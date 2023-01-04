لمحة عامة عن حالات الخلع

بعدَ إعادة تراصُف قطع العظام، ينبغي عدم تحريك مكان الإصابة (تثبيتها)،

وتُستخدَم جبائر أو أوشحة عادةً من بعد الرد المغلَق لخلعٍ؛وتحتاج بعض المفاصل المخلوعة إلى وشاح أو جبيرةٍ فقط، حيث يجري تطبيق أحدهما من بعد إعادة المفصل إلى موضعه الطبيعيّ.

يُقللُ التثبيت من الألم ويُساعد على الالتئام عن طريق الوقاية من حدوث المزيد من الإصابة في النُّسُج المحيطة،والتثبيت مفيد لمعظم حالات الخلع المتوسِّطة أو الشديدة.يجري تثبيت المَفاصِل على جانبي الإصابة معًا،

وإذا استمرّ التثبيتُ فترة طويلة جدًّا (على سبيل المثال، لأكثر من بضعة أسابيع عندَ البالغين الشباب)، قد يتيبَّس المفصل وبشكلٍ دائمٍ أحيانًا، وقد تُصبح العضلات قصيرة (مما يُسبب تقفُّعات أو ضمور).كما قد تحدث جلطات الدَّم.يُمكن أن تحدثَ مثل هذه المشاكل بسرعة، ويمكن أن تصبح التقفُّعَات دائمةً، وذلك عند كبار السنّ عادةً،ولذلك، يشجع الأطباء على الحركة في أقرب وقت مُمكن.

تُستخدَم الجبائر عادةً مع الإصابات التي ينبغي تثبيتها لأسابيع؛

ولتطبيق جبيرة، يقوم الأطباء بلف الجزء المصاب بقطعة قماش، ثم يضعون طبقةً من مادة قطنية ناعمة لوِقاية الجلد من الضغط والاحتكاك؛وفوق هذه الحشوة، يقوم الأطباء بلفّ ضمادات قطنية مبللة مملوءة بالجص أو شرائط من الألياف الزجاجية، لتُصبح صلبةً عندما تجفّ.يتقولب الجصُ بشكلٍ جيِّدٍ وهُو أقلّ ميلاً للاحتكاك بالجسم.تعدّ جبائر الألياف الزجاجية أقوى وأخف وزنًا، وتستمر فترة أطوَل.يخفّ التورُّم بعد أسبوعٍ أو نحوه؛ثُمَّ يمكن استبدال جبيرة الجص أحيانًا بجبيرةٍ من الألياف الزجاجية لتناسب الطرف بشكل مُريحٍ أكثر.

يُعطى المُصابون الذين يحتاجون إلى جبيرة تعليمات خاصة للاعتناء بها؛وإذا لم يجر الاعتناء بالجبيرة بطريقةٍ صحيحةٍ، يمكن أن تحدث مشاكل؛فعلى سبيل المثال، إذا أصبحت الجبيرة رطبةً، قد تصبح الحشوة الواقية تحتها رطبةً، وقد يكون تجفيفها بالكامل مستحيلاً؛ونتيجة لذلك، يمكن أن يُصبح الجلد لينًا ويتشقق وقد تتشكل القرحات.كما أنَّه إذا أصبحت الجبيرة رطبةً أيضًا، يُمكن أن تتفكَّك وتُصبح عديمة الفائدة في وقاية المنطقة المُصابة وتثبيتها.

يطلب الأطباءُ من الأشخاص الحفاظ على الجبيرة مرتفعة قدر الإمكان على مستوى القلب أو فوقه، خُصوصًا في الساعات الـ 24 إلى 48 الأولى.كما ينبغي عليهم أيضًا أن يثنوا أصابع اليد ويمدّدوها أو أن يقومون بهزَّها بشكلٍ منتظمٍ؛حيث تساعد هذه الطرائق على تصريف الدَّم من الطرف المصاب، وبذلك تقي من التورُّم.

في حالاتٍ نادرةٍ، تُسبب الجبائر ألمًا وضغطًا أو خدرًا يبقى مستمرًا أو يتفاقم مع مرور الزمن،وينبغي الإبلاغ عن مثل هذا الألم إلى الطبيب مباشرةً.وقد تكون هذه الأَعرَاض نتيجة حدوث قرحة الضغط أو متلازمة الحيِّز.في مثل هذه الحالات، قد يُضطر الأطباءُ إلى إزالة الجبيرة وتطبيق واحدةٍ أخرى.

يمكن استخدامُ جبيرة لتثبيت بعض الخلوع المستقرة، خُصوصًا إذا احتاجت إلى التثبيت لبضعة أيَّامٍ فقط أو أقل.في أثناء المعالجة الأولية، تُستخدم الجبائر أيضًا لتثبيت الخلوع المتوسطة والشديدة مباشرةً، خُصوصًا الخلوع غير المستقرة جدًا، وذلك إلى أن يُمكن تقييم المُصاب بشكلٍ شاملٍ.تسمح الجبائر التي تغطي جزءًا من الطرف للمُصابين بتطبيق الثلج وبالحركة أكثر ممَّا تسمح به الجبيرة التي تُغطي كل الطرف،

وهي عبارة عن لوح طويل وضيق من الجبس أو الألياف الزجاجية أو الألمنيوم يجري تطبيقه مع لفافة أو شريطٍ مرنٍ.نظراً إلى أنَّ اللوح لا يُطوِّقُ الطرف بشكلٍ كاملٍ، يبقى هناك حيِّز لبعض التوسُّع بسبب التورُّم؛ولذلك لا يزيد هذا النوع من الجبائر من خطر الإصابة بمُتلازمة الحيِّز.يجري أولًا تثبيت بعض الإصابات التي تحتاج في نهاية المطاف إلى جبيرة تُغطي الطرف بشكل كامل عن طريق جبيرة تغطي جزءًا منه إلى أن يزول التورم.

يُمكن للوشاح في حد ذاته أن يُوفِّر بعض الدعم،ويُمكن للأوشحة أن تكون مفيدةً عندما يكون للتثبيت الكامل تأثيرات غير مرغوب فيها،فعلى سبيل المثال، إذا جرى تثبيت الكتف بشكلٍ كامل، فإن النُّسج حول المَفصِل قد تصبح متيبسةً، وفي بعض الأحيان خلال أيام، مما يمنع الكتف من الحركة (تُسمى الكتف المتجمدة).يحدُّ الوشاح من حركة الكتف والمرفق، ولكن يسمح بحركة اليد.

قد يُستخدَم رِبَاط، وهو قطعة من القماش أو شريط، مع وشاح لوقاية الذراع من التأرجح للخارج، خُصوصًا في الليل.يجري لف الرباط حول الظهر وفوق الجزء المصاب.

الاعتناء بالجبيرة