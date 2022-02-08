البَاَركِنسُونِيَّة

تُشيرُ البَاَركِنسُونِيَّة parkinsonism إلى أعراض داء باركنسون (مثل الحركات البطيئة والرعاش) التي تُسببها حالة أخرى،
وهي تنجُم عن اضطرابات الدماغ أو إصابات الدماغ أو أدوية وذيفانات مُعيَّنة.
يُعاني مرضى البَاَركِنسُونِيَّة، مثل مرضى داء باركنسون، من الرعاش الذي يحدث عند استرخاء العضلات، ومن تيبس العضلات والحركات البطيئة ومشاكل التوازن والمشي.
يحاول الأطباء التعرف إلى سبب البَاَركِنسُونِيَّة عن طريق السؤال عن الحالات التي تُعرف بأنها تسببها، وباستخدام تصوير الدماغ للبحث عن سبب محتمل.
يُعالج السبب إن أمكن، وقد تُستخدَمُ أدوية لتخفيف الأعراض، وقد تساعد التدابير العامة (مثل تبسيط المهام اليومية) الأشخاص على الأداء بشكلٍ أفضل.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الحركة).
أسبابُ الباركنسونية
إنَّ السبب الأكثر شُيوعًا للشلل الرعاش هُو
استخدام أدوية تكبح عملَ الدوبامين أو تتداخل معه
تُؤثر بعض الأدوية والذيفانات في أو تكبح عمل الدوبامين والمراسيل العصبية الأخرى التي تُساعد الخلايا العصبية على التواصل مع بعضها بعضاً (الناقلات العصبية)،فعلى سبيل المثال، تكبح الأدوية المُضادَّة للذهان والتي تُستخدم لعلاج الزَّور والفُصام، عمل الدوبامين.الدوبامين هو ناقل عصبي رئيسي في العقد القاعدية (مجموعات من الخلايا العصبية الموجودة في عمق الدماغ) والتي تساعد على انسجام حركة العضلات.
يمكن لحالات مختلفة أخرى أن تُسبب الباركنسونية:
الاضطرابات التنكسية، مثل داء ألزهايمر والضمور الجهازي المتعدد والتَنَكُّس العُقدِيّ للقِشرَة القاعِدِيَّة والخرف الجبهي الصدغي والشَّلَل فَوق النَّوَى المُتَرَقِّي
التهاب الدماغ الفيروسي Viral encephalitis، بما في ذلك التهاب الدماغ بفيروس غرب النيل West Nile virus encephalitis والتهاب نادر في الدماغ يتبع عدوى تُشبه الأنفلونزا
اضطرابات الدماغ البنيوية، مثل أورام الدماغ والسكتة
الإصابة في الرأس، خُصوصًا الإصابات المتكررة التي تحدث في الملاكمة (جعل الشخص يترنَّح punch-drunk)
داء ويلسون (عند اليافعين بشكلٍ رئيسي)
نوع محدد من الرَنَح النُخاعِيٌّ مُخَيخِي المَنشَأ
الأدوية، خُصوصًا ميتوكلوبراميد metoclopramide وبروكلوربيرازين prochlorperazine (يُستخدمان لتخفيف الغثيان) والأدوية المُضادَّة للذهان
الذيفانات، مثل المنغنيز وأحادي أكسيد الكربون والميثانول
تُسمى الباركنسونية النَّاجمة عن الاضطرابات التنكُّسية في الدِّماغ بالباركنسونية اللانموذجية.
أعراض الباركنسونية
تُسبب الباركنسونية أعراضًا تشبه تلك الناجمة عن داء باركنسون.وهي تنطوي على:
الرعاش الذي يحدث في يد واحدة في أثناء استرخاء العضلات (رعاش الراحة)
تيبس العضلات
الحركات البطيئة
صعوبة الحفاظ على التوازن والمشي
كما قد تُؤدي أيضًا الاضطرابات التي تسبب الباركنسونية إلى أعراض أخرى أو مجموعة مختلفة من أعراض الباركنسونية.
قد تشير بعض الأَعرَاض إلى أن السبب ليس داء باركنسون،وهي تنطوي على:
فقدان الذاكرة البارز الذي يحدث في أثناء السنة الأولى من الاضطراب (يشير إلى الخرف)
أعراض الباركنسونية على جانب واحد فقط من الجسم (غالبًا بسبب أورام معينة في الدماغ أو تَنَكُّس عُقدِيّ للقِشرَة القاعِدِيَّة)
انخفاض ضغط الدم وصعوبة البلع والإمساك والمشاكل البولية (أحيَانًا بسبب الضمور الجهازي المتعدد)
السقوط والحاجة إلى استخدام الكرسي بعجلات في غضون الأشهر أو السنوات الأولى من الاضطراب
شذوذات في حركات العين
الهلاوس والمشاكل البصرية الحَيِّزِيَّة (مثل صعوبة العثور على الغرف في المنزل أو موقف للسيارة) والتي تظهر في وقت مبكر من الاضطراب
أعراض لا تقل في استجابةً للعلاج باستخدام ليفودوبا
عدم القدرة على التعبير أو فهم اللغة لفظاً أو كتابةً (الحُبسَة aphasia)، وعدم القدرة على القيام بمهام تتطلب مهارات بسيطة (تعذُّر الأداء apraxia)، وعدم القدرة على الربط بين الأشياء ووظائفها المعتادة (العَمَه agnosia) بسبب التَنَكُّس العُقدِيّ للقِشرَة القاعِدِيَّة
بالنسبة إلى التَنَكُّس العُقدِيّ للقِشرَة القاعِدِيَّة، تتدهور القشرة الدماغية (جزء الدماغ الذي يحتوي على معظم الخلايا العصبية) والعقد القاعدية تدريجيًا،وتبدأ الأَعرَاض بعد عمر 60 عاماً عادةً،
يُعاني المصابون بالتَنَكُّس العُقدِيّ للقِشرَة القاعِدِيَّة من عضلات متيبِّسة تُصيبُ جانبًا من الجسم أكثر من الجانب الآخر.مع تفاقم الاضطراب، يُصبح تحريك الأطراف أكثر صعوبة بشكل متزايد.يكون التنسيق والتوازن ضعيفين، وتنتفض العضلات، ويصبح البلع صعبًا.تعتل الذاكرة، ويجد الأشخاص صعوبة في العثور على الكلمات، ونطقها، وفهمها.يفقد الكثير من الأشخاص السيطرة على يد واحدة (على الجانب الأكثر تأثرًا) - وهي ما تُسمى بمُتلازمة اليد الغريبة.قد تتحرك اليد من تلقاء ذاتها.فعلى سبيل المثال، قد تنفتح اليد بشكل عفوي أو تنقبض أصابعها.
تشخيص الباركنسونية
تقييم الطبيب
تصوير الدماغ عادةً
استخدام ليفودوبا لمعرفة ما إذا كان مفيداً
يسأل الأطباء عن الاضطرابات السابقة والتعرض إلى الذيفانات واستخدام أدوية يمكن أن تُسبب الباركنسونية.
عادةً ما يُستخدَم تصوير الدماغ مثل التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للتحري عن اضطراب بنيوي قد يكون سببًا للأعراض.
إذا كان التَّشخيص غير واضح، قد يعطي الأطباء الليفودوبا للشخص (دواء يُستخدم لعلاج داء باركنسون) لاستبعاد داء باركنسون،وإذا كان الدواء يؤدي إلى تحسن واضح ، فإن داء باركنسون هو السبب المحتمل.
علاج الباركنسونيَّة
مُعالَجة السبب إن أمكن
في بعض الأحيان الأدوية للمساعدة على تخفيف الأَعرَاض
التدابير العامة، مثل البقاء في حالة نشاط قدر الإمكان
يجري تصحيح سبب الباركنسونيَّة أو معالجته إذا كان ذلك ممكنًا.وإذا كان دواءٌ هو السبب، فإن إيقافه قد يشفي من هذا الاضطراب.قد تقل الأعراض أو تختفي إذا كان من الممكن معالجة الاضطراب الكامن.
لا تكون الأدوية المستخدمة لعلاج داء باركنسون (مثل الليفودوبا) فعالةً غالبًا مع المصابين بالباركنسونية، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تؤدي إلى تحسن مؤقت.
إذا كان الدواء المضاد للذهان يسبب أعراضاً مزعجة للباركنسونية وكانت هناك حاجة إلى أخذ دواء مُضاد للذهان إلى أجل غير مسمَّى، يقوم الأطباء باستبدال دواء آخر مضاد للذهان إذا أمكن،ولكن إذا كان لا يمكن تغيير الدواء، فإن استخدام أمانتادين أو دواء له تأثيرات مضادَّة للكولين مثل البنزتروبين benztropine، قد يخفف من الأَعرَاض.
تُفيدُ نفس التدابير العامة المستخدمة لمساعدة أشخاص داء باركنسون على الحفاظ على القدرة على الحركة وعلى الاستقلالية،فعلى سبيل المثال، ينبغي على الأشخاص:
البقاء في حالة نشاط قدر الإمكان
تبسيط المهام اليومية
استخدام الأجهزة المساعدة عند الحاجة
اتخاذ تدابير لجعل المنزل آمناً (مثل إزالة قطع السجاد المبعثرة للوقاية من التعثر)
يمكن أن يُساعد اختصاصيو العلاج الطبيعي واختصاصيو العلاج المهنيّ الأشخاص على تنفيذ هذه التدابير،
كما أنَّ التغذية الجيدة مهمةٌ أيضًا.