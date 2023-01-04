اليرقان عند البالغين

يبدو الجلد وبياض العينين أصفرًا عند الأشخاص المصابين باليرقانيحدث اليرقان عند وجود كميَّة كبيرة من البيليروبين (الصباغ الأصفر) في الدَّم، وهي حالةٌ تسمَّى فرط بيليروبين الدَّم.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن داء الكبد واليرقان عند حديثي الولادة).

اليرقان الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

يتشكَّل البيليروبين عند تفكُّك الهيموغلوبين (أحد أجزاء خلايا الدَّم الحمراء الذي يحمل الأكسجين) كجزءٍ من عمليَّة طبيعيَّة لإعادة تدوير خلايا الدَّم الحمراء القديمة أو المُتضرِّرة.ويُحمَلُ البيليروبين في مجرى الدَّم إلى الكبد، ويُطرح في الصفراء (العصارة الهضمية التي ينتجها الكبد).ثم يَجرِي نقل البيليروبين عبر الأقنية الصفراويَّة إلى السبيل الهضمي، حيث يمكن طرحه من الجسم.يجري طرح معظم البيليروبين في البراز، ولكن تُطرَح كميَّة صغيرة منه في البول.وإذا تعذَّر نقل البيليروبين من خلال الكبد والأقنية الصفراويَّة بالسرعة الكافية، فإنَّه يتراكم في الدَّم ويترسَّب في الجلد.وتكون النتيجة هي حدوث اليرقان.

كما يتحوَّل لون البول عند الكثير من الأشخاص المصابين باليرقان إلى اللون الدَّاكن ويُصبح البراز فاتحَ اللون.تحدث هذه التغيُّرات عندما يؤدي الانسداد أو أيَّة مشكلةٍ أخرى إلى منع طرح البيليروبين في البراز، ممَّا يَتسبَّب في طرح كميَّةٍ أكبر من البيليروبين عبر البول.

يؤدي ارتفاع مستويات البيليروبين إلى احتمال تراكم المواد التي تتشكل عند تفكَّك الصفراء، ممَّا يُسبِّبُ الحِكَّة في الجسم.ولكنَّ الإصابة باليرقان في حدِّ ذاته تُسبِّبُ ظهور بعض الأعراض الأخرى عند البالغين.إلَّا أنَّ مستويات البيليروبين المرتفعة عند حديثي الولادة المصابين باليرقان (فرط بيليروبين الدَّم) يمكن أن تُسبِّب ضررًا في الدماغ يُسمَّى اليرقان النَّوَوي.

كما أنَّ الكثير من الاضطرابات التي تُسبِّبُ اليرقان، ولاسيَّما أمراض الكبد الشديدة، تُسبِّبُ أعراضًا أخرى أو مشاكل خطيرة.يمكن أن تنطوي هذه الأَعرَاض عند المصابين بالكبد على الغثيان والتقيؤ وألَم البَطن وظهور أوعية دمويَّة صغيرة عنكبوتيَّة تكون واضحةً في الجلد (ورم وعائي عنكبوتي).وقد يُعاني الرجال من تضخُّم الثديين وانكماش الخُصيَتين وحدوث نموٍّ لشعر العانة شبيه بنموِّه عند النساء.

الورم الوعائي العنكبي الصورة Image provided by Thomas Habif, MD.

يمكن أن تنطوي المشاكل الخطيرة النَّاجمة عن مرض كبدي على:

استسقاء البطن: تجمُّع السوائل داخل البطن

اعتلال خثري: ميل إلى النَّزف أو التَّكدُّم

الاعتلال الدِّماغي الكبدي: تدهور وظيفة الدِّمَاغ نتيجة حدوث خلل في الوظيفة الكبديَّة، ممَّا يؤدِّي إلى تراكم المواد السامَّة في الدَّم ووصولها إلى الدماغ حيث تتسبَّب بحدوث تغيُّرات في الوظيفة العقليَّة (مثل التَّخليط الذِّهنِي والنُّعاس)

فرط ضغط الدَّم البابي: ارتفاع ضغط الدَّم في الأوردة التي تحمل الدَّم إلى الكبد، والذي قد يؤدي إلى حدوث نزفٍ في المريء وأحيانًا في المعدة

وقد يبدو لون بشرة الأشخاص الذين يتناولون كمياتٍ كبيرةٍ من الطعام الغني ِّبالبيتا كاروتين (مثل الجزر والكوسا وبعض أنواع البطيخ) خفيف الاصفرار دون أن يتحوَّل لون بياض أعينهم إلى اللون الأصفر.لا تُعدُّ هذه الحالة إصابةً باليرقان ولا علاقة لها بأمراض الكبد.

هل تعلم...

تشخيص اليرقان يُعدُّ اليرقان من الحالات الواضحة، ولكنَّ تحديد سببه يحتاج إلى فَحص الطَّبيب وإجراء الاختبارات الدَّمويَّة وفي بعض الأحيان إلى اختباراتٍ أخرى. العَلامات التَّحذيريَّة تكون الأَعرَاض التالية مدعاةً للقلق عند الأشخاص المصابين باليرقان مثل: ألم شديد في البطن و الشعور بالألم عند الجسّ

التغيرات في الوظيفة العقليَّة، مثل النعاس أو التَّهيُّج أو التَّخليط الذهنِي

ظهور الدَّم في البراز أو يصبح البراز أسود قطراني

ظهور الدَّم في القيء

الحُمَّى

الميل إلى التَّكدُّم أو النَّزف بسهولة، ممَّا يؤدِّي في بعض الأحيان إلى ظهور طفح جلدي أرجواني محمر مُكوَّن من نقاط صغيرة أو لطخاتٍ أكبر (التي تشير إلى حدوث نزفٍ في الجلد) متى ينبغي مراجعة الطبيب يجب مراجعة الطَّبيب في أقرب وقتٍ ممكن عند وجود علامات تحذيرٍ عند الأشخاص.بينما ينبغي على الأشخاص مراجعة الطبيب في غضون أيام قليلة عند عدم وجود علامات تحذير. ما الذي سيقومُ به الطبيب يستفسر الأطبَّاء في البداية عن الأعراض التي يُعاني منها الشخص وعن تاريخه الصحِّي.ثم يقوم الطبيب بإجراء الفحص السريري.وتُشير النَّتائج التي يحصلون عليها من استطلاع التاريخ الصحِّي ومن الفحص السَّريري غالبًا إلى السَّبب وإلى الاختبارات التي قد يكون من الضروري إجراؤها (انظر جدول بعض أسباب وسمات اليرقان). ويستفسر الأطبَّاء عن توقيت بَدء الإصابة باليرقان ومدَّة الإصابة به.كما يستفسرون عن توقيت بَدء تغيُّر لون البول إلى الدَّاكن (والذي يحدث قبل حدوث اليرقان غالبًا).ويُسألُ الأشخاص عن ظهور أعراضٍ أخرى، مثل الحِكَّة والتَّعب وحدوث تغيُّرات في البراز والشُّعور بألَم في البَطن.يكون الأطبَّاء مهتمِّين بشكلٍ خاص بالأَعرَاض التي تشير إلى وجود سببٍ خطير.مثل، نقص مفاجئ للشهية وغثيان وقيء وألَم البَطن وحمَّى تشير إلى إصابةٍ بالتهاب الكبد وخصوصًا عند الشباب والأشخاص الذين يعانون من عوامل الخطر للإصابة بالتهاب الكبد.يُعاني الأشخاص المصابون بانسدادٍ في القناة الصفراويَّة عادةً من حُمَّى وآلام شديدة ومستمرَّة في الجزء الأيمن العلوي من البطن تشير إلى التهاب الأقنية الصفراويَّة الحاد (عدوى الأقنية الصفراويَّة).يُعدُّ التهاب الأقنية الصفراوية الحاد من الحالات الطبيَّة الإسعافيَّة. ويستفسر الأطبَّاء عن وجود معاناةٍ من اضطراباتٍ كبديَّة وعن الخضوع لجراحةٍ تشتملُ الأقنية الصفراويَّة وعن استعمال دواءٍ قد يُسبِّب اليرقان (مثل، الأدوية الموصوفة أموكسيسيلين / كلافولانات و كلوربرومازين أزاثيوبرين وموانع الحمل الفموية والكحول والأدوية غير الوصفيَّة والأعشاب الطبيَّة ومنتجات عشبيَّة أخرى مثل أنواع الشاي).كما أنَّ معرفة ما إذا كان أفراد العائلة قد أُصيبوا باليرقان أو باضطراباتٍ كبديَّةٍ أخرى قد يُساعد الأطباء على تحديد وجود اضطرابات كبدٍ وراثيَّة. ونتيجة كون التهاب الكبد من الأَسبَاب الشَّائعة، يقوم الأطبَّاء بالاستفسار بشكلٍ خاص عن الحالات التي تزيد من خطر التهاب الكبد، مثل: العمل في مركز الرعاية النَّهاريَّة

الإقامة أو العمل في مؤسسة تحتوي على مقيمين لفترة طويلة، مثل مرفق رعاية الصحة النَّفسيَّة أو السجن أو مرفق الرعاية الطويلة الأمد

العيش أو السفر إلى منطقة تنتشر فيها الإصابة بالتهاب الكبد

ممارسة الجنس الشَّرجي

تناول المحار النيِّء

حقن الأدوية الغير مشروعة أو الترويحية

الخضوع لجلسات غَسل الكُلى

مشاركة شفرات الحلاقة أو فراشي الأسنان

إجراء الوشم أو ثقب الجسم

العمل في مرفق الرعاية الصحية دون تلقيح مُسبَق ضد التهاب الكبد

إجراء نقل للدَّم قبل عام 1992

ممارسة الجنس مع شخصٍ مصابٍ بالتهاب الكبد

تاريخ ولادة الشخص بين عامي 1945 و1965 يتحرَّى الأطبَّاء أثناء الفَحص السَّريري عن علامات لوجود اضطرابات خطيرة (مثل الحُمَّى والانخفاض الشديد في ضغط الدَّم وتسرُّع معدَّل ضربات القلب) وعن علامات حدوث ضَعف كبير في وظائف الكبد (مثل سهولة التَّكدُّم وظهور طَفح من نقاط صغيرة أو لطخات أو حدوث تغييرات في الوظيفة العقليَّة).يضغط الأطبَّاء بلطفٍ على البطن للتَّحرِّي عن وجود كتل والشعور بألم عند الجسِّ وعن التَّورُّم وعن حالات شاذَّة أخرى مثل تضخُّم الكبد أو الطحال. الجدول بعض أسباب وملامح اليرقان الاختبارات تشمل الاختباراتُ على ما يلي: اختبارات دمويَّة لتقييم مدى كفاءة عمل الكبد وحجم الضَّرر الذي أصابه (اختبارات الكبد)

إجراء اختبارات تصوير عادةً مثل التصوير بتخطيط الصَّدى أو التصوير المقطعي المحوسَب أو التصوير بالرَّنين المغناطيسي

خزعة أو تنظير البطن في بعض الأحيان تشتمل اختبارات الكبد (وتُسمَّى أيضًا اختبارات إنزيم الكبد) على قياس مستويات الدَّم من الإنزيمات وغيرها من المواد التي ينتجها الكبد.تساعد هذه الاختبارات الأطباء على تحديد ما إذا كان السبب هو وجود خلل في الكبد أو انسداد القناة الصفراويَّة.ومن الضروري عادةً إجراء اختبارات تصوير عند وجود انسداد في القناة الصَّفراويَّة، مثل تخطيط الصَّدى. وتُجرى اختباراتٌ دمويَّةٌ أخرى وفقًا للاضطراب الذي اشتبه الطبيب بوجوده ولنتائج الفحص والاختبارات الأوَّليَّة.يمكن أن تنطوي الاختبارات على ما يلي: اختبارات لتقييم قدرة الدَّم على التخثُّر (زمن البروثرومبين وزمن تجلُّط الدَّم الجزئي)

اختبارات للتَّحرِّي عن فيروسات التهاب الكبد أو عن الأجسام المضادة غير الطبيعية (النَّاجمة عن اضطرابات المناعة الذاتيَّة)

تعداد الدَّم الكامل

استنبات الدَّم للتَّحرِّي عن وجود عدوى في مجرى الدَّم

فحص عَيِّنَة من الدَّم تحت المجهر للتَّحرِّي عن وجود تخريب شديد في خلايا الدَّم الحمراء يُجرى تصوير بتخطيط الصدى للبطن غالبًا في البداية عند وجود ضرورة للتصوير.حيث يمكن لهذا الاختبار كشف وجود الانسدادات في الأقنية الصفراويَّة عادةً.وقد يُجرى بدلًا من ذلك اختبار التصوير المقطعي المحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي. وإذا أظهر تخطيط الصدى وجود انسدادٍ في القناة الصفراويَّة، فقد يكون من الضروري إجراء اختبارات أخرى لتحديد السبب.حيث يُستَعملُ عادةً (تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة بالرَّنين المغناطيسيّ ) أو (تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة التنظيري بالطريق الراجِع).فتصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة بالرَّنين المغناطيسيّ هو تصوير بالرنين المغناطيسي للأقنية الصفراويَّة والبنكرياس، حيث يُجرى باستعمال تقنيَّاتٍ متخصِّصة تؤدي إلى ظهور السَّائِل الموجود في الأقنية الصَّفراويَّة مُشرقًا بينما تبدو الأنسجة المحيطة داكنة.وبالتالي، يُوفِّر تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة بالرَّنين المغناطيسيّ صورًا أفضل للأقنية مقارنةً بصور الرنين المغناطيسي التَّقليديَّة.ويحتاج تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة التنظيري بالطريق الراجِع إلى إدخال أنبوب مشاهدةٍ مرن (منظار داخلي) من خلال الفم إلى الأمعاء الدقيقة، ويَجرِي حقن عامل تباين ظليل للأشعة من خلال أنبوب إلى الأقنية الصَّفراويَّة والبنكرياسيَّة.ثم يَجرِي أخذ صورة بالأشعَّة السينيَّة.ويُفضَّل استعمال تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة بالرَّنين المغناطيسيّ عادةً عند توفُّره وذلك لأنَّه أكثر دقَّةً وأمانًا.ولكن قد يجري استعمال تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة التنظيري بالطريق الراجِع لأنَّه يُمكِّن الأطبَّاء من استئصال عيِّنة الخزعة وإزالة الحصوة أو القيام بإجراءاتٍ أخرى. ومن الضروري إجراء خزعة للكبد في حالاتٍ نادرة.ويمكن إجراؤه عند الاشتباه في وجود أسباب معينة (مثل التهاب الكبد الفيروسي أو استعمال دواء أو التَّعرُّض لسموم) أو عندما يكون التشخيص غير واضح بعد حصول الأطباء على نتائج اختباراتٍ أخرى. ويمكن إجراء تنظير للبطن عند فشل الاختبارات الأخرى في تحديد سبب تَعَطُّل جريان الصَّفراء.وللقيام بهذا الإجراء، يقوم الأطباء بإجراء شِقٍّ صغيرٍ تحت السُّرَّة مباشرةً وإدخال أنبوب مشاهدة (المنظار) لفحص الكبد والمرارة مباشرة.ونادرًا ما توجد ضرورةٌ لإجراء شِقٍّ أكبر (يُسمَّى الإجراء فتح البطن).

علاج اليرقان معالجة السَّبب

معالجة الحِكَّة من خلال استعمال الكولسترامين

معالجة انسداد القناة الصفراويَّة من خلال فتحها (من خلال تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة التنظيري بالطريق الراجع ERCP). يجري علاج الاضطراب الكامن وأيَّة مشاكل يُسبِّبها عند الضرورة.يمكن أن يزول اليرقان النَّاجم عن التهاب كبد فيروسي حاد بشكلٍ تدريجي من دون علاج، كما يحدث تحسُّنٌ في حالة الكبد.إلَّا أنَّ التهاب الكبد قد يصبح مزمنًا حتى بعد التعافي من اليرقان.لا يحتاج اليرقان تحديدًا إلى علاجٍ عند البالغين (على عكس الأطفال حديثي الولادة، انظرفرط بيليروبين الدم). تزول الحِكَّة بشكلٍ تدريجيٍّ مع تحسُّن حالة الكبد عادةً.قد يُفيد الاستعمال الفموي للكولسترامين إذا كانت الحِكَّة مزعجة.إلَّا أنَّه لا توجد فائدةٌ من استعمال الكولسترامين عند وجود انسداد كامل في القناة الصفراويَّة. ويمكن القيام بإجراءٍ لفتح القناة الصَّفراويَّة عندما يكون السبب هو وجود انسدادٍ فيها.يمكن القيام بهذا الإجراء عادةً من خلال تصوير البنكرياس والقنوات الصفراوية التنظيري بالطريق الراجع، وذلك باستعمال أدوات مُحلزنة من خلال المنظار الدَّاخلي.

أمور أساسية بالنسبة لكبار السن: اليرقان قد لا يُؤدي الاضطراب المُسبِّب لليرقان عند كبار السِّنِّ إلى ظهور نفس الأعراض التي تظهر عادةً عند الشباب، أو قد تكون الأعراض خفيفةً أو يَصعُبُ تمييزها.فمثلًا، تكون معاناة كبار السنِّ المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي الحاد من ألم البطن أدنى بكثير من معاناة الشباب غالبًا.قد يقوم الأطبَّاء بتشخيص التخليط الذهني الذي أصاب كبار السنِّ على أنَّه خرفٌ عن طريق الخطأ دون أن يُدركوا أنَّ السبب هو الاعتلال الدِّماغي الكبدي.وهذا يعني أنَّ الأطباء قد لا يدركون أنَّ وظيفة الدماغ تتدهور لأن الكبد عاجزٌ عن عزل المواد السامَّة من الدَّم (كما يحدث عادةً)، وبالتالي، فإنَّ المواد السامة يمكن أن تصل إلى الدِّماغ. ينجم اليرقان عند كبار السنِّ عادةً عن انسداد الأقنية الصَّفراويَّة التي يوجد احتمالٌ كبيرٌ لأن تتحوَّل إلى سرطان.ويشتبه الأطباء في أنَّ سبب الانسداد هو السرطان عند حدوث نقص في الوزن عند كبار السن ومجرَّد وجود حِكَّة بسيطة وعدم الشعور بألَم في البَطن ووجود كتلة فيه.