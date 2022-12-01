الرنين في الأذنين (الطنين) هو صوت الضجيج الذي يسمعه الإنسان ويكون مصدره الأذن نفسها وليس الوسط المحيط.يُعد طنين الأذن عرضاً لمشاكل أخرى وليس مشكلة بحد ذاتها.يُعد الطنين من الحالات الشائعة جدًّا، إذ تشير الإحصائيات إلى أن ما نسبته 10 إلى 15٪ من الأشخاص يعانون منه بدرجة ما.

يمكن لصوت الضجيج الذي يسمعه الشخص أن يكون طنيناً، أو رنيناً، طافواأو صفيراً، أو هسهسة، وغالبًا ما يترافق مع نقص السمع.يمكن لبعض الأشخاص سماع أصوات أكثر تعقيداً، وقد تتباين في نوعها وشدتها من حين لآخر.تكون هذه الأصوات أكثر وضوحاً في وسطٍ هادئ، وعندما لا يركز على الشخص على سماع شيء آخر.وهكذا، يُصبح الطنين مزعجاً أكثر لدى محاولة الشخص النوم.ولكن من جهة أخرى، يُعد الطنين تجربة شخصية إلى درجة كبيرة.يشعر بعض الأشخاص بالانزعاج الشديد جراء أعراضهم، في حين أن البعض الآخر يجدونها قابلة للتحمل.

يُعد الطنين الشخصاني Subjective tinnitus النوع الأكثر شُيُوعاً من حالات الطنين.ينجم الطنين عن نشاط غير طبيعي في أجزاء الدماغ المسؤولة عن معالجة الصوت (القشرة السمعية)، وكثيرًا ما يكون عرضًا للاضطرابات المرتبطة بالأذن.لا يزال العلماء يجهلون حتى الآن كيف يتطور هذا النشاط غير طبيعي.

أما النوع الآخر من الطنين فهو الطنين الموضوعي Objective tinnitus، ويكون أقل شيوعًا بكثير من الطنين الشخصاني.ينجم الطنين الموضوعي عن ضجيج حقيقي يصدر عن البنى التشريحية المجاورة للأذن، مثل الضجيج الناجم عن تدفق الدم عبر الشرايين أو الأوردة.يمكن للأشخاص المحيطين بالشخص سماع أصوات الطنين الموضوعي إذا أصغوا لها عن قرب.

أسباب طنين الأذن الطنين الشخصاني يكون الطنين أحد الأعراض المرضية في أكثر من 75٪ من الاضطرابات المتعلقة بالأذن، كما إن الأشخاص الذين يشتكون من نقص السمع، بغض النظر عن السبب، غالبا ما يتطور لديهم طنين الأذن.وتنطوي هذه الاضطراباتُ على ما يلي: سمع أصوات الضجيج المرتفعة أو الانفجارات الشديدة (الرضوض الصوتية)

الشيخوخة (صمم شيخوخي)

بعض العقاقير التي تُلحق الضرر بالأذن (العقاقير السامة للأذن)

داء مينيير Meniere disease

صداع الشَّقيقة يمكن للطنين أن يكون أحد الأعراض عند الأشخاص المصابين بالتهابات الأذن الوسطى، والاضطرابات التي تسد القناة السمعية (مثل التهاب الأذن الخارجية، أو فرط المادة الشمعية في الأذن، أو دخول أجسام غريبة إلى الأذن)، والمشاكل في نفير أوستاش (الذي يربط الأذن الوسطى مع الجزء الخلفي من الأنف) سواءً بسبب الحساسية أو بسبب انسدادي، وتصلب الأذن ostosclerosis (حالة مرضية يحدث فيها نمو زائد للعظم في الأذن الوسطى)، والاضطرابات الفكية الصدغية.ونذكر أيضًا سبباً غير مألوف ولكنه خطير وهو الورم الشفاني الدهليزي، وهو حالة ورمية غير سرطانية (حميدة) تُصيب جزءاً من العصب الذي ينطلق من الأذن الداخلية. الطنين الموضوعي غالبًا ما ينجم الطنين الموضوعي عن ضجيج من الأوعية الدموية الموجودة قرب الأذن.وفي مثل هذه الحالات، يسمع المريض الصوت مع كل نبضة من نبضات القلب (صوت نابض).وتشمل الأَسبَاب المحتملة كلاً من التدفق الدموي الهادر خلال الشريان السباتي carotis artery أو الوريد الوداجي jugular vein

بعض أورام الأذن الوسطى التي الغنية بالأوعية الدموية

الأوعية الدموية الشاذة في الغشاء الذي يغطي الدماغ السبب الأكثر شيوعًا هو صوت تدفق الدَّم الهادر أو السريع في الأوعية الرئيسية للرقبة.قد يحدث هذا التدفق الدموي غير الطبيعي بسبب انخفاض عدد كريات الدَّم الحمراء (فقر الدم) أو انسداد الشرايين (تصلب الشرايين)، وقد يتفاقم عند الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط دم غير معالج.تكون بعض الأورام الصغيرة في الأذن الوسطى غنية بالأوعية الدموية، وتُدعى أورام غلوموس glomus.على الرغم من أن هذه الأورام تكون صغيرة، إلا أنها تكون قريبة جدًّا من عناصر استقبال الصوت في الأذن، وبالتالي فإن تدفق الدَّم من خلالها يمكن أن يكون مسموعاً أحيانًا (في أذن واحدة فقط).يمكن لبعض التشوهات الوعائية التي تصيب نقاط الاتصال بين الشرايين والأوردة (التشوهات الشريانية الوريدية) أن تصيب الأوعية في الغشاء الذي يغلف الدماغ (الأم الجافية dura).إذا كانت هذه التشوهات قريبة من الأذن، فيمكن للشخص أحيانًا سماع تدفق الدَّم من خلالها. وفي حالات أقل شيوعًا، يمكن للتشنجات في عضلات الحنك الرخو أو العضلات الصغيرة في الأذن الوسطى أن تُسبب سماع أصوات نقر.لا تتبع هذه الأصوات ضربات النبض القلبي.غالبًا ما تكون هذه التشنجات مجهولة السبب، كما إنها قد تنجم عن أورام، أو إصابات في الرأس، أو حالات تؤثِّر في أغمدة الأعصاب (مثل التصلُّب المتعدِّد).

تقييم طنين الأذن ليس تتطلب كل حالة طنين فحصاً من قبل الطبيب.يمكن للمعلومات التالية أن تساعد الأشخاص على تحديد مدى الحاجة لزيارة الطبيب واستشارته، وتوقع ما الذي سيحصل في أثناء عملية الفحص والتقييم. العَلامات التحذيريَّة إذا ترافق الطنين مع أعراض أو سمات محددة، فقد يستدعي ذلك القلق.وتشتمل على سماع الطنين في أذن واحدة فقط

أية أعراض عصبية (عدا نقص السمع)، وخاصة صعوبة التوازن أو المشي، أو الدوار، أو صعوبة الرؤية و/أو التحدث و/أو البلع متى ينبغي زيارة الطبيب ينبغي على المرضى الذين تظهر لديهم أي من العلامات التحذيرية مراجعة الطبيب على الفور.ينبغي على الأشخاص الذين أصيبوا مؤخراً بالطنين دون أن يترافق ذلك مع علامات تحذيرية استشارة الطبيب، وكذلك الأمر بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بحالات من الطنين النابض.غالبًا ما تكون الإصابة بالطنين قديمة عند الأشخاص الذين يعانون من طنين لا ترافقه علامات تحذيرية، ولكن ذلك لا يعفيهم من استشارة الطبيب إن لم يفعلوا ذلك مسبقًا. ما الذي سيقومُ به الطبيب سيقوم الطبيب في البداية بسؤال الشخص عن أعراض الحالة والتاريخ الطبيثم يقوم الطبيب بإجراء الفحص السريري.يمكن لنتائج الفحص السريري وتحري التاريخ الطبي للمريض أن تساعد الطبيب على معرفة سبب الطنين، وما إذا كانت هناك أية حاجة لإجراء اختبارات أخرى (انظر جدول بعض أسباب وسمات الطنين). يمكن للطبيب أن يسأل عن الأمور التالية في أثناء الفحص السريري: طبيعة الطنين، بما في ذلك ما إذا كان في يحدث في أذن واحدة أو في كلتا الأذنين، وما إذا كان مستمراً أو نابضاً

ما إذا كان الشخص يشتكي من أية أعراض عصبية

ما إذا كان الشخص قد تعرض لضجيجٍ عالٍ، أو إذا كان مدمناً على المخدرات التي يمكن أن تؤثِّر في الأذنين سوف يركز الطبيب في أثناء الفَحص السَّريري على فحص الأذنين (بما في ذلك السمع) ووظائف الجهاز العصبي.كما سيقوم الطبيب باستخدام سماعة على مقربة من أذن الشخص وعلى رقبته لتحري أية أصوات طنين موضوعي.قد يجري الأطباء اختبارات الشوكة الرنانة لتقييم السمع. الجدول بعض أسباب وسمات الطنين الاختبارات ينبغي أن يخضع معظم الأشخاص لاختبار سمعي قياسي (بما في ذلك تخطيط السمع) يقوم به الطبيب أو اختصاصي السمع.ينبغي أن يخضع المرضى المصابون بالطنين في أذن واحدة بالإضافة إلى نقص سمع إلى تصوير بالرنين المغناطيسي المعزز بالغادولينيوم.أما المرضى المصابون بطنين نابض فغالبًا ما تتطلب حالاتهم تصوير الأوعية الدموية بالرنين المغناطيسي (MRA)، أو تصوير الأوعية المقطعي المحوسب (CTA)، أو تصوير الأوعية التقليدي.

علاج طنين الأذن غالبًا ما تفشل محاولات الطبيب لتحديد سبب الطنين وعلاجه.إلا أن علاج مشاكل نقص السمع (باستخدام جهاز تقوية السمع على سبيل المثال) يساعد على التخلص من الطنين عند نصف الأشخاص تقريبًا. كما قد يكون من المفيد علاج الشدة النفسية وغيرها من الاضطرابات النفسية (مثل الاكتئاب).يشعر الكثير من الناس بالاطمئنان إذا علموا أن طنين الأذن لديهم ليس ناجمًا عن اضطراب خطيريمكن للكافيين وغيره من المنبهات أن يفاقم من مشكلة الطنين، لذلك يجب على المصابين بالطنين تجنب استهلاك تلك المواد. وهناك العديد من الطرق التي تساعد الشخص على التعايش مع الطنين، وإن كانت القدرة على ذلك تتفاوت من شخص لآخر.ومن الملاحظ أن الكثير من الأشخاص يجدون بأن إضافة صوت في الخلفية يساعد على إخفاء صوت الطنين، ويساعدهم بالتالي على الغرق في النوم.قد يلجأ بعض الأشخاص إلى تشغيل بعض الموسيقا.كما يلجأ بعض الأشخاص إلى استخدام جهاز إخفاء الطنين، وهو جهاز يرتديه الشخص تماماً مثل جهاز تقوية السمع، ويعمل على إصدار أصوات مستمرة ومحايدة في الوقت ذاته. يمكن في حالات الطنين المترافق مع صمم شديد استخدام غرسة في القوقعة (عضو السمع) وهو ما قد يقلل من طنين الأذن، ولكن ذلك يكون فقط للأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في السمع في كلا الأذنين. إذا لم تُجدِ هذه العلاجات القياسية نفعاً، فقد يلجأ الأشخاص إلى طلب العلاج في العيادات المتخصصة بمُعالَجَة الطنين.