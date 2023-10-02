انحلال الرُّبَيدات

يحدث انحلال الرُّبيدات عندما تتفكَّك ألياف العضلات التي تضررت بسبب المرض أو الإصابة أو المواد السامة وتطلقُ محتوياتها في مجرى الدَّم.يمكن أن يتسبَّب المرض الشَّديد في حدوث إصابةٍ حادَّة في الكُلى.

وتنطوي الأَسبَاب الشائعة على إصابة العضلات وضَعف جريان الدَّم في الأنسجة المُتضرِّرة والأدوية والمواد السامة وحالات العدوى.

تنطوي الأسباب الأقل شيوعًا على عدم التوازن الشَّاردي واضطرابات الغدد الصماء والوراثة وممارسة التمارين الشديدة وارتفاع شديد في حرارة الجسم.

يمكن أن تشتمل الأَعرَاض على الألم العضلي والضَّعف والبول البني المحمر (أو بلون الشاي)، ولكن عددًا قليلًا من الأشخاص تكون لديهم جميع هذه الأعراض.

تنطوي المضاعفات الخطيرة على حدوث إصابة حادَّة في الكلية (والتي تُسمَّى أيضًا الفشل الكُلوي الحاد).

يُوضَع التَّشخيص من خلال الاختبارات الدَّمويَّة والبوليَّة.

تستهدف المُعالجَاتُ السَّبب وأيََ مضاعفات ناجمة عنه (على سبيل المثال، تُعالج إصابة الكلية الحادَّة بالسوائل عن طريق الوريد وبغَسل الكُلى في بعض الأحيان).

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الفشل الكُلوي).

تتطلب الوظيفة الطبيعيَّة للعضلات والهيكل العظمي التبادل السليم للكهارل (معادن مشحونة كهربائيًا مثل الصوديوم والبوتاسيوم) عبر خلايا العضلات (الخلايا العضليَّة).يُتيح هذا التبادل استقلاب الخلاياللأدينوزين ثلاثي الفوسفات (ATP) بشكلٍ كافٍ، وهو جزيء ضروري لنقل الطاقة داخل الخلايا وتزويد وظائف الجسم بالطاقة.

تتعطَّل العمليات التي تدعم الأداء الطبيعي لعضلات الهيكل العظمي في حال انحلال الرُّبيدات، بحيث تتفكك الخلايا العضلية وتطلق بعض محتوياتها في مجرى الدَّم، بما في ذلك:

كيناز الكرياتين (CK)، أحد البروتينات التي تزداد عند تضرُّر العضلات

الميوغلوبين، بروتين يحتوي على الحديد ينقل ويُخزِّن الأكسجين في الخلايا العضليَّة

الكهارل

تقوم الكُلى عندما تعمل بشكل طبيعي بترشيحٍ كاملٍ للميوغلوبين وكيناز الكرياتين الزائد من مجرى الدَّم من خلال التبول.يمكن للتراكيز المرتفعة للميوغلوبين في الدَّم أن تطغى على الكلى وتُلحق الضرر بها (مما يُسبب إصابة كلويَّة حادَّة) وبغيرها من الأعضاء.

يمكن أن يؤدي حدوث أيِّ شكلٍ من أشكال ضرر العضلات إلى انحلال الربيدات.تشتمل الأَسبَاب الأكثر شيوعًا لذلك الضَّرر على ما يلي:

يمكن لبعض الأدوية والمواد السامة (مثل: الستاتينات) أن تُسبِّبَ ضررًا مباشرًا في العضلات.بينما تزيد أدوية ومواد سامَّة أخرى من مستويات الأدوية التي يمكن أن تُلحق الضرر بالعضلات (مثل التفاعلات الدوائية التي تنطوي على المضادَّات الحيوية).مازالت توجد أدوية ومواد سامة أخرى تُلحق الضرر بالعضلات بشكل غير مباشر من خلال تقييد إمدادات الدَّم إلى تلك العضلات.على سبيل المثال، قد يبقى الأشخاص الذين يكونون مُخدَّرين وغير مُتحرِّكين بعد استعمال أدوية مثل: العوامل المُضادَّة للقلق أو مضادَّات الذُّهان أو الكوكايين أو الأمفيتامينات أو الكحول، في نفس الوضعيَّة لساعات، ممَّا قد يؤدي إلى انضغاط بعض العضلات وأوعيتها الدَّمويَّة وتضرُّرها.

تنطوي الأسباب الأقل شيوعًا لانحلال الرُّبيدات على:

أعراض انحلال الربيدات الأَعرَاض الثلاثة التقليدية لانحلال الربيدات هي الشُّعور بآلام في العضلات، وبالضَّعف، ولون البول البُنِّي المُحمَر أو بلون الشاي (ناجم عن ارتفاع مستويات بروتين الميوغلوبين المصطبغ باللون الأحمر في الدَّم). إلَّا أنَّ هذه الأَعرَاض الثلاثة تظهر عند أقل من 10٪ من الأشخاص المصابين بانحلال الرُّبيدات. تتباين أعراض الإصابة بانحلال الربيدات، وإن العديد من الأشخاص لا يعانون من شكاوى عضليَّة على الإطلاق.ويميل الانحلال عند حدوثه إلى الشُّعور بألمٍ في عضلات الكتفين والفخذين وأسفل الظهر والرَّبلتين. وتختلف العلاماتُ والأعراض الأخرى باختلاف سبب الإصابة العضليَّة الأصليَّة وباختلاف مُضَاعَفات تلك الإصابة (مثل، الحُمَّى عند الأشخاص المصابين بعدوى أو بتغيُّراتٍ في اليقظة عند الأشخاص المُتسمِّمين). تُعدُّ إصابة الكلية الحادَّة من الحالات الشَّئع حدوثها عند 15 - 50 ٪ من الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات انحلال الربيدات.ويكون انحلال الربيدات أكثر تعقيدًا في بعض الأحيان نتيجة حدوثالتخثُّر المنتثر داخل الأوعية ووجود جلطات دمويَّة صغيرة في الأوعية الدَّمويَّة في أنحاء الجسم.