اختبارات الاضطرابات العضليَّة الهيكليَّة

تكون الفحوصُ المخبريَّة مفيدةً غالبًا في وضع تشخيص الاضطرابات العَضَلِيٌّة الهَيكلِيّة؛فعلى سبيل المثال، سُرعَة تَثَفُّلِ الكُرَيَّاتِ الحُمُر ESR هي اختبار يقيس السرعة التي تترسَّب بها خلايا الدم الحمراء في قاع أنبوب اختبار يحتوي على الدَّم.تزداد سرعةُ تثفّل الكريات الحمر في حال وجود الالتهاب.ولكن، بسبب حدوث الالتهاب في الكثير من الحالات، فإنَّ الاقتصار على إجراء فحص سُرعَة تَثَفُّلِ الكُرَيَّاتِ الحُمُر ESR لا يؤكّد تشخيصَ المرض.

كما يمكن إجراءُ فحص مستوى كيناز الكرياتِين creatine kinase (وهو إنزيم عضلي طبيعي يتسرَّب ومن ثم يتحرَّر في مجرى الدَّم عند تضرُّر العضلات).تزداد مستوياتُ كيناز الكرياتِين عندَ وجود تخريب مستمرّ للعضلات على نطاق واسع.

وفي حالة التهاب المَفاصِل الروماتويدي، يكون إجراء اختبار دموي للتَّحرِّي عن العامل الروماتويدي rheumatoid factor أو أضداد ببتيدات السيترولين الحلقيّة anti-cyclic citrullinated peptide مفيدًا لوضع التشخيص.

وفي الذئبة الحمامية المجموعيَّة (الذئبة الحمراء أو الذئبة)، تُساعد الفحوصُ الدَّمويَّة على اكتشاف الأضداد المناعية الذاتية (الأجسام المضادة الذاتية autoantibodies)، مثل أَضَدَاد النَّوَى antinuclear antibodies والأجسام المضادة لحمض الديوكسي ريبونكلييك ذي الطاقَين DNA (struded deoxyribonucleic acid) (الحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين)؛ على وضع التَّشخيص.

ويمكن إجراءُ اختبار دموي لتحديد الأشخاص الذين يحملون جينًًا مُعيَّنًا (مستضد الكريات البيض البشري "ب 27" HLA-B27).يكون الأشخاصُ الذين يحملون هذا الجين أكثرَ عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الفقاريspondyloarthropathy، وهو مجموعة من الاضطرابات التي يمكن أن تُسبب التهابًا في الظهر والمَفاصِل الأخرى، بالإضافة إلى أعراضٍ أخرى، مثل ألم العين والاحمرار والطفح الجلدي.

كما تكون بعضُ الفحوص المخبريَّة مفيدةً غالبًا في المساعدة على مراقبة تقدُّم المعالجة؛فمثلًا، يمكن أن يكون فحص سُرعَة تَثَفُّلِ الكُرَيَّاتِ الحُمُر ESR مفيدًا بشكلٍ خاصٍ في المساعدة على مراقبة تقدُّم معالجة التهاب المَفاصِل الروماتويدي أو أَلَمُ العَضَلات الرُّوماتزميّ.ويُشير انخفاضُ سُرعَة تَثَفُّلِ الكُرَيَّاتِ الحُمُر إلى أنَّ المعالجة تعمل على الحدِّ من شِدَّة الالتهاب.