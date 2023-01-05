لمحة عامة عن اضطرابات عوز المناعة

يمكن أن تنجم هذه الاضطرابات عن:

اضطرابات مزمنة و/أو اضطرابات خطيرة مثل السكّري أو السرطان

الأدوية

المُعالجة الشعاعيَّة في حالات نادرة

قد تنجم اضطرابات العَوَز المَناعيّ عن أي اضطراب خطير مزمن.فعلى سبيل المثال، قد يؤدي داء السكَّري إلى اضطراب عوز مناعي لأن كريات الدَّم البيضاء لا تعمل بشكل جيد عندما يكون مستوى السكر في الدَّم مرتفعًا.تؤدي العدوى بفيروس العَوَز المَناعيّ البشري إلى الإصابة بمُتلازمة العَوَز المَناعيّ المكتسب (الإيدز)، الذي يُعد اضطراب العَوَز المَناعيّ المكتسب الأكثر شيوعًا.

يمكن للعديد من أنواع السرطان أن تُسبب اضطراب عوز مناعي.على سبيل المثال، يمكن لأي سرطان يصيب نِقي العَظام (مثل ابيِضَاض الدَّم أو اللمفومة (الورم اللمفاوي)) أن يمنع نِقي العَظم من إنتاج كريات دم بيضاء طبيعية (خلايا بائية وتائية)، وهي من مكونات الجهاز المناعي.

سوء التغذية- يمكن لنقص واحد أو أكثر من العناصر المغذية أن يُسبب خللاً في وظائف الجهاز المناعي.عندما يؤدي سوء التغذية إلى انخفاض الوزن إلى أقل من 80٪ من الوزن الموصى به، فغالباً ما يتأثر الجهاز المناعي سلبًا بذلك.أما انخفاض الوزن إلى ما دون 70٪ من الوزن الموصى به فعادة ما يؤدي إلى اضطراب شديد في عمل الجهاز المناعي.

تحدث اضطرابات العَوَز المَناعيّ الثانوية أيضًا عند الأشخاص المنومين في المشافي وكبار السن.

الأدوية المُثبطة للمناعة (كابتات المناعة) هي أدوية تُستخدم لتثبيط (كبت) نشاط الجهاز المناعي بشكل مقصود.على سبيل المثال، تستخدم بعض تلك الأدوية لمنع رفض العضو أو الأنسجة المزروعة (انظر جدول الأدوية المستخدمة لمنع رفض الأعضاء المزروعة).يمكن أن تعطى للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مناعة ذاتية بهدف تَثبيط ردة فعل الجسم تجاه أنسجته الخاصة.

تُعد الستيرويدات القشرية من أنواع كابتات المناعة، والتي تستخدم بهدف كبح الالتهاب الناجم عن اضطرابات مختلفة، مثل التهاب المَفاصِل الروماتويدي.ولكن كابتات المناعة تكبح أيضًا قدرة الجسم على محاربة العدوى، وربما قدرته على تدمير الخلايا السرطانية.

كما يمكن للمُعالجة الكِيميائيَّة والشعاعيَّة أن تثبط الجِهاز المَناعيّ، ممَّا يؤدِّي في بعض الأحيان إلى اضطرابات عوز مناعي.

الجدول الاضطرابات التي قد تسبب العوز المناعي الجدول