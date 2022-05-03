الذُّهولُ والغيبوبة

يُجرى فحصٍ عصبيٍّ دقيقٍ قدرَ الإمكان.يُساعد هذا الفحصُ الأطباءَ على معرفة:

مدى شدّة ضَعف الوعي

ما إذا كان جذعُ الدماغ يعمل بشكلٍ طبيعي

جزء الدِّماغ الذي لحق به الضَّرر

السبب المُحتمل

إذا كان الأشخاص فاقدي الوعي، يحاول الأطباء في البداية إيقاظهم من خلال التَّحدِّث إليهم، ثم لمس أطرافهم أو صدرهم أو ظهرهم.ويلجأون، عند فشل هذه الإجراءات، إلى استعمال المُنبِّهات التي تُسبِّبُ الإزعاج أو الألم، مثل القَرص.إذا كشَّرَ الأشخاص أو فتحوا أعيُنهم عند القيام بتنبيهٍ مؤلم أو إذا انسحبوا منه بشكلٍ هادف، فإنَّ معاناتهم من اضطراب الوعي تكون غيرَ شديدة.يُعدُّ تمكُّنُ الأشخاص من إصدار أصواتٍ دليلًا على أنَّ نصفي الكرة المُخيَّة يعملان بالكفاءة نفسها.يُشير فتحُ العينين إلى احتمال قيام بعض أجزاء جذع الدِّماغ بوظيفتها.

يستعمل الأطباءُ في بعض الأحيان نظام تسجيل قياسيًا، مثل مقياس غلاسكو للغيبوبة glasgow coma scale، للمساعدة على تتبُّع تغيُّرات مستوى الوعي عند الشخص؛حيثُ يُحدد هذا المقياس نقاطًا وفقًا لردَّات فعل الشخص للمُنبِّهات.ويجري تقييمُ حركة العينين والنُّطق والحركات.يمكن التعويلُ على هذا المقياس بشكلٍ نسبي، حيث يقيس بشكلٍ موضوعي درجة عدم استجابة الأشخاص.

ويمكن لأنماط التنفُّس غير الطبيعية أن توفِّرَ أدلة على أجزاء الدماغ التي لا تقوم بوظيفتها.

كما يمكن للتَّحرِّي عن الاستجابات للتنبيه المؤلم أن يُساعدَ على تحديد وجود خلل في وظيفة أجزاءٍ من الدماغ والحبل الشوكي.عند حدوث الغيبوبة، قد يؤدي استعمالُ المُنبِّهات المؤلمة إلى اتخاذ الجسم لوضعيات غير طبيعيَّة؛فمثلًا، قد يميل الرأس إلى الخلف، وتكون الساقان والذراعان في وضعيَّة البسط (يُسمى ذلك صَمَلُ فَصلِ الدِّماغ).أو قد تنحني الذراعان مع بسط الساقين (تُسمى وَضعِيَّة صمل مَنزُوع القِشرَة decorticate rigidity)؛يساعد هذا الاخبار على تحديد ما إذا كانت منطقة الدماغ تعمل بشكلٍ طبيعي

يُعدُّ ارتخاءُ كامل الجسم وعدم حدوث أيَّة مُنعكاسات أسوأ ردَّات الفعل المُحتملة؛حيث قد يُشيران إلى وجود خللٍ وظيفيٍّ شديد في الجهاز العصبي المركزي (الدماغ والنخاع).ولكن إذا عاد توتُّر وحركات العضلات، فقد يكون السببُ أقلَّ خطورةً، مثل استعمال جرعة زائدة من المُهدِّئ.

يجري فحصُ المنعكسات التلقائية في أجزاء محددة من الجسم، عن طريق مناورات، مثل طرق المَفاصِل بمطرقة المنعكسات.يتحرَّى الأطباءُ عن وجود اختلافات في قوة المنعكسات في أجزاء مختلفة من الجسم.تساعد هذه المعلوماتُ في بعض الأحيان على تحديد مناطق الدماغ التي لا تعمل بشكلٍ طبيعي.

تكون جميعُ المنعكسات التلقائية طبيعيَّة إذا كان عدم الاستجابة ناجمًا عن اضطراب نفسيٍّ لا يؤدي إلى إضطراب الوعي.

كما توفِّرُ العينان أدلَّة مهمَّةً عن كفاءة عمل جذع الدماغ، وعن العوامل التي قد تُنقِص الوعي.يقوم الأطباءُ بفحص وضعية الحدقتين وحجمهما وردَّة فعلهما للضوء الساطع وقدرتهما على تتبُّع جسمٍ متحرك (عندَ الأشخاص المتيقظين والمُتنبِّهين)، ومظهر شبكيَّة العين.تتوسَّع الحدقتان عادةً عندما يكون الضوءُ خافتًا، وتنقبضان عندما يكون الضوء مسلّطًا عليهم.ولكن، قد لا تستجيب الحدقتان بشكل طبيعي للضوء عندَ المصابين بالغيبوبة.تساعد استجابة الحدقتين للضوء أو ما إذا كانا يستجيبان للأطباء على تحديد سبب الغيبوبة.

وللحصول على تقييمٍ دقيقٍ للشخص، يحتاج الأطباءُ إلى معرفة ما إذا كان الشخص يستعملُ دواءً لعلاج الزَّرَق glaucoma الذي يمكن أن يؤثِّر في حجم الحدقة، ويحتاجون عادةً إلى معرفة ما إذا كان حجمُ حدقتي الشخص مختلفًا بشكلٍ طبيعي.

كما يفحص الأطباءُ الجزء الدَّاخليَّ من العين باستخدام منظار العين للتَّحرِّي عن علاماتٍ تُشير إلى زيادة الضغط داخل الجمجمة؛

إذا كانت النتائج تشير إلى زيادة الضغط داخل الجمجمة، فسوف يقوم الأطباء بإجراء اختبارات التصوير على الفور للتحقق من وجود تورم، أو نزف، أو شذوذ تشريحي يمنع تدفق السَّائِل النخاعي، أو كتلة في الدماغ (مثل ورم، أو تجمع للدم، أو خراج).إذا أشارت نتائج اختبار التصوير إلى ازدياد الضغط، فقد يقوم الأطباء بحفر ثقب صغير في الجمجمة وإدخال جهازٍ في أحد الأحياز المملوءة بالسوائل (البُطينات) في الدماغ.يُستخدم هذا الجهاز لخفض الضغط ومراقبته في أثناء العلاج.

يمكن لردَّة فعل الشخص لبعض المناورات أن تساعدَ الأطباء على معرفة ما إذا كان جذع الدماغ يعمل بشكلٍ طبيعي:

تدوير الرأس ومراقبة حركات العين.

إذا كان الشخصُ فاقدًا للوعي، يُسكَبُ الماء المبرد بالثلج برفق في إحدى الأذنين ثمَّ يُسكبُ في الأذن الأخرى وتُراقَب حركات العين (يُسمَّى ذلك الاختِبار الحَرورِيّ caloric testing)

يقتصر إجراءُ الاختبار الحروري على الأشخاص فاقدي الوعي الذين يتعذَّر قيام الأطباء بفحص حركات العين عندهم بأيَّة طريقة أخرى.أمَّا سُكِب الماءُ المبرد بالثلج في أذن الأشخاص الواعين فقد يؤدي إلى شعورهم بدوارٍ وغثيانٍ وقيءٍ بشكل شديد.