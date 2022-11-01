التهابُ السَّحايا البكتيري الحادّ

يمكن أن يحدثَ التهاب السحايا البكتيري الحاد عند الرضع والأطفال، لاسيَّما في المناطق التي لا يجري فيها تطعيم الأطفال.ومع التقدم بالعمر، يصبح التهاب السحايا البكتيري الحاد أكثرَ شيوعًا.

وتكون الأَسبَابُ الأكثر شُيُوعًا لالتهاب السحايا الجرثومي عند المواليد الجدد والرضع الصغار هي:

المكوَّرات العقدية من الزمرة ب، لاسيَّما العِقْدِيَّة القَاطِعَة للدَّرّ Streptococcus agalactiae

الإِشريكِيَّة القولونِيَّة Escherichia (E.) coli والجراثيم ذات الصلة (تسمّى الجراثيم السلبية الغرام gram-negative bacteria)

اللِّيستَرِيَّةُ المُستَوحِدَة Listeria monocytogenes

إذا حدث التهاب السحايا في غضون 48 ساعة الأولى من الولادة، فإنَّه يكون مُكتسبًا من الأم عادةً؛حيث يمكن أن ينتقل المرضُ من الأم إلى الجنين في أثناء مرور الجنين من خلال قناة الولادة.وفي هذه الحالات، يكون التهاب السحايا جزءًا من عدوى خطيرة في مجرى الدَّم (إنتان) غالبًا.

عند الرضع الأكبر سِنًّا والأطفال والشباب، تكون أكثر الأَسبَاب شيوعًا هي:

تُسبِّبُ النَّيسَرِيَّة السِّحائِيَّة Neisseria meningitidis في بعض الأحيان عدوى سريعة وشديدة تسمّى التهاب السحايا بالمكورات السحائية meningococcal meningitis، والتي تؤدِّي إلى الغيبوبة والوفاة في غضون ساعات.تحدث هذه العدوى عادةً عندما تدخل بكتيريا من عدوى في السبيل التنفسي العلوي إلى مجرى الدَّم.ويُعدُّ التهابُ السحايا بالمكورات السحائية مُعديًا بشِدَّة.يمكن أن تحدثَ أوبئة صغيرة من التهاب السحايا بالمكورات السحائية بين الأشخاص الذين يعيشون في أماكن مغلقة، كما يحدث في الثكنات العسكرية والسَّكن الجامعي.وتُصبح الإصابة بالنَّيسَرِيَّة السِّحائِيَّة Neisseria meningitidis أقلّ شُيُوعًا مع تقدُّم الأشخاص بالعمر.

تُعدُّ المُستَدمِيَة النَّزلِيَّة Haemophilus influenzae من النوع B حاليًّا سببًا نادرًا للإصابة بالتهاب السحايا في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، لأنَّه يجري تلقيح معظم الأطفال ضدَّ هذه الجرثومة.ولكن، في المناطق التي لا يُستخدم فيها اللقاحُ على نطاق واسع، تكون هذه الجرثومة سببًا شائعًا، لاسيَّما عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين - 6 سنوات.

والسببُ الأكثر شيوعًا عند الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن هو:

العِقدِيَّةُ الرِّئَوِيَّة Streptococcus pneumoniae

يضعف الجهازُ المناعي مع تقدّم الأشخاص بالعمر، ممّا يزيدُ من خطر إصابتهم بالتهاب السحايا بسبب الجراثيم الأخرى، مثل اللِّيستَرِيَّة المُستَوحِدَة Listeria monocytogenes والإشريكية القولونية E. coli أو غيرها من الجراثيم سلبية الغرام.

وفي جميع الأعمار تُسبّب العُنقودِيَّةُ الذَّهَبِيَّة إصابةً شديدة بالتهاب السحايا في بعض الأحيان.