الالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى هُوَ عدوى في الرئة تحدُث عند الأشخاص الذين جرى إدخالهم إلى المستشفى، وعادةً بعد نحو يومين أو أكثر من الإقامة فيها.
يمكن للعديد من البكتيريا والفيروسات وحتى الفطريات أن تسبب الالتهاب الرئوي عند الأشخاص الذين يقيمون في المستشفيات.
العَرَض الأكثر شيوعًا هو السعال المُنتج للبلغم، ولكن تشيع أيضًا أعراض أخرى مثل ألم الصدر والقشعريرة والحمى وضيق النفس.
يستند تشخيص الحالة إلى الأَعرَاض عندَ الشخص ونتائج التصوير بالأشعَّة السِّينية أو التصوير المقطعي المُحوسَب للصدر.
تُستخدَمُ المضادات الحيوية، أو المضادات الفيروسية، أو المضادات الفطرية، وذلك استنادًا إلى المكروب الأكثر ميلاً لأن يُسبب الالتهاب الرئويّ.
يكون الالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى أكثر شدةً عادةً من الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع، وذلك لأن المكروبات المُعدِيَة تميل إلى أن تكون أكثر عدوانية،كما أنها أيضًا أقل ميلاً للاستجابة للمضادَّات الحيوية (تسمى مقاومة المضادات الحيوية)، لذلك يصعب علاجها.بالإضافة إلى ذلك، يميل الأشخاص في المستشفيات إلى أن يكونوا أكثر مرضاً وإن كانوا غير مصابين بالالتهاب الرئويّ، وذلك بالمُقارنة مع الذين يعيشون في المجتمع، وبالتالي يكونون غير قادرين على محاربة العدوى.
(انظُر أيضًا لمحة عامة عن الالتهاب الرئوي).
عوامل خطر الالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى
يُواجهُ المرضى الذين يجري إدخالهم إلى المستشفى وحالاتهم شديدة، خُصوصًا إذا كان لديهم مرض آخر يتطلب العلاج بالمنفسة (جهاز تنفس)، زيادةً في خطر اكتساب الالتهاب الرئويّ في أثناء تواجدهم في المستشفى.تنطوي عوامل الخطر الأخرى على:
مُعالجة سابقة بالمُضادات الحيوية
مرض مُرافِق Coexisting، مثل خلل وظيفي في القلب أو الرئة أو الكبد
العُمر الذي يزيد عن 70 عاماً
جراحة حديثة للبطن أو الصدر
احتمال استخدام مثبطات مضخة البروتون (أوميبرازول omeprazole أو إسوميبرازول esomeprazole أو لانسوبرازول lansoprazole أو بانتوبرازول pantoprazole ) لعلاج داء الارتجاع المعدي المريئي gastroesophageal reflux disease
وَهَن
الوعي الاكتئابي (depressed consciousness)
استنشاق جزيئات دقيقة من الفم إلى المَسالِك الهَوائيَّة (شفط)
يمكن للمكروبات التي لا تسبب عادةً الالتهاب الرئوي عندَ الأشخاص السليمين أن تُسبب الالتهاب الرئوي عند الأشخاص المقيمين المستشفى أو يُعانون من الوَهَن، وذلك لأنَّ الجهاز المناعيّ عند العديد من هؤلاء الأشخاص يكُون أقل قدرةً على مُقاوَمة العدوى.تستنِدُ المكروبات الأكثر احتمالًا إلى ما هي الأنواع السائدة في المستشفى وأحيانًا إلى الأمراض الأخرى التي يعاني منها الشخص.
الالتهاب الرئوي المرتبط بجهاز التنفس الاصطناعي هو حالة التهاب رئوي تحدث بعد 48 ساعة على الأقل من وضع الشخص على جهاز التنفس الصناعي (التهوية الميكانيكية أو التنبيب الرغامي) أو في غضون 48 ساعة من فصلهم عن جهاز التنفس الاصطناعي.غالبًا ما ينطوي الالتهاب الرئوي المرتبط بجهاز التنفس الاصطناعي على كائنات دقيقة أكثر مقاومة (للأدوية) ومآلات أسوأ من حالات الالتهاب الرئوي المكتسبة من المستشفى.
أسباب الالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى
يكُون الالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى أكثر شُيُوعًا لأن ينجم عن البكتيريا التالية:
العنقوديَّة الذهبيَّة (بما فيها العنقوديَّة الذهبيَّة Staphylococcus aureus المُقاوِمَة للميثيسيلين [MRSA]).
البكتيريا سلبية الغرام، مثل الزَّائفة الزنجاريَّة والمُستَدمية النَّزلية
تكُون العنقودية الذهبيَّة المُقاوِمَة للميثيسيلين والزَّائفة الزنجاريَّة P. aeruginosa، والبكتيريا المعوية سلبية الغرام الأخرى مُقاوِمَةً لمُضادات حيوية مُعيَّنة غالبًا.
تجري الإشارة بشكل متزايد إلى الفيروسات والفطريات كأسباب للالتهاب الرئوي المكتسب في المستشفى.
أعراض الالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى
تكون الأعراض بشكل عام هي نفس أعراض الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع:
الشعور العام بالضعف (توعُّك)
السعال الذي يُنتج البلغم (مخاط لزج ومتغيّر اللون)
ضيق النفس
حُمَّى
قشعريرة
ألم في الصدر
قد يكون التعرف إلى الالتهاب الرئوي المكتسب في المشفى أكثر صعوبة للأطباء، وذلك بالمقارنة مع الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع،فعلى سبيل المثال، قد يكون العديد من الأشخاص في المستشفيات الذين يُصابون بالتهاب رئوي، مثل البالغين الأكبر سنًا والذين لديهم أنابيب التنفس والذين يستخدمون المنفسة والذين يعانون من الخرف والذين تكون حالاتهم حرجة جدًّا، غير قادرين على وصف أعراض مثل ألم الصدر وضيق النفس والضعف.في هذه الحالات، غالبًا ما يُشتَبه بالإصابة بالالتهاب الرئوي استنادًا إلى الحمى وإلى زيادة معدل التنفس ومعدل ضربات القلب.
كما قد يُعاني البالغون الأكبر سنًا المُصابون بالالتهاب الرئوي من التَّخليط الذهنِي وضعف الشَّهية والتململ والهياج والسقوط وسلس البول أيضًا.
هل تعلم...
تشخيص الالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى
تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية أو التصوير المقطعي المحوسب.
استنبات الدَّم أحيانًا
تنظير القصبات أو بزل الصدر thoracentesis في بعض الأحيان
يستنِدُ تشخيص الالتهاب الرئويّ المُكتسب في المستشفى إلى الأَعرَاض عندَ الشخصِ ونتائج تصوير الثديّ بالأشعَّة السِّينية أو التصوير المقطعيّ المُحوسَب.يأخذ الأطباءُ عينة من الدم بحيث يستطيعون مُحاولة استنبات البكتيريا في المختبر والتعرف إليها عادةً.
قد تكون حالة المصابين بالالتهاب الرئويّ المُكتسب في المستشفى شديدةً، لذلك قد يحتاج الأطباء إلى التعرف إلى المكروب الذي يسبب الالتهاب الرئوي من أجل تحديد المُعالجة الأفضل؛ولهذه الأسبَاب، يستخدم الأطباء أحيانًا تنظير القصبات للحُصول على عيناتٍ من داخل الرئة نفسها لمُحاولة التعرف إلى المكروب.في أثناء تنظير القصبات، يجري إدخال أنبوب مُعاينة مرن في الرغامى والرئتين،ثم يجري جمع عينات من القيح أو المُفرَزات أو حتى من نسيج الرئة لتفحصها.إذا لم تكن هناك مُفرَزات واضحة، يمكن غسل منطقة من الرئة بسائل، ويُمكن استرجاع هذا السائل للتحليل لاحقاً (إجراء يسمى غسل القصبات والأسناخ bronchoalveolar lavage).إذا تجمَّع سائل في بطانة الرئة (يُسمَّى انصشباب جنبيّ pleural effusion)، قد يضع الأطباء إبرةً في الصدر لجمع هذا السَّائل للاستنباته (يُسمَّى الإجراء بزل الصدر).
علاج الالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى
المضادَّات الحيوية
تكُون معالجة الالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى بالمضادات الحيوية التي يجري اختيارها استنادًا إلى أية مكروبَات هي الأكثر ميلاً لأن تكون السبب، وإلى عوامل الخطر المحددة عند الشخص.وﻳﻤﻜﻦ وﺿﻊ المرضى الذين تكون حالاتهم خطيرة ﻓﻲ وﺣﺪة العناية المركزة وأﺣﻴﺎﻧﺎً يُستخدم جهاز التنفس الصناعي.تنطوي المُعالَجات على المضادات الحيوية عن طريق الوريد والأكسجين والسوائل عن طريق الوريد.
قد يُعالج الأشخاص بنوعين أو أكثر من مُضادات حيوية في نفس الوقت.
مسائل نِهَاية الحياة بالنسبة إلى الالتهاب الرئويّ الخطير
تكون حالات بعض المصابين بالالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى شديدةً جدًا.غالبًا ما يُعالج الالتهاب الرئوي بمضادات حيوية قوية، وإذا لزم الأمر، عن طريق المنفسة.قد لا يرغب المرضى الذين يتوقع أن يموتوا قريبًاً في تلقي مثل هذا العلاج العدواني.ينبغي أن يناقش الأشخاص الذين لديهم اضطرابات شديدة أو تُنذر بنهاية الحياة مع أطبائهم وأفراد عائلاتهم رغباتهم في معالجة الالتهاب الرئوي أو مُضاعفات خطيرة أخرى في أثناء إقامتهم في المستشفى.
مآل الالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى
على الرغم من تلقي مُعالَجة ممتازةً، إلا أنه تقضي نسبة عالية من المصابين بالالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفيات نحبها،ولكن، ترتبط الوفاة غالبًا بالمشاكل الصحية الكامنة التي سمحت بحدوث الالتهاب الرئوي (على سبيل المثال، سرطان منتشر).
أضواء على الشيخوخة: الالتهاب الرئوي
يحدث الالتهاب الرئوي بشكل أكثر شيوعًا عند البالغين الأكبر سنًا بالمقارنة مع البالغين الأصغر سنًا، كما أنه يميل إلى أن يكون أكثر خطورة أيضًا،حيثُ تنتشر العدوى خارج الرئتين عند الكثير من البالغين الأكبر سنًأ.
يمتلك البالغون الأكبر سنًا جهازًا مناعيًا ضعيفًا ضد العدوى.ولا تكون الآليات التي تتخلص من المكروبات في مجاري الهواء فعالةً عند البالغين الأكبر سنًا بالمُقارنة مع فعَّاليتها عند البالغين الأصغر سنًا.قد يجعل الضعفُ السعالَ أقلّ شدَّةً،كما تُضعف الشيخوخة الجهازَ المناعي أيضًا.تنطوي شريحة البالغين الأكبر سنًا الذين يواجهون زيادةً في خطر الإصابة بالالتهاب الرئويّ على:
يمكن الوقاية من العدوى ببعض المكروبات التي تسبب الالتهاب الرئوي عن طريق أخذ اللقاحات،لذلك ينصح الأطباء الأشخاص في عمر 65 عامًا أو أكبر بأخذ لقاح المكورات الرئوية.كما ينبغي على المرضى في عمر أصغر من 65 عامًا ولديهم حالات طبية تجعلهم يواجهون زيادة في خطر الإصابة بالالتهاب الرئويّ، أخذ اللقاح أيضًا.كما يوصي الأطباء الأشخاص لا سيما البالغين الأكبر سنًا بأخذ لقاح كوفيد-10 ولقاح الأنفلونزا السنوي أيضًا، وذلك لأن فيروس الأنفلونزا يمكن أن يتسبب أيضًا في الالتهاب الرئوي أو يسهم فيه.يُوصف لقاح الفيروس المخلوي التنفُّسي للبالغين الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر، وذلك بناءً على الصناعة المشتركة للقرار السريري.
يُعالَجُ معظم البالغين الأكبر سنًا الذين يصابون بالالتهاب الرئوي في المستشفى بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد.يمكن أن يجعل الالتهاب الرئوي البالغين الأكبر سنًا عرضةً للإصابة بأمراض شديدة وبسرعة، ويكون البالغون الأكبر سنًا أكثر ميلًا لأن تكون استجابتهم للمضادات الحيوية عن طريق الفم أقلّ.