داء السُّكَّري

يمكن قياسُ مستويات الغلُوكُوز في الدَّم بسهولة في المنزل أو في أيِّ مكان.

يُستَعملُ اختبار الغلُوكُوز بوخز الإصبع غالبًا لمراقبة مستوى الغلوكوز في الدَّم.وتستعمل معظم أجهزة مراقبة نسبة الغلوكوز في الدَّم (مقاييس الغلوكوز) قطرةٌ من الدَّم يجري الحصول عليها من خلال وخز طرف الأصبع بواخزة صغيرة.تحمل الواخزةُ إبرة دقيقة يمكن وخز الإصبع بها أو وضعها في جهازٍ يحتوي على نابضٍ لوخز الجلد بسهولة وسرعة.يجد معظمُ الأشخاص أنَّ الإزعاجَ الذي يتسبَّب به الوخز يكون طفيفًا؛ثمَّ يَجرِي وضع قطرةٍ من الدَّم على شريطٍ كاشف.يحتوي الشريطُ على مواد كيميائية تخضع لتغيُّرات تعتمد على مستوى الغلوكوز.ويقرأ مقياسُ الغلوكوز التغيُّراتَ في شريط الاختبار، ويُسجِّل النتيجةَ على شاشةٍ رقميَّة.تتيح بعضُ الأجهزة الحصولَ على عيِّنة الدَّم من مواضع أخرى، مثل الكف أو الساعد أو أعلى الذراع أو الفخذ أو الرَّبلة (بطَّة الساق).ويكون حجم أجهزة قياس السُّكَّر المنزليَّة أصغر من رزمةٍ من البطاقات.

تستعمل أنظمة مراقبة الغلوكوز المستمرَّة مِجسًّا صغيرًا للغلوكوز يُوضَع تحت الجلد.ويقوم المِجسُّ بقياسِ مستويات الغلوكوز في الدَّم كلَّ بضع دقائق.يوجد نوعان من أنظمة مراقبة الغلوكوز المستمرَّة، وذلك باختلاف الهدف من استعمالها:

اختصاصيَّة

شخصيَّة

تقوم أنظمةُ مراقبة الغلوكوز المستمرَّة الاختصاصيَّة بجمعٍ مستمرٍّ لمعلومات غلوكوز الدَّم خلال مدَّةٍ زمنيَّة (تتراوح بين 72 ساعة وحتَّى 14 يومًا).ويستعمل السريريون هذه المعلومات لوضع توصيات العلاج.لا تقوم أنظمة مراقبة الغلوكوز المستمرَّة الاختصاصيَّة بتقديم البيانات إلى المصاب بداء السُّكَّري.

بينما يجري استعمالُ أنظمة مراقبة الغلوكوز المستمرَّة الشخصية من قِبَل الشخص، وهي توفِّر بيانات غلوكوز الدَّم بشكلٍ فوريٍّ على شاشةٍ صغيرةٍ محمولةٍ أو على الهواتف الذكية المتَّصلة.يمكن ضبط نظام قياس الغلوكوز المستمر بحيث يُصدر صوتًا تحذيريًّا عندما ينخفض مستوى الغلوكوز أو يرتفع بشكلٍ كبير، وهو ما يُساعد الأشخاص على التنبُّه بسرعة للتَّبدُّلات الخطرة في مستوى غلوكوز الدَّم.

يمكن ارتداء أجهزة المراقبة المستمرة للغلوكوز لمدة تصل إلى 14 يومًا ولا تحتاج إلى معايرة غالبًا، ويمكن استعمالها من أجل إعطاء جرعات الأنسولين من دون معرفة كمية الغلوكوز من خلال وخز الإصبع.تتوفَّر أيضًا أنظمةٌ تتَّصل فيها أنظمة مراقبة الغلوكوز المستمرَّة بمضخَّات الأنسولين، وذلك إمَّا لإيقاف إنتاج الأنسولين عند انخفاض الغلُوكُوز في الدَّم (مرتبط بمستوى العتبة) أو للاستعمال اليومي للأنسولين (نظام هجين مغلق الدائرة).

يكون استعمالُ أنظمة مراقبة الغلوكوز المستمرَّة مفيدًا بشكل خاص في حالاتٍ معيَّنة، كما هي الحالُ عند الأشخاص المصابين بالنَّمط الأول من داء السكري والذين يُعانون من تغيُّراتٍ مُتكرِّرة وسريعة في غلوكوز الدَّم (لاسيَّما عندما تكون مستوياتُ الغلوكوز شديدة الانخفاض في بعض الأحيان)، والتي يَصعُبُ تحديدها باختبارات وخز الأصابع.تسمح أجهزة المراقبة المستمرة للغلوكوز للأشخاص بقياس الفترة الزمنية التي يبقى فيها غلوكوز الدَّم لديهم ضمن نطاق معيَّن، ويستخدم الأطباء هذا القياس لوضع الأهداف للعلاج وتعديل جرعة الأنسولين.حتى عند الأشخاص الذين لا يستخدمون الأنسولين، يمكن لأنظمة مراقبة الغلوكوز المستمرَّة أن توفر معلومات قيمة حول كيفية تأثير الأطعمة والأنشطة المختلفة في مستوى السكر في الدم.

ينبغي على الأشخاص الاحتفاظ بسجلٍّ لمستويات الغلوكوز في الدم، وإبلاغ الأطباء أو الممرضين عنها، أو إحضار جهاز قياس السكر معهم في أثناء الزيارة لمساعدة الأطباء أو الممرضين على تقديم النصيحة لتعديل جرعة الأنسولين أو الدَّواء الفموي الخافض لفرط سكّر الدَّم.يمكن أن يتعلَّم الكثير من الأشخاص ضبط جرعة الأنسولين من تلقاء أنفسهم عندَ الضرورة.قد يكونَ بعضُ الأشخاص المصابين بحالة خفيفة أو مبكِّرة من النمط الثاني من داء السُّكَّري، والمَضبوطة جيِّدًا باستعمال دواءٍ أو دواءين، قادرين على مراقبة مستويات الغلوكوز بوخز الأصابع بشكل متباعد نسبيًّا.