الالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى

يُواجهُ المرضى الذين يجري إدخالهم إلى المستشفى وحالاتهم شديدة، خُصوصًا إذا كان لديهم مرض آخر يتطلب العلاج بالمنفسة (جهاز تنفس)، زيادةً في خطر اكتساب الالتهاب الرئويّ في أثناء تواجدهم في المستشفى.تنطوي عوامل الخطر الأخرى على:

مُعالجة سابقة بالمُضادات الحيوية

مرض مُرافِق Coexisting، مثل خلل وظيفي في القلب أو الرئة أو الكبد

العُمر الذي يزيد عن 70 عاماً

جراحة حديثة للبطن أو الصدر

احتمال استخدام مثبطات مضخة البروتون (أوميبرازول omeprazole أو إسوميبرازول esomeprazole أو لانسوبرازول lansoprazole أو بانتوبرازول pantoprazole ) لعلاج داء الارتجاع المعدي المريئي gastroesophageal reflux disease

وَهَن

الوعي الاكتئابي (depressed consciousness)

استنشاق جزيئات دقيقة من الفم إلى المَسالِك الهَوائيَّة (شفط)

يمكن للمكروبات التي لا تسبب عادةً الالتهاب الرئوي عندَ الأشخاص السليمين أن تُسبب الالتهاب الرئوي عند الأشخاص المقيمين المستشفى أو يُعانون من الوَهَن، وذلك لأنَّ الجهاز المناعيّ عند العديد من هؤلاء الأشخاص يكُون أقل قدرةً على مُقاوَمة العدوى.تستنِدُ المكروبات الأكثر احتمالًا إلى ما هي الأنواع السائدة في المستشفى وأحيانًا إلى الأمراض الأخرى التي يعاني منها الشخص.

الالتهاب الرئوي المرتبط بجهاز التنفس الاصطناعي هو حالة التهاب رئوي تحدث بعد 48 ساعة على الأقل من وضع الشخص على جهاز التنفس الصناعي (التهوية الميكانيكية أو التنبيب الرغامي) أو في غضون 48 ساعة من فصلهم عن جهاز التنفس الاصطناعي.غالبًا ما ينطوي الالتهاب الرئوي المرتبط بجهاز التنفس الاصطناعي على كائنات دقيقة أكثر مقاومة (للأدوية) ومآلات أسوأ من حالات الالتهاب الرئوي المكتسبة من المستشفى.