البَاَركِنسُونِيَّة

تُسبب الباركنسونية أعراضًا تشبه تلك الناجمة عن داء باركنسون.وهي تنطوي على:

الرعاش الذي يحدث في يد واحدة في أثناء استرخاء العضلات (رعاش الراحة)

تيبس العضلات

الحركات البطيئة

صعوبة الحفاظ على التوازن والمشي

كما قد تُؤدي أيضًا الاضطرابات التي تسبب الباركنسونية إلى أعراض أخرى أو مجموعة مختلفة من أعراض الباركنسونية.

قد تشير بعض الأَعرَاض إلى أن السبب ليس داء باركنسون،وهي تنطوي على:

فقدان الذاكرة البارز الذي يحدث في أثناء السنة الأولى من الاضطراب (يشير إلى الخرف)

أعراض الباركنسونية على جانب واحد فقط من الجسم (غالبًا بسبب أورام معينة في الدماغ أو تَنَكُّس عُقدِيّ للقِشرَة القاعِدِيَّة)

انخفاض ضغط الدم وصعوبة البلع والإمساك والمشاكل البولية (أحيَانًا بسبب الضمور الجهازي المتعدد)

السقوط والحاجة إلى استخدام الكرسي بعجلات في غضون الأشهر أو السنوات الأولى من الاضطراب

شذوذات في حركات العين

الهلاوس والمشاكل البصرية الحَيِّزِيَّة (مثل صعوبة العثور على الغرف في المنزل أو موقف للسيارة) والتي تظهر في وقت مبكر من الاضطراب

أعراض لا تقل في استجابةً للعلاج باستخدام ليفودوبا

عدم القدرة على التعبير أو فهم اللغة لفظاً أو كتابةً (الحُبسَة aphasia)، وعدم القدرة على القيام بمهام تتطلب مهارات بسيطة (تعذُّر الأداء apraxia)، وعدم القدرة على الربط بين الأشياء ووظائفها المعتادة (العَمَه agnosia) بسبب التَنَكُّس العُقدِيّ للقِشرَة القاعِدِيَّة

بالنسبة إلى التَنَكُّس العُقدِيّ للقِشرَة القاعِدِيَّة، تتدهور القشرة الدماغية (جزء الدماغ الذي يحتوي على معظم الخلايا العصبية) والعقد القاعدية تدريجيًا،وتبدأ الأَعرَاض بعد عمر 60 عاماً عادةً،

يُعاني المصابون بالتَنَكُّس العُقدِيّ للقِشرَة القاعِدِيَّة من عضلات متيبِّسة تُصيبُ جانبًا من الجسم أكثر من الجانب الآخر.مع تفاقم الاضطراب، يُصبح تحريك الأطراف أكثر صعوبة بشكل متزايد.يكون التنسيق والتوازن ضعيفين، وتنتفض العضلات، ويصبح البلع صعبًا.تعتل الذاكرة، ويجد الأشخاص صعوبة في العثور على الكلمات، ونطقها، وفهمها.يفقد الكثير من الأشخاص السيطرة على يد واحدة (على الجانب الأكثر تأثرًا) - وهي ما تُسمى بمُتلازمة اليد الغريبة.قد تتحرك اليد من تلقاء ذاتها.فعلى سبيل المثال، قد تنفتح اليد بشكل عفوي أو تنقبض أصابعها.