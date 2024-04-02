آثار الشيخوخة على الفم والأسنان

مع التقدم في العمر قد تتراجع حاسة الذوق.يمكن لبعض البالغين الأكبر سنًا أن يشعروا بتراجع قوة حاسة التذوق لديهم، ولذا يعمدون إلى إضافة المزيد من التوابل أو الملح إلى الطعام، وهو ما قد يلحق الضرر بصحتهم، أو قد يلجؤون إلى تناول أطعمة ساخنة جدًّا ما قد يُسبب حروقاً في اللثة.

كما قد يعاني بعض البالغين الأكبر سنًا من اضطرابات معينة تؤثِّر في قدرتهم على تذوق الطعام، وقد يحدث ذلك أيضًا بسبب تناول أدوية محددة.تتضمن هذه الاضطرابات أيضًا:

أما الأدوية التي تؤثِّر في الذوق فنذكر منها تلك المستخدمة في مُعالَجَة ارتفاع ضغط الدَّم (مثل كابتوبريل)، أو مُعالَجَة ارتفاع الكوليسترول (مثل الستاتينات)، أو أدوية الاكتئاب.

كما تهترئ طبقة ميناء الأسنان مع التقدم في السن، مما يجعل الأسنان عرضة للنخر والأذى.يُعد فقدان الأسنان السبب الرئيسي لتراجع قدرة البالغين الأكبر سنًا على المضغ، وبذلك عدم الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية.عندما يفقد البالغون الأكبر سنًا أسنانهم، ينحسر الجزء العظمي الذي كان يثبت الأسنان في مكانها بشكل تدريجي ولا يحافظ على ارتفاعه السابق.

يحدث بعض التراجع في إنتاج اللعاب مع التقدم في السن، كما يمكن لتناول بعض الأدوية أن يقلل أكثر من إنتاج اللعاب.يؤدي التراجع في إنتاج اللعاب إلى الإصابة بـ جفاف الفم xerostomia.ينجم عن ذلك ترقق اللثة وانحسارها.يزيد جفاف الفم وانحسار اللثة من خطر الإصابة بالنخور السنية.ويعتقد بعض الخبراء أيضًا أن بأن جفاف الفم يجعل بطانة المريء أكثر عرضة للإصابات المختلفة.

يستطيع الكثير من البالغين الأكبر سنًا المحافظة على أسنانهم رغم إصابتهم بجفاف الفم وانحسار اللثة، وخاصة الذين لا يعانون من نخور سنية أو التهاب النسج الداعمة للأسنان.غالبًا ما سيحتاج البالغون الأكبر سنًأ الذين يفقدون بعض أو جميع أسنانهم لتعويضات سنية جزئية أو كاملة و/أو زرعات.

يُعد التهاب النسج الداعمة للأسنان السبب الرئيسي لفقدان الأسنان عند كبار السن.التهاب النسج الداعمة للأسنان هو مرض مدمر للثة والنسج العظمية المحيطة بها، وينجم عن التراكم المزمن للبكتيريا.من المرجح أن تحدث عند الأشخاص الذين يعانون من سوء نظافة الفم ، والأشخاص الذين يدخنون ، والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات معينة ، مثل داء السكري، أو سوء التغذية، أو اللوكيميا، أو عدوى HIV.ويمكن لحالات العدوى السنية الناجمة عن البكتيريا أن تؤدي في حالات نادرة إلى جيوب قيحية (خراجات) في الدماغ، وخثار الجيب الكهفي cavernous sinus thrombosi، والحمى مجهولة السبب، والتهاب الشغاف عند الأشخاص المصابين بشذوذات قلبية شديدة محددة.

(انظر أيضًا بيولوجيا الفم وبيولوجيا الأسنان.)