التهابُ الدماغ

في الولايات المتحدة، تنجم أكثر أنواع التهاب الدماغ الوبائي شيوعًا عن أحد الأَسبَاب التالية:

الفيروسات المنقولة بالمفصليات هي فيروسات تنتقل إلى البشر من خلال لدغات المَفصِليات، وعادةً ما تكون البعوض أو البراغيث أو القُراد.(arbovirus هو اختصار لفيروس محمول على كائن حيّ مفصلي).تنتقل الفيروسات إلى المَفصِليات عندما تلدغ المَفصِليات حيوانات أو أشخاصًا مصابين بالعدوى.تحمل الكثير من أصناف الحيوانات الأليفة والطيور هذه الفيروسات.

تحدُث الأوبئة بين الأشخاص بشكلٍ دوريّ فقط، أي عندما تزداد أعداد البعوض أو الحيوانات المصابة بالعدوى.تميل الأوبئة إلى الحدوث عندما تقوم المَفصِليات، مثل البعوض والقراد، باللسع وذلك في أثناء الطقس الدَّافئ عادةً.تنتشر العدوى من المَفصِليات إلى الشخص، وليس من شخصٍ إلى آخر.

يمكن أن يُسبب الكثير من الفيروسات المنقولة بالمفصليات التهابَ الدماغ.تُسمى الأنواع المختلفة من التهاب الدِّماغ التي تنجُم استنادًا إلى المكان الذي جرى فيه اكتشاف الفيروس أو الأصناف الحيوانية التي تحمله عادةً.

ينشر البعوضُ في الولايات المتحدة عدّة أنواع من التهاب الدماغ، بما في ذلك:

التهاب الدماغ من نمط لاكروس ، وهو ينجم عن العدوى بفيروس لاكروس (يسمّى فيروس كاليفورنيا).وهو أكثر شُيوعًا في الغرب الأوسط، ولكن يمكن أن يحدثَ في أي مكان في البلاد.والتهاب الدماغ هذا مسؤول عن معظم الحالات التي تحدث عند الأطفال.تكون كثير من الحالات خفيفةً وغير مُشخَّصة.يموت أقلُّ من 1٪ من الأشخاص المصابين بالعدوى بسببها.

يحدث التِهابُ الدِّماغِ الخَيلِيُّ الشَّرقِيّ في شرقي الولايات المتحدة بالدرجة الأولى،وحدثت حالات قليلة في منطقة البحيرات الكبرى.يُصيبُ التِهابُ الدِّماغِ الخَيلِيُّ الشَّرقِيّ الأطفال الصغار والأشخاص في عُمرٍ أكبر من 55 عامًا بشكلٍ رئيسي؛وبالنسبة إلى الصغار الذين تقلُّ أعمارهم عن عامٍ، يُمكن أن يُسبب أعراضًا شديدة وضررًا دائمًا في الأعصاب أو الدماغ.ويُتوفَّى أكثر من نصف الأشخاص المصابين بالعدوى.

حدث التِهاب الدِّماغِ النِّيلِي الغَربِيّ في أوروبا وأفريقيا لمرة واحدةٍ فقط، وظهر أولًا في منطقة مدينة نيويورك في عام 1999،وانتشرت عدوى هذا الالتهاب في أنحاء الولايات المتحدة.يمكن أن تُصاب أصناف عديدة من الطيور بعدوى الفيروس عندما تتعرض إلى لسعات البعوض المُصاب بالعدوى.يُصيب هذا النوع من التهاب الدماغ كبارَ السن بشكلٍ رئيسي.كما يُسبب هذا الفيروس عدوى خفيفةً أكثر تُسمّى حمى غرب النيل West Nile fever أيضًا، وهِيَ تُعدُّ أكثرَ شيوعًا.يحدث التِهابُ الدِّماغِ النِّيلِيُّ الغَربِيّ عند أقل من 1٪ من الأشخاص الذين يصابون بحمى غرب النيل.يتوفَّى نَحو 9٪ من الأشخاص المصابين بالتِهابِ الدِّماغِ النِّيلِيّ الغَربِيّ،أمّا الذين يُعانون فقط من حمَّى غرب النيل، فإنَّهم يتعافون بشكل كامل عادةً.

يحدُث التهاب الدماغ السانت لويسي في المناطق الحضرية في الولايات الوسطى والشرقية الجنوبية للولايات المتحدة غالبًا، ولكن أيضًا في الولايات الغربية.تكون العدوى أكثر شُيُوعًا في فصل الصيف، وهي أكثر ميلًا لأن تُصيب الدماغ عند كبار السن.حدثت الأوبئة كلَّ 10 سنوات تقريبًا، ولكنَّها نادرة الحدوث حاليًّا.

يمكن أن يحدث التِهابُ الدِّماغِ الخَيلِيُّ الغَربِيّ في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ولكن لأسبابٍ غير معروفة، اختفى إلى حدٍ كبير منذ عام 1988؛ويمكن أن يُصيبُ جميع الفئات العمرية، ولكنه يكون أكثر شدَّةً وأكثر ميلًا لأن يؤثر في الدماغ عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامٍ واحد.

تنتشر أنواع قليلة من التهاب الدماغ عن طريق القراد.وهي تنطوي على:

التِهاب الدِّماغِ المَنقُول بالقُرَاد ، وهُوَ يحدث في شمال آسيا وروسيا وأوروبا.تؤدي العدوى إلى مرض خفيفٍ شبيه بالأنفلونزا عادةً، وهُوَ يزول في غضون بضعة أيام، ولكن تظهر عندَ بعض الأشخاص، عادةً عند الذين يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكثر، أعراضٌ أكثر شِدَّة.ونظرًا إلى أنَّ الكثير من حالات العدوى تحدث في أوروبا وروسيا، فإنَّ اللقاح متوفِّرٌ في تلك المناطق.

تحدث العدوى بفيروس بواسان بشكلٍ رئيسي في كندا وفي منطقة البحيرات الكبرى وشمال شرقي الولايات المتحدة.كما سبب فيروس بواسان حالات من التهاب الدماغ في روسيا أيضًا.يكون هذا الفيروس مشابهًا للفيروس المُسبِّب لالتِهاب الدِّماغِ المَنقُول بالقُرَاد في أوروبا.تُسببُ العدوى بفيروس بواسان أعراضًا خفيفةً أو لا تُسبب أعراضًا عادةً،ولكن، يمكن للعدوى أن تُسبب التهابًا دماغيًا شديدًا مع صُداع أو تقيُّؤ أو اختلاجات أو ضعف في التنسيق أو مشاكل في الكلام أو غيبوبة أيضًا.يتوفَّى نَحو 10٪ من المصابين بالتِهابِ الدِّماغِ الشديد.ينتشر فيروس بواسان بواسطة قُراد الأيل الذي ينقُل عدوى داء لايم أيضًا.بالنسبة إلى داء لايم، ينبغي أن تتمسَّك حشرة القراد بالجلد لمدة 24 إلى 48 ساعةً حتى تنشر المرض،وفي المُقابل، قد تنتقل عَدوى فيروس بواسان إذا تمسَّكت حشرة قراد مُصابة بالعدوى بالجلد لمدَّة لا تتعدَّى 15 دقيقةً.إنّ اللقاح الفعال ضد التهاب الدماغ الذي ينتقل عن طريق القراد في أوروبا وروسيا غير فعال ضد فيروس بواسان.

تحدث حُمَّى قُرادِ كولورادو في مناطق غرب الولايات المتحدة وكندا التي يتراوح ارتفاعها بين حوالى 1219 إلى 3048 متر فوق مستوى سطح البحر.وتسبب حمى قراد كولورادو مَرضًا يشبه الأنفلونزا.وفي بعض الأحيان، يحدث لدى أشخاص حمى قراد كولورادو التهاب السحايا أو التهاب الدماغ.نادرًا ما تُسبب حمى قراد كولورادو الوفاة.من النَّادر أن تنتقل العدوى عن طريق نقل الدَّم.

كانت الفيروسات الكثيرة التي تُسبب التهاب الدماغ موجودة في أماكن محدودة في العالم فقط، ولكن تنتشر حاليًا، وربما بسبب ازدياد السفر.وتنطوي هذه الفيروساتُ على:

فَيرُوسُ تشيكونغونيا Chikungunya virus

فيروسُ التِهابِ الدِّماغِ اليابانيِّ

التِهابُ الدِّماغِ الخَيلِيُّ الفِنزَويلِيّ

فيروس زيكا

وتنتشر جميع هذه الفيروسات عن طريق البعوض.

اكتُشِفَ فيروس تشيكونغونيا لأول مرة في أفريقيا، ولكنه انتشر إلى جنوب شرقي آسيا والهند والصين وبعض أجزاء من أوروبا، ومنطقة البحر الكاريبي ووسط وجنوب وشمال أمريكا.يتحسَّن معظمُ الأشخاص الذين يُصابونَ بمرض تشيكونغونيا خلال أسبوع.ومع ذلك، يمكن أن يؤدي مرض تشيكونغونيا إلى الإصابة بالتهاب دماغي شديد وحتَّى الوفاة، خُصوصًا عند الرضع والأشخاص في عُمرٍ أكبر من 65 عامًا.

يُعدُّ فيروس التهاب الدماغ الياباني سببًا شائعًا لالتهاب الدماغ في آسيا وغرب المُحيط الهادئ.في الولايات المتحدة، يحدث التهاب الدِّماغ الياباني فقط عندَ المُسافرين الذين اكتسبول الفيروس في مناطق من العالم يكون الفيروس شائعًا فيها.

يحدث التِهابُ الدِّماغِ الخَيلِيُّ الفِنزَويلِيّ بشكلٍ رئيسي في أجزاء من أمريكا الجنوبية والوسطى.تسبَّبَ فيروسُ التِهاب الدِّماغِ الخَيلِيّ الفِنزَويلِيّ في حدوث وباء التهاب الدماغ في تكساس في عام 1971، لكنه نادرًا ما يُسبب التهاب الدماغ في الولايات المتحدة حاليًّا.وهو يحدث بشكل رئيسي عندَ المسافرين العائدين من مناطق يشيعُ فيها الفيروس.

اِكتُشِفَ فيروس زيكا لأول مرة في غابة زيكا في أوغندا، ثم انتشر إلى جزر جنوبي المحيط الهادئ، ثم إلى أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك وفلوريدا.يمكن أن تُسبِّبَ العدوى بفيروس زيكا الحمى وأوجاع المَفاصِل والعضلات، وصداعًا وطفحًا جلديًّا بارزًا أحمرَ اللون.كما يُمكن أن تُسبِّبَ العدوى بفيروس زيكا في أثناء فترة الحمل صِغَر رأس الجنين وضررًا شديدًا في دماغ الجنين.