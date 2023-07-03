عُسر شحميات الدم

عُسر شحميات الدَّم (dyslipidemia) هو ارتفاع مستوى الكولستيرول و/أو ثُلاثيات الغليسيريد أو انخفاض مستوى كوليسترول البروتين الشحمي عالي الكثافة (HDL).

يُمكن أن يُسهم أسلوب الحياة أو الوراثة أو الاضطرابات (مثل المستويات المنخفضة لهرمون الدرقية أو داء الكُلى) أو الأدوية أو توليفةٍ من هذه العَوامِل في عُسر شحميات الدَّم،

ويُمكن أن ينجُم عنه التصلُّب العصيديّ الذي يُسبِّبُ الذبحة الصدريَّة ونوبات القلب والسكتة ودَاء الشرايين المُحيطيَّة.

يقيس الأطباء مُستويات ثُلاثيات الغليسيريد وأنواع مختلفة من الكولستيرول في الدم.

ويُمكن أن تكُون التمارين والتغيُّرات في النظام الغذائيّ والأدوية فعَّالةً.

(انظر أيضًا أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الكولستيرول والشُّحُوم).

تنطوي الدُّهون المهمَّة (الشحميات) في الدَّم على:

الكولستيرول

ثُلاثيَّات الغليسيريد

والكولستيرول هو أحد المكونات الأساسية لأغشية الخلايا والدماغ والخلايا العصبية والصفراء التي تساعد الجسم على امتصاص الدهون والفيتامينات التي تذوب في الدهون.يستخدم الجسم الكولستيرول لصنع فيتامين D وهرمونات مختلفة، مثل الإستروجين والتستوستيرون والكورتيزول.يستطيعُ الجسمُ إنتاج كل الكولستيرول الذي يحتاجُ إليه، ولكنه يحصلُ على الكولستيرول من الدَّم أيضًا،

ومن ثمَّ يستخدم ثُلاثيات الغليسيريد الموجودة في الخلايا الدهنيَّة والتي يُمكن تفكيكها، للحُصول على الطاقة للعمليات الاستقلابيَّة في الجسم، ومن بينها عملية النموّ.يجري إنتاج ثُلاثيَّات الغليسيريد في المعى والكبِد من دُهونٍ أصغَر تُسمَّى الأحمَاض الدهنيَّة.ويصنع الجسم بعض أنواع الأحماض الدهنيَّة، ولكن ينبغي الحُصول على أحماض دهنيَّة أخرى من الطعام .

البروتينات الشحميَّة هِيَ جُزيئات من البروتينات وموادّ أخرى،وهِيَ تنقل الدُّهون، مثل الكولستيرول وثُلاثيَّات الغليسيريد، والتي لا يُمكنها الدوران بشكلٍ حر في الدَّم بنفسها.

وهناك أنواع مختلفة من البروتينات الشحميَّة، (انظُر جَدول البروتينات الشحميَّة: حاملات الدهن)، وهي تنطوي على:

الكيلومكرونات

بروتينات شَّحميّة عالية الكثافة

بروتينات شحميَّة قليلة الكَثافة

البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة VLDL

تزداد مستويات البروتينات الشحميَّة وبالتالي الشحميات، خُصوصًا كولسترول البروتين الشحميّ مُنخفض الكثافة (LDL)، بعض الشيء مع التقدُّم في العُمر،وعادةً ما تكون المُستويات مُرتفعةً بعض الشيء عند الرجال بالمُقارنة مع النِّساء، ولكن تزداد هذه المُستويات عند النِّساء من بعد سنّ اليأس؛ويُمكن أن تُؤدِّي الزيادة في مُستويات البروتينات الشحميَّة والتي تحدُث مع التقدُّم في العُمر إلى عُسر شحميات الدَّم .

يزداد خطر الإصابة بالتصلُّب العصيديّ مع زيادة مستوى الكولستيرول الكُلِّي (والذي ينطوي على الكولسترول LDL، والكوليسترول HDL، والكوليسترول VLDL)، حتى إذا لم يكن المستوى مرتفعاً بما يكفي كي يُعدّ عُسر شحميات الدَّم.يمكن أن يُؤثِّر التصلُّب العصيديّ في الشرايين التي تزود القلب بالدَّم (مما يسبب دَاء الشِّريَان التاجي)، وفي الشرايين التي تزود الدِّماغ بالدَّم (ممَّا يُسبِّبُ السَّكتة الدماغيةَ)، وفي الشرايين التي تُزوِّد بقية الجسم بالدَّم (ممَّا يُسبِّبُ داء الشرايين المُحيطيَّة).ولذلك، يُؤدِّي المستوى المرتفع من الكولستيرول الكُلِّي إلى زيادةٍ في خطر نوبات القلب أو السكتة أيضًا.

يُعدُّ المستوى المنخفض للكولسترول الكلِّي أفضل بشكلٍ عام من المستوى المرتفع،ولكن قد لا يكُون المستوى المنخفض جدًا للكولسترول صحياً أيضًا (نقص شحميات الدم).

على الرغم من أنَّه لا يُوجد حدّ طبيعيّ بين المُستويات الطبيعيَّة وغير الطبيعيَّة للكولسترول، يُعدُّ مُستوى الكولستيرول الذي يقلّ عن 200 ميليغرام لكل ديسيلتر من الدَّم (mg/dL [< 5.1 mmol/L]) أمراً مرغوب فيه بالنسبة إلى البالغين،ويستفيد الكثير من الأشخاص من الحفاظ على حتَّى مستوى أقلّ للشحوم.بالنسبة إلى بعض البلدان، مثل الصين واليابان، حيث يكُون متوسِّط مُستوى الكولستيرول 150 ميليغرام لكل ديسيلتر (3.8 ميلليمول/لتر)، يُعدُّ داء الشرايين التاجيَّة أقلّ شُيوعًا بالمُقارنة مع انتشاره في بُلدان مثل الولايات المتَّحدة.يزداد خطر نوبات القلب إلى أكثر من الضعف عندما يصِلُ مستوى الكولستيرول الكُلِّي إلى حَوالى 300 ميليغرامٍ لكل ديسيلتر (7.7 ميلليمول/لتر).

ويُعدُّ مستوى الكولستيرول الكُلِّي مُجرَّد دليل عامّ لخطر التصلُّب العصيديّ،حيث تكُون مستويات مُكَوِّنات الكولستيرول الكُلِّي، خُصوصًا الكولستيرول السيئ والكولستيرول الجيِّد، مهمَّةً أكثر؛ويزيد المستوى المرتفع للكولسترول السيئ من خطر التصلُّب العصيديّ،بينما لا يُعدُّ المستوى المرتفع للكولسترول الجيِّد اضطراباً عادةً، وذلك لأنَّه يُقلِّلُ من خطر التصلُّب العَصيديّ،ولكن يترافق المستوى المنخفض للكولسترول الجيِّد (أي أقلّ من 40 ميليغراماً لكل ديسيلتر أو أقل من 1 ميلليمول/لتر)، مع زيادةٍ في الخطر.بالنسبة إلى الخبراء، يُعدُّ مُستوى الكولستيرول السيئ عندما يكُون أقلّ من 100 ميليغرامٍ لكل ديسيلتر (2.6 ملليمول / لتر) مرغوب فيه.

لا تُوجَد معلومات أكيدة حول ما إذا كانت المُستويات المرتفعة لثُلاثيات الغليسيريد تزيدُ من خطر نوبات القلب أو السكتة،وتُعدُّ مستويات ثلاثيات الغليسيريد التي تزيد على 150 ميليغراماً لكل ديسيلتر (1.7 ميلليمول/لتر) غيرَ طبيعيَّةٍ، ولكن لا يبدو أنَّ المُستويات المرتفعة تزيدُ من الخطر لجميع المرضى.بالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم مُستويات مرتفعة لثُلاثيات الغليسيريد، يزداد خطر نوبات القلب والسَّكتة إذا كان لديهم أيضًا مستوى منخفض للكولسترول الجيِّد أو يُعانون من السكَّري أو داء الكلى المُزمن أو لديهم عدَّة أقارب أُصِيبوا بالتصلُّب العصيدي سابقًا (تارِيخ عائليّ).

قَد يُعدُّ المُستوى المرتفع للكولسترول الجيِّد مُفيداً ولا يُعدُّ اضطراباً،بينما يزيد مُستواه المنخفض جدًا من خطر التصلُّب العصيديّ.

البروتين الشَّحمي (أ) هو توليفة من البروتين الشحميّ منخفض الكثافة مع بروتين إضافيّ مرتبط فيه.تترافق المستويات التي تزيد عن 30 ملغ / ديسيلتر (أو 75 نانومول/ ليتر) بزيادة في خطر التصلُّب العصيديّ.تكون المستويات المرتفعة وراثية.لا يتأثر البروتين الشحمي (أ) بالنظام الغذائي أو بمعظم الأدوية الخافضة للشحوم.وعادة ما يحتاج إلى قياسه لمرة واحدة فقط.

الجدول مُستويات الشحوم المرغوب فيها عند البالغين*

فرط شحميَّات الدَّم فيديو

أعراض عُسر شحميات الدم لا تُسبِّبُ المُستويات المرتفعة للشحميات في الدَّم أيَّة أعراض عادةً،وفي بعض الأحيان عندما تكون هذه المستويات مرتفعةً بشكلٍ مُحدَّد، تترسَّب الدهون في الجلد والأوتار وتُشكِّل عُقيدات تُسمَّى الأورَام الصفراء الطفحية.في بعض الأحيان تظهر عند الأشخاص حلقات مُعتِمة بلون أبيض أو رماديّ في طرف القرنيَّة.يُمكن أن تُؤدِّي المستويات المرتفعة جدًا لثلاثيات الغليسيريد إلى تضخُّم الكبد أو الطحال وشعور بالنخز أو الحرق في اليدين والقدمين، وصعوبة في التنفُّس وتخليط ذهنيّ وقد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس،ويُمكن أن يُسبِّب التهاب البنكرياس ألمًا شَديدًا في البطنِ ويُشكِّلُ تهديدًا لحياة المريض في بعض الأحيان. أعراض عُسر شحميات الدم اعتلال مرتكز العظم لوتر أخيل تُوضِّحُ الأورامُ الأصفرَّةُ في وتر أخيل تشخيصَ فرط كوليستيرول الدَّم العائليّ. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Michael H.دافيدسون ، د. Tendon Xanthomas فرطُ بروتينات الدَّم الشحميَّة العائليّ familial hypercholesterolemia جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Michael H.دافيدسون ، د. الورم الأصفر الطفحي يمكن للأشخاص الذين لديهم ارتفاعات شديدة في ثلاثيات الغليسيريد أن تظهر لديهم أورام صفراء طفحية فوق الجذع والظهر والمرفقين والأرداف والركبتين واليدين والقدمين. ... قراءة المزيد © Springer Science+Business Media Xanthelasma of the eyelid Xanthelasma هي لويحات صفراء بيضاء على الجفون وزوايا العين.تتواجد Xanthelasma أحيانًا في المرضى الذين يعانون من فرط كوليستيرول الدَّم العائلي ، ولكن يمكن أن تكون موجودة أيضًا عند الأشخاص الذين لديهم مستويات طبيعية من الكوليسترول. ... قراءة المزيد جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Michael H.دافيدسون ، د. Xanthelasma (الجفن) تُلاحظ ناميات صفراء على الجفن العلوي لهذا الرجل، وهو ما قد يكون علامة على ارتفاع مستويات الكوليسترول لديه. © Springer Science+Business Media اعتلال مرتكز العظم لوتر أخيل تُوضِّحُ الأورامُ الأصفرَّةُ في وتر أخيل تشخيصَ فرط كوليستيرول الدَّم العائليّ. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Michael H.دافيدسون ، د. Tendon Xanthomas فرطُ بروتينات الدَّم الشحميَّة العائليّ familial hypercholesterolemia جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Michael H.دافيدسون ، د. الورم الأصفر الطفحي يمكن للأشخاص الذين لديهم ارتفاعات شديدة في ثلاثيات الغليسيريد أن تظهر لديهم أورام صفراء طفحية فوق الجذع والظهر والمرفقين والأرداف والركبتين واليدين والقدمين. ... قراءة المزيد © Springer Science+Business Media Xanthelasma of the eyelid Xanthelasma هي لويحات صفراء بيضاء على الجفون وزوايا العين.تتواجد Xanthelasma أحيانًا في المرضى الذين يعانون من فرط كوليستيرول الدَّم العائلي ، ولكن يمكن أن تكون موجودة أيضًا عند الأشخاص الذين لديهم مستويات طبيعية من الكوليسترول. ... قراءة المزيد جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Michael H.دافيدسون ، د. Xanthelasma (الجفن) تُلاحظ ناميات صفراء على الجفن العلوي لهذا الرجل، وهو ما قد يكون علامة على ارتفاع مستويات الكوليسترول لديه. © Springer Science+Business Media

تشخيصُ عُسر شحميات الدم اختبارات الدَّم لقياس مستويات الكولستيرول اختبارات الدَّم لقياس مستويات الكولستيرول اختبار مختبري اختبارات الشحوم اختبار مختبري اختبارات الشحوم يجري قياس مستويات الكولستيرول الكلي والكولستيرول السيئ والكولستيرول الجيِّد وثُلاثيات الغليسيريد (أي شاكلة الشحميَّات lipid profile)، في عيِّنةٍ من الدَّم؛ونظرًا إلى أنَّ استهلاك الطعام أو المشروبات قد يُؤدِّي إلى زيادةٍ في مستويات ثلاثيات الغليسيريد بشكلٍ مُؤقَّت، ينبغي على الأشخاص الصيام لمدَّة 12 ساعةً على الأقلّ قبل أن يجري أخذ عيِّنة الدَّم منهم. عندما تكون مستويات الشحميات في الدَّم مرتفعة جدًّا، يقوم الأطباء باختبارات دمويَّة خاصَّة للتعرُّف إلى الاضطراب الكامن المُحدَّد،وتَنطوي الاضطرابات المحددة على العديد من الاضطرابات الوراثيَّة (عُسر شحميات الدَّم الأولي)، وهي تُنتِجُ تشوُّهات مُختلفة في الشحميات وهي ذات أخطار مُختلفةٍ. هل تعلم...

التَّحرِّي عن عسر شحميات الدم شاكِلة الشحم الصيامي هِيَ مستويات الكولستيرول الإجمالي وثلاثيات الغليسيريد وكُولسترول البروتين الشحميّ خفيض الكثافة وكُولسترول البروتين الشحميّ المرتفع الكثافة التي يجري قياسها من بعد صيام الشخص لمدة 12 ساعةً.يقوم الأطباء بهذا الاختبار عادةً كل 5 سنوات بدءًا من عمر 20 عامًا كجزء من تقييم ما إذا كان الشخص مُعرَّضًا لخطر الإصابة به دَاء الشِّريَان التاجي coronary artery disease. وبالإضافة إلى قياس مستويات الشحميَّات، يتحرَّى الأطباءُ أيضًا عن عوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب والأوعية، مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكّري أو التاريخ العائليّ لارتفاع مُستويات الشحميَّات. بالنسبة إلى الأطفال والمُراهقين، يُنصح بالتحرِّي بشاكلة الشحم الصياميّ بين عُمر 9 و8 أعوام إذا كان لدى الطفل عوامل خطر، مثل فرد من العائلة يُعاني من فرط شحميَّات الدَّم hyperlipidemia الشديد أو فرد من العائلة أُصِيب بمرض الشرايين التاجيَّة في عُمرٍ مُبكِّرٍ.بالنسبة إلى الأطفال الذين لا توجد لديهم عوامل خطر، يَجرِي التحرِّي بشاكلة الشحم غير الصيامي عادةً لمرة واحدة قبل أن يصل الطفل إلى سن البلوغ (في عُمر يتراوح بين 9 إلى 11 عامًا عادةً)، ومرة أخرى بين عُمر 17 إلى 21 عامًا.

علاج عُسر شحميات الدَّم إنقَاص الوزن

مُمارسة التمارين

التقليل من كمية الدُّهُون المُشبَعة في النِّظام الغذائيّ

الأدوية الخافضة للشحوم غالبًا تنطوي أفضل طريقة لمُعالجة الأشخاص عادةً على إنقاص الوزن بالنسبة إلى أصحاب الوزن الزائد، وعلى الامتناع عن التدخين بالنسبة إلى المُدخِّنين، وعلى التقليل من الكميَّة الكُلِّية للدهون المُشبَعة والكولستيرول في النِّظام الغذائيّ وزيادة النشاط البدنيّ، ومن ثمَّ أخذ الأدوية الخافضة للشحوم عند الضرورة. يُمكن أن تُساعد مُمارسة النشاط البدني بشكلٍ مُنتظم على التقليل من مُستويات ثُلاثيات الغليسيريد وعلى زِيادة مُستوى الكولستيرول الجيِّد،ومثال على هذا هُوَ المشي السَّريع لثلاثين دقيقة على الأقلّ يومياً. قد تنطوي مُعالجة الأطفال على شيءٍ من التحدِّي،وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال والمعهد الوطني للقلب، والرئة، والدم بالعلاج لبعض الأطفال الذين يعانون من ارتفاع مستويات الدهون.وينصح الأطباء بإحداث تغيُّرات في النِّظَام الغذائيّ.قد يجري إعطاء الأدوية الخافضة للشحوم لبعض الأطفال الذين لديهم مستويات مرتفعة جدًّا من الدهون ولايستجيبُون إلى التغيُّرات في النظام الغذائي، خُصوصًا الأطفال الذين يعانون من فرط كولسترول الدَّم العائليّ. النِّظَام الغذائيّ المُخفِّض لمُستوى الشُّحوم يُمكن أن يُساعد النِّظَام الغذائيّ الذي يحتوي على القليل من الدهون المُشبَعة والكولستيرول على تخفيض مُستوى الكولستيرول السيئ،ولكن يحتاج أيضًا الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من ثُلاثيات الغليسيريد إلى تجنب استهلاك كميات كبيرة من السكر (سواء في الأطعمة أم المشروبات)، والطحين المُكرَّر (مثل الطحين المُستخدَم في مُعظم السُّلَع التجاريَّة المخبوزة)، والأطعمة النَّشويَّة (مثل البطاطا والرزّ). يُعدُّ نَوع الدُّهون المُستهلَكة مهمَّاً (انظُر أنواع الدُّهون).وقد تكُون الدُّهون مُشبعةً أو مُتعدِّدَة اللاإشبَاع أو أُحادِيَّة اللاإشبَاع.تزيدُ الدُّهون المُشبَعة من مُستويات الكولستيرول أكثر من الأشكال الأخرى للدُّهون،وينبغي ألّا تُزوِّد الدُّهون المُشبَعة بأكثر من 5 إلى 7% من السعرات الحرارية الكُلِّيَة التي يجري استهلاكها يومياً.قَد تُساعد الدُّهون مُتعدِّدَة اللاإشبَاع (والتي تنطوي على دُهون أميغا 3 ودُهون أميغا 6) على التقليل من مُستويات ثُلاثيات الغليسيريد والكولستيرول السيئ في الدَّم.تنطوي اللصاقة المُستخدمة على علب الطعام على مُحتوى الدُّهون في مُعظم الأطعمة. تُوجَد الكميات الكبيرة من الدُّهون المُشبَعة في أنواع اللحم وصفار البيض ومُنتجات الألبان كاملة الدَّسم وبعض المُكسَّرات (مثل بندق ماكاداميا macadamia nuts) وجوز الهند.تحتوي الزيوت النباتية على كمياتٍ أصغَر من الدُّهون المُشبَعة، ولكن يحتوي بعض أنواع الزيوت النباتية فقط على كمية صغيرةٍ بالفعل من الدُّهون المُشبَعة. يُعدُّ السمن النباتيّ الذي يجري إنتاجه من الزيوت النباتية مُتعدِّدَة اللاإشبَاع بديلاً صحياً عن الزبدة عادةً، حيث تحتوي الزبدة على كميات كبيرة من الدُّهون المُشبَعة (حوالى 60%)،ولكن تحتوي قوالب السمن النباتي (وبعض الأطعمة المُصنَّعة) على دُهون متحولة قد تزيد من مستويات الكولستيرول السيئ وتُقلِّلُ من مستويات الكولستيرول الجيِّد.يحتوي السمن النباتيّ المصنوع من الزيت السَّائِل بشكلٍ رئيسيّ وبأشكاله التجارية على كميات أقل من الدهون المُشبَعة بالمُقارنة مع الزبدة، وهو لا يحتوي على الكولستيرول، كما يحتوي على كميات أقلّ من الدهون المتحولة بالمُقارنة مع السمن النباتي على شكل قوالب.يُمكن أن تُساعد أنواع السمن النباتيّ (وأنواع أخرى من المُنتجات الغذائيَّة) التي تحتوي على الستانولات أو الستيرولات النباتيَّة على التقليل من مستويات الكولستيرول الكلِّي والكولستيرول السيئ. وينصح الاطباء بتناوُل الكثير من الخُضار والفاكِهَة والحبوب الكاملة، وذلك لأنَّها تحتوي على القليل من الدُّهون بشكلٍ طبيعيّ ولا تحتوي على الكولستيرول.كما يُوصي الأطباءُ أيضًا بتناوُل الاطعمة الغنيَّة بالألياف الذوَّابة، وهي تربِطُ الدُّهون في المعى وتُساعد على التقليل من مُستوى الكولستيرول،وَتنطوي هذه الأطعمة على نخالة الشُّوفَان ودَقيق الشُّوفان والفاصولياء والبازلاء ونخالة الأرزّ والشَّعير والحمضيات والفراولة ولبّ التفاح.كما يُخفِّضُ السيلليوم psyllium (بزر القطوناء) والذي يُؤخذُ عادةً للتخفيف من الإسهال، من مستويات الكولستيرول أيضًا. هل تعلم... الجدول التَّقليل من الدُّهُون والكولستيرول في النِّظام الغذائيّ الأدوية الخافِضة للشحوم لا تستنِدُ المُعالَجة بالأدوية الخافضة للشحوم إلى مُستويات الشحوم فقط، إنَّما أيضًا إلى ما إذا كانت هناك إصابة بمرض الشرايين التَّاجية أو السكَّري أو عوامل خطر رئيسيَّة أخرَى لمرض الشرايين التاجية .بالنسبة إلى الأشخاص الذين يُعانون من مرض الشرايين التاجية أو السكَّري، يُمكن التقليل من خطر نوبات القلب أو السكتة عن طريق استخدَام الأدوية الخافضة للشحوم والتي تُسمَّى الستاتينات.بالنسبة إلى المرضى الذين لديهم مستويات مرتفعة جدًا للكولسترول أو لديهم عوامل خطر أخرى مرتفعة لنوبات القلب أو السَّكتة، قد يستفيدون أيضًا من أخذ الأدوية الخافضة للشحوم. هناك أنواع مختلفة من الأدوية الخافضة للشحوم: الستاتينات statins

مُثبطات امتصاص الكولستيرول

رابِطات (خالِبات) حمض الصفراء bile acid binders

مثبطات سبتيليزين/كيكسين من النوع التاسع كونفيرتاز طليعة البروتين proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9)

مشتقات حمض الفيبريك fibric acid derivatives

مكملات دُهون أوميغا 3

النياسين niacin

حمض البيمبيدويك Bempedoic acid يعمل كل نوع على التقليل من مستويات الشحوم بآليات مُختلفة،ولذلك تكون لهذه الأنواع المختلفة من الأدوية تأثيرات جانبية مُختلفة وقد تُؤثِّرُ في مستويات الشحوم بطرقٍ مُختلفةٍ.ينصحُ الأطباءُ باتِّباع نظامٍ غذائيٍّ يحتوي على القليل من الدُّهون المُشبَعة عند استخدام الأدوية الخافضة للشحوم. لا ينطوي تأثير خافضات الشحوم على التقليل من مستويات الشحوم فقط، بل هي تعمل على الوِقاية من داء الشرايين التاجية أيضًا،كما أظهرت أيضًا قدرتها على التقليل من خطر الوفاة المُبكِّرَة. قد يحتاج المرضى الذين لديهم مستويات عالية جدًّا من ثُلاثيات الغليسيريد والمعرَّضين لخطر الإصابة بالتهاب البنكرياس إلى تغيراتٍ في النظام الغذائي والأدوية الخافضة لثلاثيات الغليسيريد معًا، وعادةً دواء فيبرات أو الأحماض الدهنية أوميغا 3 التي تُصرف بوصفة طبية. الجدول الأدوية الخافضة للشُّحُوم إجراءات للتقليل من مُستويات الكولسترول تكُون الإجراءات الطبية التي تُخفِّض مستويات الكوليسترول في الدم متاحةً للأشخاص الذين لديهم مستويات عالية جدًّا من الكولستيرول السيئ والتي لا تستجيب للنظام الغذائي والأدوية الخافضة للشحوم.وتنطوي هذه الشريحة من الأشخاص على من يُعانون من فرط كوليسترول الدَّم العائلي.تُعدُّ فصادة الكولستيرول السيئ الإجراء الأكثر شيوعًا،وهو إجراء غير جراحي يجري فيه سحب الدَّم من الشخص ويجري فصل مكوَّن الكولستيرول السيئ عن بقية الدَّم في جهاز خاص؛ثم تَجرِي إعادةُ الدَّم (من دُون مكوَّن الكولستيرول السيئ) إلى الشخص. مُعالجة أسباب ارتفاع الكولسترول تحتاجُ أيَّة حالات تكُون سببًا أو من عوامل ارتفاع مُستويات الكوليسترول إلى مُعالجتها،ولذلك ينبغي على أشخاص داء السكري ضبط مستويات الغلوكوز في الدَّم بشكلٍ دقيقٍ.كما ينبغي مُعالجة داء الكلى وداء الكبد وقصور الغُدَّة الدرقية أيضًا.إذا كان الدواءُ يُسبِّبُ ارتفاع مستويات الكولستيرول، قد يعطي الأطباء الشخصَ جرعة أقل أو دواءً مختلفًا بدلاً من ذلك. مراقبة المُعالَجة يقُوم الأطباءُ عادةً باختباراتٍ للدَّم من بعد 2 إلى 3 أشهُر من البدء بالمُعالَجة وذلك لتحديد ما إذا كانت مُستويات الشحوم آخذة في الانخفاض،بمجرد انخفاض مستويات الدهون بشكل كافٍ ، يقوم الأطباء باختبارات للدَّم لمرَّةٍ أو مرَّتين في العام.لم يعد الأطباء يستخدمون معياراً مُحدَّداً لمُستويات الشحوم،وبدلاً من ذلك، يُحاولون تخفيض مستويات الشحوم بنسبةٍ مئويَّةٍ مُعيَّنة، حيث تتراوح عادةً بين 30 إلى 50%؛ ونظرًا إلى أنَّ بعض الأدوية الخافضة للشحوم يُمكن أن تُؤدِّي إلى مشاكل في العضلات والكبد أحيانًا، يقوم الأطباء باختبارات الدَّم عادةً عندما يبدأ الشخص بالشوط الدوائيّ،وإذا تعرَّض الشخص إلى تأثيراتٍ جانبيةٍ لاحقاً، يستطيع الأطباء استخدام مقاييس أوَّلية للمُقارَنة.