل السُّموم التي تنتجها عدوى الكوليرا أو مدَّة الإصابة ببعض حالات العدوى الفيروسية - أن تتسبَّب في حدوث ذلك الإفراز.كما يمكن لبعض حالات العدوى الجرثوميَّة (مثل جرثومة العطيفة Campylobacter) والطفيليَّة (مثل خفيَّة الأبواغ Cryptosporidium) تنشيط الطرح.ويمكن أن يكون الإسهال غزيرًا - أكثر من ليتر من البراز خلال ساعة عند الإصابة بالكوليرا.

وتشتمل المواد الأخرى التي تُسبِّبُ طرح الملح والماء على بعض المليِّنات مثل زيت الخروع والحموض الصفراويَّة (التي قد تتجمَّع بعد جراحة استئصال جزءٍ من الأمعاء الدَّقيقة).

كما يمكن لبعض الأورام النَّادرة، مثل الأورام السرطاوية، وأورام الخَلاَيا المُفرِزَةِ للغاسترين، والفيبومات (الأورام المُفرِزُة لعَديداتِ البِبتيدِ المِعَوِيَّةِ المَنشَأ الفَعََّّالَةِ وِعائِيَّا) - أن تُسبِّبَ الإسهال الإفرازي بالإضافة إلى بعض السلائل.

يحدث الإسهال الالتهابي عندما تصبح بطانة الأمعاء الغليظة مُلتهبة أو مُتَقرِّحة أو مُحتقنة مع تحريرها لبروتينات ودم ومخاط وسوائلَ أخرى، ممَّا يزيد من حجم وسيولة البراز.يمكن أن ينجمَ هذا النوع من الإسهال عن وجود إصابة بالكثير من الأمراض، بما فيها التهاب القولون التَّقرُّحي، وداء كرون، والسِّل، والسرطانات مثل سرطان العُقَد اللِّمفِية، والسَّرطانة الغُدِّية.يؤدي حدوث إصابةٍ في بطانة المستقيم إلى شعور الأشخاص في أغلب الأحيان بالحاجة إلى التَّبرُّز ويقومون بذلك عدَّة مرَّات وذلك بسبب زيادة حساسيَّة المستقيم المُلتهب للتَّوسُّع (التَّمدُّد) بالبراز.

يتميَّز الإسهال النَّاجم عنسوء الامتصاص بوجود زيت أو دهون في البراز وتشكُّل حواف زيتيَّة حول حوض المرحاض بعد شطف البراز.وقد يؤدِّي سوء امتصاص الأملاح الصفراوية والذي قد ينجم عن اضطراباتٍ ٍمعينَّةٍ إلى حدوث الإسهال من خلال تنشيط طرح الماء والشَّوارد.يكون البراز بلون أخضر أو برتقالي.