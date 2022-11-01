عوز الفيتامين (B12)

يمكن أن يحدثَ عوز فيتامين B12 عند النباتيين الذين لا يتناولون المكملات الغذائية أو نتيجة اضطراب في الامتصاص.

تحدث الإصابة بفقر الدم، حيث يظهر الشحوب والضعف والتعب، وإذا كانت شديدة تُسبِّبُ ضيقَ النفَس والدوخة.

قد يؤدي العوز الشديد في فيتامين B12 إلى ضَرَر الأعصاب، حيث يُسبب شعورًا بالنخز أو يُفقَدُ الإحساس في اليدين والقدمين وحدوث ضعفٍ في العضلات وفقد المنعكسات وصعوبة المشي والتَّخليط الذهنِي والخَرَف.

يعتمد تشخيصُ عوز فيتامين B12 على الاختبارات الدمويَّة.

تميل أعراضُ فقر الدم إلى الزوال عند استعمال جرعاتٍ مرتفعة من مكملات فيتامين B12؛

إلَّا أنَّ الأَعرَاض الناجمة عن ضرر الأعصاب، و الخرف عند كبار السن، قد تستمر.

يُعدُّ فيتامين B12 (الكوبالامين) وحمض الفوليك ضروريّين لتكوين ونضوج خلايا الدَّم الحمر وتركيب الدنا DNA (الحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين)، وهو المادة الوراثيَّة للخلايا.كما أنَّ توفُّر فيتامين B12 ضروري لأداء الأعصاب لوظائفها الطبيعيَّة.تشتمل المصادرُ الجيدة لفيتامين B12 على اللحوم (خاصة لحوم البقر ولحم الخنزير والكبد وغيرها من لحوم الأعضاء) والبيض والحبوب المُدعَّمة والحليب والبطلينوس والمحار والسلمون والتونة.(انظر أيضًا لمحة عامة عن الفيتامينات).

وخلافا لمعظم الفيتامينات الأخرى، يجري تخزينُ فيتامين B12 بكمياتٍ كبيرة في الكبد بشكلٍ رئيسي، وذلك إلى حين حاجة الجسم إليه؛ويستغرق استنفاد مخزون الجسم من هذا الفيتامين ما بين 3-5 سنوات بعدَ توقَّف الشخص عن تناوله.

يجب على الأشخاص عدم استعمال جرعات مرتفعة من فيتامين B12 كدواء لجميع الأمراض، ولكنَّه يبدو من ناحيةٍ أخرى أنَّه غير سام؛ وإن استهلاك كميات زائدة منه أمر غير موصى به.

يوجد فيتامين B12 في الأطعمة ذات الأساس الحيواني.يجري امتصاص فيتامين B12 بسهولة في الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة (اللفائفي) والمؤدي إلى الأمعاء الغليظة عادةً؛إلَّا أنَّ امتصاصه يتطلَّب ارتباطه مع عامل داخلي، وهو بروتين يُنتَجُ في المعدة.ويؤدي عدمُ وجود العامل الداخلي إلى مرور فيتامين B12 في الأمعاء وطرحه مع البراز.

قد يؤدي نقص الفيتامين B12 إلى فقر الدم، لأنَّ هذا الفيتامين ضروري لتكوين خلايا الدَّم الناضجة.يتَّصف فقر الدم بوجود خلايا دم حمر كبيرة بشكل غير طبيعي (كبر الكريات الحمر macrocytic) وخلايا دم بيض غير طبيعية،قد لا يظهر فقر الدم إلَّا بعد مرور من 3 - 5 سنوات من حدوث النقص نتيجة تخزين كمية كبيرة من فيتامين B12 في الكبد.

قد يُسبِّبُ نقص فيتامين B12 ضَرَرًا في الأعصاب (اعتلال الأعصاب neuropathy) حتى عندما لا يحدث فقر الدم.

أسباب عوز فيتامين B12 قد يحدث نقص فيتامين B12 في الحالات التالية: تناول الأشخاص لكميَّة غير كافية منه.

امتصاص أو تخزين الجسم لكمّية غير كافية منه. عدم كفاية المدخول يحدث نقص فيتامين B12 عند الذين لا يتناولون منتجاتٍ حيوانية (النباتيين)، إلَّا إذا استعملوا المكملات الغذائية.فإذا كان النظام الغذائي للأم المُرضعةُ نباتيَّا، فإنَّ الرَّضيع مُعرٌََّضٌ لخطر الإصابة بنقص فيتامين B12 .ومن غير المحتمل حدوثُ النقص الناجم عن عدم كفاية مدخول الفيتامين لدى أشخاصٍ آخرين. عدم كفاية الامتصاص السبب الأكثر شُيُوعًا لنقص فيتامين B12 هو عدم كفاية الامتصاص.يمكن لما يلي أن يسبب عدم كفاية الامتصاص: فرط نمو الجراثيم في جزءٍ من الأمعاء الدقيقة

ضعف الامتصاص (اضطرابات سوء الامتصاص مثل الداء البطني "الزلاقي" أو بعض اضطرابات البنكرياس)

داء الأمعاء الالتهابي الذي يصيب الجزءَ الأخير من الأمعاء الدقيقة

عدوى شريطيَّة السمك

الإيدز AIDS

جراحة السمنة لتخفيف الوزن

الجراحة التي تستأصلُ جزءَ الأمعاء الدقيقة الذي يمتص فيتامين B12

الأدوية مثل مضادَّات الحموضة والميتفورمين (االمُستَعمل في معالجة داء السُّكَّري)

التعرُّض المتكرر لأكسيد النيتروز (غاز الضحك)

فقد العامل الداخلي

نقص حموضة المعدة (شائع بين كبار السن) قد يُفقدُ العاملُ الداخلي نتيجة وجود الأجسام المضادة الغير طبيعية التي يُنتجها جهاز المناعة المفرط النشاط، حيث تهاجم وتُخرِّب خلايا المعدة التي تنتج العامل الداخلي - تسمَّى ردَّة فعل المناعة الذاتية بالتهاب المعدة الضموري الحؤولي بالمناعة الذاتية autoimmune metaplastic atrophic gastritis .قد يُفقدُ العاملُ الداخلي أيضًا نتيجة الاستئصال الجراحي لجزء المعدة المسؤول عن إنتاجه.يُسببُ نقص فيتامين B12 الناجم عن فقد العامل الداخلي بفقر الدَّم الوبيل pernicious anemia. قد يكون الامتصاصُ غيرُ كافٍ عند كبار السنَّ نتيجة نقص حموضة المعدة؛لأنَّ نقصَ حموضة المعدة يُقِّلل من قدرة الجسم على نزع فيتامين B12 من البروتين الموجود في اللحوم.ويمكن أن يستمرّ امتصاص فيتامين B12 الموجود في مكملات الفيتامينات بشكلٍ جيد حتى عندَ الذين يعانون من انخفاض حموضة المعدة. عدم كفاية التخزين قد تتداخل اضطرابات الكبد مع تخزين فيتامين B12 لأنَّ معظم مخزون فيتامين B12 في الجسم يكون في الكبد.

أعراض عوز الفيتامين B12 يحدث فقر الدَّم الناجم عن نقص فيتامين B12 بشكلٍ تدريجي، مما يسمح للجسم بأن يتكيف إلى حدٍّ ما.ونتيجة لذلك، قد تكون الأَعرَاضُ خفيفةً حتى عندما يكون فقر الدم شديدًا. تنطوي أعراضُ فقر الدم على ما يلي: الشُّحوب

الضُّعف

التَّعَب تُسبِّبُ الحالاتُ الشديدة من فقر الدم شعورًا بضيق النَّفَس والدوخة وتسرع مُعدَّل ضربات القلب. يتضخَّم الكبدُ والطحال في بعض الأحيان. يزداد لدى الشباب المُصابين بفقر الدم الوبيل (نتيجة عدم وجود عامل داخلي) احتمالُ حدوث سرطان المعدة وغيره من سرطانات الجهاز الهضمي. عند المصابين بضررٍ عصبي، تحدث إصابة الساقين قبل الذراعين، وتكون أكثرَ شدَّةً في كثيرٍ من الأحيان.يُشعَرُ بنخزٍ في القدمين واليدين، أو يُفقَدُ الإحساس في الساقين والقدمين واليدين.قد يشعر المريض بضعف في الذراعين والساقين.وتنقص قدرةُ الأشخاص على معرفة مكان أذرعهم وأرجلهم هي (الشعور بالوضعية) والشعور بالاهتزازات.يظهر ضَعفٌ عضليٌّ خفيف إلى متوسط، وقد تُفقدُ المنعكسات.ويصبح المشي صعبًا. ويحدث لدى بعض الأشخاص حالةٌ من التخليط الذهني والتهيُّج والاكتئاب الخفيف.قد تؤدي حالات نقص فيتامين B12 المتقدمة إلى الهذيان وجنون الارتياب (الاعتقاد بأنَّ الآخرين ينوون الإضرار بهم) وضَعف الوظيفة العقلية، بما فيها الخَرَف.

تشخيص عوز الفيتامين B12 اختبارات الدم

التنظِير في بعض الأحيان يُشتبه بوجود نقص في مستوى فيتامين B12 عادةًً عندما تكشف اختبارات الدَّم الروتينية وجود خلايا الدَّم الحمراء الكبيرة.كما يشتبه الأطباء أحيانًا بوجود النقص عند ظهور أعراضٍ نموذجيةٍ لحدوث ضرر في الأعصاب، مثل النخز أو فقد الإحساس.ويمكن إجراء قياسٍ لمستوى فيتامين B12 في الدَّم عند الاشتباه بوجود نقص. كما يوصي الأطبَّاء عادةً بقياس مستوى حمض الفوليك في الدم لاستبعاد وجود نقصٍ حمض الفوليك ، والذي يمكن أن يؤدي إلى ظهور خلايا دم حمراء كبيرة أيضًا. وينبغي عند التأكُّد من وجود نقصٍ في فيتامين B12 عند كبار السن عدم إجراء اختباراتٍ أخرى، لأنَّ سبب حدوث هذا النقص، كانخفاض حموضة المعدة مثلًا يكون غير خطيرٍ عادةً.بينما يمكن إجراء اختباراتٍ أخرى عند الأشخاص الأصغر سنًّا، بما فيها اختبارات الدم الأخرى لتحديد السبب. يمكن إجراء التنظير الداخلي (استخدام أنبوب تنظير مرن لفحص البُنى الداخلية مباشرة) للتحقق من تخرُّب خلايا المعدة التي تنتج العامل الداخلي.

الوقاية من عوز الفيتامين B12 ينبغي البدءُ بإعطاء مكملات فيتامين B12 للرُّضَّع فورَ ولادتهم من أمَّهات يتَّبعنَّ نظامًا غذائيًّا نباتيًّا، وذلك لوقايتهم من الإصابة بنقص فيتامين B12 .